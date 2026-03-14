SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve hře o velký výsledek. Do stíhačky vyrazí ze 7. místa

Lukáš Karbulka
Sport   13:03
České fanoušky dnes čeká ve stíhacím závodě Světového poháru v biatlonu další naděje na skvělý výsledek. Z výborné 7. pozice totiž odstartuje Tereza Voborníková, která ve sprintu potvrdila skvělou formu. Představí se i Lucie Charvátová.
Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Biatlonistky dnes čeká stíhací závod. A stejně jako u mužů se český fanoušek má na co těšit. Ze 7. pozice totiž odstartuje Tereza Voborníková (+0:54,5). Pětadvacetiletá Voborníková tak v pátečním sprintu opět potvrdila svou formu, když se počtvrté za sebou umístila v TOP 10.

Do stíhacího závodu, který začne v 16. hodin, půjde už jako 14. žena celkového hodnocení. Pokud dojede do 8. místa, přeskočí 13. Franzisku Preuss z Němacka, která již ukončila kariéru.

Dále nastoupí už jen Charvátová

Ve stíhačce se z Češek ještě představí Lucie Charvátová. Ta odstartuje ze 45. místa se ztátou dvou minut na vítězku sprintu Julii Simon z Francie. Televizní přenos odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

Češkám se po nevydařeném sprintu v Poháru národů lehce vzdálily šesté Finky. Ty teď mají náskok 31 bodů.

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy i muže dnes čeká stíhačka

Program SP v biatlonu v Otepää 2026

Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
čtvrtek 12. března15:15Sprint – muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
pátek 13. března15:15Sprint – ženy (7,5 km)Julia Simon (Fra.)7. Tereza Voborníková (+0:54,5)
sobota 14. března13:30Stíhací závod – muži (12,5 km)
sobota 14. března16:00Stíhací závod – ženy (10 km)
neděle 15. března12:35Smíšená štafeta dvojic
neděle 15. března14:40Smíšená štafeta

14. března 2026  11:33,  aktualizováno  11:33

Plzeň odhalí sochu ředitele dopravního podniku a průkopníka trolejbusů Mlynaříka

