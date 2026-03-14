Biatlonistky dnes čeká stíhací závod. A stejně jako u mužů se český fanoušek má na co těšit. Ze 7. pozice totiž odstartuje Tereza Voborníková (+0:54,5). Pětadvacetiletá Voborníková tak v pátečním sprintu opět potvrdila svou formu, když se počtvrté za sebou umístila v TOP 10.
Do stíhacího závodu, který začne v 16. hodin, půjde už jako 14. žena celkového hodnocení. Pokud dojede do 8. místa, přeskočí 13. Franzisku Preuss z Němacka, která již ukončila kariéru.
Dále nastoupí už jen Charvátová
Ve stíhačce se z Češek ještě představí Lucie Charvátová. Ta odstartuje ze 45. místa se ztátou dvou minut na vítězku sprintu Julii Simon z Francie. Televizní přenos odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
Češkám se po nevydařeném sprintu v Poháru národů lehce vzdálily šesté Finky. Ty teď mají náskok 31 bodů.
SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy i muže dnes čeká stíhačka
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|Julia Simon (Fra.)
|7. Tereza Voborníková (+0:54,5)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta