SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   18:16
Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechyběla bronzová medailistka z olympiády Voborníková a stálice Michal Krčmář.
Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Michal Krčmář, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Vítězslav Hornig děkují...
Tereza Voborníková a Jessica Jislová s bronzovou medailí ze smíšené štafety.
Tereza Voborníková předává štafetu Vítězslavu Hornigovi.
Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu
5 fotografií

Po olympijské pauze se znovu rozjel Světový pohár v biatlonu. Česká reprezentace v úterý odletěla do finského Kontiolahti s osmi zástupci.

Do Finska pak v pátek ještě dorazil Vítězslav Hornig, který se léčil s virózou. Mužský tým tak má již pět členů. Ženský tým je na severu ve čtyřech.

Poslední den ve Finsku

Poslední soutěžní den ve finském areálu nabídl hned dva závody. Jako první se představily ženy ve štafetách. Závod se jim povedl, protože obsadily 4. místo. Poté jeli muži závod s hromadným startem. Toho se zúčastnili dva Češi – Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Lépe si vedl Hornig, který se vešel do TOP 20.

Biatlon Kontiolahti 2026: V závodě s hromadným startem mužů se z Čechů nejlépe umístil Hornig

Program v Kontiolahti probíhal i v sobotu. Do závodu s hromadným startem nastoupila jediná česká zástupkyně v něm opět zazářila. Tereza Voborníková totiž dojela po fantastickém finiši na 5. místě. Štafeta mužů zásluhou Michala Krčmáře skončila na 9. místě.

Světový pohár bude pokračovat příští týden v estonském Otepää.

Voborníková chce útočit na své maximum

Z žen se například představila bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková. Ta v závěrečném trimestru chce zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16. Po čtvrteční 4. příčce z vytrvalostního závodu poskočila z 20. pozice na 15. a zajistila si tak účast v sobotním hromadném startu.

Z českého kvarteta žen se ve čtvrtek dále představily Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Všechny ve vytrvalostním závodě excelovaly.

Biatlon v Kontiolahti 2026: Kvarteto žen ve štafetě jen těsně nedosáhlo na medaili

Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci Vítězslav Hornig (podle zdravotního stavu), Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Páteční vytrvalostní závod se jim však hlavně střelecky nevydařil.

Stejná sestava se následně představí také v estonském Otepää, které poslouží jako generálka před mistrovstvím světa. „Mladé závodnice aktuálně startují na juniorském mistrovství světa a zároveň probíhá IBU Cup v Americe,“ vysvětluje sportovní ředitel Ondřej Rybář, proč je ženský tým tentokrát čtyřčlenný.

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
  • Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.

Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Světový pohár v Kontiolahti se uskuteční od 5. do 8. března, závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.

Čeští muži v celkovém hodnocení i po pátečním nezdaru stále bezpečně drží 6. místo. Sedmí Američané ztrácí 181 bodů.

České ženy aktuálně figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženyJulia Simon (Fra.)5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
Sobota 7. března15:40Štafeta mužůNorsko9. Česko (+2:24,4)
Neděle 8. března13:30Štafeta ženŠvédsko4. Česko (+1:30,6)
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – mužiSturla Holm Laegreid (Nor.)16. Vítězslav Hornig (+1:20,4)

Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU.

Poslední české úspěchy v Kontiolahti

V Kontiolahti dosáhli výrazných úspěchů Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová. Z českého pohledu zůstává zlatým především rok 2015, kdy národní tým vybojoval čtyři medaile. Naposledy na finské trati zazářila Markéta Davidová, která si doběhla pro vítězství ve sprintu.

UmístěníDisciplínaSezona
1. místo Markéta Davidovásprint žen na 7,5 kmSP 2024/25
2. místo – Ondřej Moravecsprint mužů na 10 kmSP 2016/2017
1. místo – ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)smíšená štafetaMS 2015
2. místo – Gabriela Soukalováindividuální závod na 15 kmMS 2015
2. místo – Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 kmMS 2015
3. místo – Ondřej Moravecindividuální závod na 20 kmMS 2015
3. místo – Gabriela Soukalovásprint na 7,5 kmSP 2013/2014

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Slavia - Sparta TV: Kde sledovat derby a v jaké sestavě týmy nastoupí

Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.

V týdnu oba týmy vypadly z domácího poháru, dnes je čeká boj o ligový titul. Pokud Slavia doma zvítězí, povede po 25. kole tabulku o deset bodů před Spartou. Jaká je aktuální forma obou týmů a kde...

8. března 2026  18:15,  aktualizováno  18:28

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechyběla bronzová...

8. března 2026  18:16

Menší kruháče na Ohradě pomohou třeba záchranářům, říká starosta Prahy 13 David Vodrážka

Na Velké Ohradě se připravuje zlepšení průjezdnosti. Místní kruhové objezdy...

Sídliště Velká Ohrada ve třinácté městské části čekají dopravní úpravy. Radnice spolu s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) připravuje projekt, který má zlepšit průjezdnost...

8. března 2026  18:12

Biatlon Kontiolahti 2026: V závodě s hromadným startem mužů se z Čechů nejlépe umístil Hornig

Spokojení Michal Krčmář a Vítězslav Hornig po závodě s hromadným startem.

Poslední závod ve finském Kontiolahti obstarali muži. Ti v neděli krátce před 17. hodinou vyběhli do závodu s hromadným startem. Z Čechů nastoupili Hornig a Krčmář. Lépe se umístil první jmenovaný.

8. března 2026  18:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po pohárovém šoku přichází válka o Prahu. Derby slibuje rozhodující boj o titul

Tomáš Chorý (vlevo) ze Slavie proměnil penaltu. Radost s ním sdílí David...

Pražské derby mezi Slavií a Spartou se odehraje v neděli 8. března. Duel může výrazně ovlivnit boj o titul i náladu v závěru sezony. Oba týmy jdou navíc do zápasu po překvapivém vyřazení v domácím...

8. března 2026  17:59

Celý život jsem zůstala věrná "dědině", říká stoletá lidová umělkyně Poláčková

CelĂ˝ Ĺľivot jsem zĹŻstala vÄ›rnĂˇ "dÄ›dinÄ›", Ĺ™Ă­kĂˇ stoletĂˇ lidovĂˇ umÄ›lkynÄ› PolĂˇÄŤkovĂˇ

Po desetiletí pozorovala Františka Poláčková proměny jihomoravského venkova a uchovávala lidové zvyky a dovednosti. I díky ní dokážou další generace žen na...

8. března 2026  16:03

Svátek pro sparťany. Festivalová sezona letos naplno odstartuje koncem května na Letenské pláni

Festival představí celé spektrum sportů, které společně tvoří Spartu jako celek...

Dvoudenní akce, kde se potká celá sparťanská rodina – fanoušci, sportovci, děti i rodiče, bývalé legendy i současné hvězdy. To je Spartafest, který ve dnech 22. a 23. května propojí sport s muzikou –...

8. března 2026  17:28

Brigádníků

Brigádníků

Vyhozené elektrické spotřebiče na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici Brigádníků u hřiště.

vydáno 8. března 2026  17:25

Praha 1

Praha 1

Vynášení Motorany. Morana letos ostrouhala, protože kultura je na kolenou, útočí se na veřejnoprávná média, tlačí se na neziskovky... Pořádala Iniciativa FO'RU-UM.

vydáno 8. března 2026  17:25

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:52,  aktualizováno  16:57

V hradeckém kraji lyžovaly o víkendu tisíce lidí, hlavní areály nadále v provozu

ilustrační snímek

Jarní lyžování přilákalo o víkendu do lyžařských středisek v Královéhradeckém kraji tisíce lidí. Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách. Hlavní areály jsou...

8. března 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Železniční přejezd

Řidič osobního vozu v neděli zemřel, když se jeho auto střetlo s osobním vlakem na železničním přejezdu bez závor v Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, řekla...

8. března 2026  14:32,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.