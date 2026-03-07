Po olympijské pauze se znovu rozjel Světový pohár v biatlonu. Česká reprezentace v úterý odletěla do finského Kontiolahti s osmi zástupci.
Do Finska pak v pátek ještě dorazil Vítězslav Hornig, který se léčil s virózou. Do dnešní štafety mužů však pravděpodobně ještě nenastoupí. Mužský tým tak má již pět členů. Ženský tým je na severu ve čtyřech.
Program v Kontiolahti pokračuje i v sobotu. Ženy již mají za sebou závod s hromadným startem a jediná česká zástupkyně v něm opět zazářila. Dojela totiž po fantastickém finiši na 5. místě. Sportovní zápolení čeká dnes ještě muže – ti pojedou od 15:40 štafetu.
Voborníková chce útočit na své maximum
Z žen se například představí bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková. Ta v závěrečném trimestru chce zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16. Po čtvrteční 4. příčce z vytrvalostního závodu poskočila z 20. pozice na 15. a zajistila si tak účast v sobotním hromadném startu.
|
Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková ve vytrvalostním závodě navázala na výkony ze ZOH
Z českého kvarteta žen se ve čtvrtek dále představily Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Všechny ve vytrvalostním závodě excelovaly.
Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci Vítězslav Hornig (podle zdravotního stavu), Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Páteční vytrvalostní závod se jim však hlavně střelecky nevydařil.
|
Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Českým biatlonistům se vytrvalostní závod nepodařil
Stejná sestava se následně představí také v estonském Otepää, které poslouží jako generálka před mistrovstvím světa. „Mladé závodnice aktuálně startují na juniorském mistrovství světa a zároveň probíhá IBU Cup v Americe,“ vysvětluje sportovní ředitel Ondřej Rybář, proč je ženský tým tentokrát čtyřčlenný.
Nominace:
Zbytek sezony bez Davidové
Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.
Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.
Světový pohár v Kontiolahti se uskuteční od 5. do 8. března, závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.
Čeští muži v celkovém hodnocení i po pátečním nezdaru stále bezpečně drží 6. místo. Sedmí Američané ztrácí 181 bodů.
České ženy aktuálně figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Éric Perrot (Fra)
|33. Michal Krčmář (+5:15,7)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Julia Simon (Fra.)
|5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži
Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti
Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU.
Poslední české úspěchy v Kontiolahti
V Kontiolahti dosáhli výrazných úspěchů Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová. Z českého pohledu zůstává zlatým především rok 2015, kdy národní tým vybojoval čtyři medaile. Naposledy na finské trati zazářila Markéta Davidová, která si doběhla pro vítězství ve sprintu.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|1. místo – Markéta Davidová
|sprint žen na 7,5 km
|SP 2024/25
|2. místo – Ondřej Moravec
|sprint mužů na 10 km
|SP 2016/2017
|1. místo – ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)
|smíšená štafeta
|MS 2015
|2. místo – Gabriela Soukalová
|individuální závod na 15 km
|MS 2015
|2. místo – Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|MS 2015
|3. místo – Ondřej Moravec
|individuální závod na 20 km
|MS 2015
|3. místo – Gabriela Soukalová
|sprint na 7,5 km
|SP 2013/2014