SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí i muži

Sport   14:37
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechybí bronzová medailistka z olympiády Voborníková a stálice Michal Krčmář.
Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Michal Krčmář, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Vítězslav Hornig děkují...
Tereza Voborníková a Jessica Jislová s bronzovou medailí ze smíšené štafety.
Tereza Voborníková předává štafetu Vítězslavu Hornigovi.
Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu
5 fotografií

Po olympijské pauze se znovu rozjel Světový pohár v biatlonu. Česká reprezentace v úterý odletěla do finského Kontiolahti s osmi zástupci.

Do Finska pak v pátek ještě dorazil Vítězslav Hornig, který se léčil s virózou. Do dnešní štafety mužů však pravděpodobně ještě nenastoupí. Mužský tým tak má již pět členů. Ženský tým je na severu ve čtyřech.

Program v Kontiolahti pokračuje i v sobotu. Ženy již mají za sebou závod s hromadným startem a jediná česká zástupkyně v něm opět zazářila. Dojela totiž po fantastickém finiši na 5. místě. Sportovní zápolení čeká dnes ještě muže – ti pojedou od 15:40 štafetu.

Voborníková chce útočit na své maximum

Z žen se například představí bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková. Ta v závěrečném trimestru chce zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16. Po čtvrteční 4. příčce z vytrvalostního závodu poskočila z 20. pozice na 15. a zajistila si tak účast v sobotním hromadném startu.

Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková ve vytrvalostním závodě navázala na výkony ze ZOH

Z českého kvarteta žen se ve čtvrtek dále představily Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Všechny ve vytrvalostním závodě excelovaly.

Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci Vítězslav Hornig (podle zdravotního stavu), Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Páteční vytrvalostní závod se jim však hlavně střelecky nevydařil.

Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Českým biatlonistům se vytrvalostní závod nepodařil

Stejná sestava se následně představí také v estonském Otepää, které poslouží jako generálka před mistrovstvím světa. „Mladé závodnice aktuálně startují na juniorském mistrovství světa a zároveň probíhá IBU Cup v Americe,“ vysvětluje sportovní ředitel Ondřej Rybář, proč je ženský tým tentokrát čtyřčlenný.

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
  • Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.

Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Světový pohár v Kontiolahti se uskuteční od 5. do 8. března, závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.

Čeští muži v celkovém hodnocení i po pátečním nezdaru stále bezpečně drží 6. místo. Sedmí Američané ztrácí 181 bodů.

České ženy aktuálně figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženyJulia Simon (Fra.)5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU.

Poslední české úspěchy v Kontiolahti

V Kontiolahti dosáhli výrazných úspěchů Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová. Z českého pohledu zůstává zlatým především rok 2015, kdy národní tým vybojoval čtyři medaile. Naposledy na finské trati zazářila Markéta Davidová, která si doběhla pro vítězství ve sprintu.

UmístěníDisciplínaSezona
1. místo Markéta Davidovásprint žen na 7,5 kmSP 2024/25
2. místo – Ondřej Moravecsprint mužů na 10 kmSP 2016/2017
1. místo – ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)smíšená štafetaMS 2015
2. místo – Gabriela Soukalováindividuální závod na 15 kmMS 2015
2. místo – Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 kmMS 2015
3. místo – Ondřej Moravecindividuální závod na 20 kmMS 2015
3. místo – Gabriela Soukalovásprint na 7,5 kmSP 2013/2014





Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková dojela v masáku opět mezi nejlepšími

Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová...

Tereza Voborníková rozjela další velký závod. Po čtvrtém místě ve vytrvalostním závodě dnes ve finském Kontiolahti vybojovala v závodě s hromadným startem opět krásné umístění.

7. března 2026  14:45

Festival kostek v U. HradiĹˇti nabĂ­dl ÄŤtyĹ™metrovĂ© ruskĂ© kolo ÄŤi pÄ›timetrovĂ˝ jeĹ™Ăˇb





