SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Poslední den nabídne dva závody

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   12:29
Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechybí bronzová medailistka z olympiády Voborníková a stálice Michal Krčmář.
Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Michal Krčmář, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Vítězslav Hornig děkují...
Tereza Voborníková a Jessica Jislová s bronzovou medailí ze smíšené štafety.
Tereza Voborníková předává štafetu Vítězslavu Hornigovi.
Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu
5 fotografií

Po olympijské pauze se znovu rozjel Světový pohár v biatlonu. Česká reprezentace v úterý odletěla do finského Kontiolahti s osmi zástupci.

Do Finska pak v pátek ještě dorazil Vítězslav Hornig, který se léčil s virózou. Mužský tým tak má již pět členů. Ženský tým je na severu ve čtyřech.

Poslední soutěžní den ve finském areálu nabídne hned dva závody. Jako první se představí ženy ve štafetách, a to od 13:30. V 16:55 rozjedou muži závod s hromadným startem. Poprvé se představí Vítězslav Hornig a doplní ho i Michal Krčmář.

Program v Kontiolahti pokračoval i v sobotu. Do závodu s hromadným startem nastoupila jediná česká zástupkyně v něm opět zazářila. Tereza Voborníková totiž dojela po fantastickém finiši na 5. místě. Štafeta mužů zásluhou Michala Krčmáře skončila na 9. místě.

Voborníková chce útočit na své maximum

Z žen se například představí bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková. Ta v závěrečném trimestru chce zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16. Po čtvrteční 4. příčce z vytrvalostního závodu poskočila z 20. pozice na 15. a zajistila si tak účast v sobotním hromadném startu.

Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková ve vytrvalostním závodě navázala na výkony ze ZOH

Z českého kvarteta žen se ve čtvrtek dále představily Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Všechny ve vytrvalostním závodě excelovaly.

Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci Vítězslav Hornig (podle zdravotního stavu), Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Páteční vytrvalostní závod se jim však hlavně střelecky nevydařil.

Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Českým biatlonistům se vytrvalostní závod nepodařil

Stejná sestava se následně představí také v estonském Otepää, které poslouží jako generálka před mistrovstvím světa. „Mladé závodnice aktuálně startují na juniorském mistrovství světa a zároveň probíhá IBU Cup v Americe,“ vysvětluje sportovní ředitel Ondřej Rybář, proč je ženský tým tentokrát čtyřčlenný.

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
  • Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.

Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Světový pohár v Kontiolahti se uskuteční od 5. do 8. března, závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.

Čeští muži v celkovém hodnocení i po pátečním nezdaru stále bezpečně drží 6. místo. Sedmí Američané ztrácí 181 bodů.

České ženy aktuálně figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženyJulia Simon (Fra.)5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
Sobota 7. března15:40Štafeta mužůNorsko9. Česko (+2:24,4)
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU.

Poslední české úspěchy v Kontiolahti

V Kontiolahti dosáhli výrazných úspěchů Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová. Z českého pohledu zůstává zlatým především rok 2015, kdy národní tým vybojoval čtyři medaile. Naposledy na finské trati zazářila Markéta Davidová, která si doběhla pro vítězství ve sprintu.

UmístěníDisciplínaSezona
1. místo Markéta Davidovásprint žen na 7,5 kmSP 2024/25
2. místo – Ondřej Moravecsprint mužů na 10 kmSP 2016/2017
1. místo – ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)smíšená štafetaMS 2015
2. místo – Gabriela Soukalováindividuální závod na 15 kmMS 2015
2. místo – Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 kmMS 2015
3. místo – Ondřej Moravecindividuální závod na 20 kmMS 2015
3. místo – Gabriela Soukalovásprint na 7,5 kmSP 2013/2014

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Biatlon v Kontiolahti 2026: Kvarteto žen jede ve štafetovém závodě o medaile

Tereza Voborníková vyráží do vytrvalostního závodu ve finském Kontiolahti.

Ženy vstoupily do štafetového závodu. Jedná se o poslední vystoupení žen ve finském Kontiolahti. Češky pomýšlí na nejvyšší umístění.

8. března 2026  14:29

TCL podněcuje venkovní kampaní a aktivitami značky s tématem Zimních olympijských her inspiraci po celé Itálii

8. března 2026  14:05

Huawei uvádí na trh řešení AI Education Center (AIEC)

8. března 2026  13:54

CGTN: Jak Čína připravuje půdu pro silný start svého dalšího pětiletého plánu a otevírá globální příležitosti

8. března 2026  13:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MDŽ. Nejen v letňanském květinářství měli na dnešní svátek žen napilno.

vydáno 8. března 2026  13:45

Most Inteligence

Most Inteligence

Most Inteligence v Praze 4-Braníku.

vydáno 8. března 2026  13:45

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Pohle na jeřáby na Smíchovském nádraží z Palackého náměstí.

vydáno 8. března 2026  13:44

Obchody v centru Znojma živoří, problémy navíc prohloubila oprava náměstí

Oprava náměstí Svobody ve Znojmě komplikuje život místním obchodníkům. (únor...

Podnikatele v centru Znojma trápí úbytek zákazníků a nízké tržby. Umocnilo se to ještě před časem, kdy odstartovala rekonstrukce tamního náměstí Svobody. Radnice slibuje, že chce do budoucna zlepšit...

8. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:52

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Poslední den nabídne dva závody

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechybí bronzová medailistka...

8. března 2026  12:29

Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem

Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024)

Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii. Jejich jednání začne už v sedm hodin ráno, tedy o dvě hodiny dříve než obvykle. I v rámci obecních i...

8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů

Večerní turismus v centru Prahy

Turisté se ocitají pod lupou. Detailní pohled na jejich chování a pohyb v reálném čase usnadní analytická data společnosti Mastercard. Praze to umožní efektivně usměrňovat cestovní ruch a „obrušovat...

8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.