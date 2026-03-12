Světový pohár v biatlonu se po šesti letech vrací do estonského města Otepää. Do něj odletěla v pondělí devítičlenná česká biatlonová výprava, která ještě před pár dny závodila ve Světovém poháru v Kontiolahti. Trenéři zatím počítají se stejným složením týmu. Případné změny v nominaci by mohly přijít až před závody v norském Oslu.
Český tým je ubytovaný v estonském městě v menším hotelu, kde mají sportovci k dispozici i vlastního kuchaře. Na stadion to mají přibližně pět minut chůze. Na rozdíl od některých jiných biatlonových destinací se však tentokrát nedá do areálu dojet na lyžích přímo od hotelu.
Jako první se v Estonsku představí muži. Ty čeká sprint na 10 kilometrů. Z Čechů nastoupí Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Závod začne v 15:15.
V pátek pak od 15:15 nastoupí rovněž ke sprintu ženy. Zúčastní se: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková.
Počasí komplikuje přípravy
V Otepää navíc už několik dní panuje spíše jarní počasí, které komplikuje přípravu tratí. Organizátoři proto ve středu posunuli tréninky na dřívější čas. Ženy měly mít oficiální trénink původně naplánovaný na 16. hodinu, tedy v čase závodu, nakonec ale vyrazily na trať už ve 12:30. Ve 14:30 se totiž tratě uzavíraly.
Nominace:
„Nemáme šanci ani testovat lyže v době, kdy se bude závodit,“ upozorňuje trenér mužů Michael Málek. „Ale dělají všechno pro to, aby byla trať na závody regulérní a dobře připravená. Je tady umělý, jarní sníh. Na ten naši servisáci docela umí. Samozřejmě každá voda, ze které se sníh vyrábí, je trochu jiná. Jednotlivé areály jsou v tomhle specifické a sníh se může chovat trochu jinak,“ dodává.
Světový pohár se v Otepää jel zatím jen jednou – v roce 2022. Ze současné české sestavy u toho tehdy byli Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář. Právě v Otepää se příští sezonu uspořádá MS v biatlonu 2027.
Krčmář, přezdívaný Bimbo, upozornil na specifika estonské tratě. „Je tu lehký příjezd na střelnici, ale dost často tu fouká, takže to může být zrádné. Jsou tu těžké kopce, hluboký sníh a velké teplo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ přiblížil závodník, jenž nedávno oznámil, že v kariéře bude pokračovat i příští sezonu.
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Svěťák nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta
Jak si zatím stojí Češi v celkovém hodnocení
Česká biatlonistka Tereza Voborníková se ve Světovém poháru posunula už na 15. místo průběžného pořadí, čímž překonala své dosavadní maximum – 16. příčku. Na čtrnáctou Amy Basergovou ze Švýcarska ztrácí 30 bodů. Při současné formě by se navíc mohla posunout ještě výše, protože před ní figurují také Němka Franziska Preuss a Italka Dorothea Wierer, které už ukončily kariéru.
V mužské části seriálu si polepšil také Vítězslav Hornig. Zatímco loni zakončil Světový pohár na 20. místě, nyní mu patří 19. příčka a na osmnáctého Němce Philippa Horna ztrácí pouhých 11 bodů.
V Poháru národů se mužům i ženám budou započítávat ještě poslední čtyři závody sezony, z toho tři se pojedou v estonském Otepää. Čeští muži drží šesté místo, jejich náskok před sedmými Američany se ale ztenčil na 101 bodů. Ženy jsou aktuálně sedmé a na šesté Finky ztrácejí už jen dva body. Zároveň stáhly náskok pátých Němek na 93 bodů.
V hodnocení smíšených štafet je český tým zatím šestý. V dosahu jsou však i vyšší příčky – na páté Švédsko ztrácí 23 bodů, na čtvrté Finsko 28 bodů a třetí Itálii 35 bodů. Už samotné šesté místo by přitom znamenalo nejlepší výsledek od sezony 2014/2015, kdy česká smíšená štafeta obsadila třetí příčku.
Závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.
Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää
Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
|
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků
Zbytek sezony bez Davidové
Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.
Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.
Výsledky závodů SP v Otepää z roku 2022
V estonském Otepää se závodilo zatím jen v roce 2022. České reprezentaci se však příliš nedařilo. Nejlepším umístěním bylo 5. místo smíšené štafety.
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|10. 03.
|14:30
|Sprint – muži (10 km)
|1. Fillon Maillet (Fra.), ... 22. Krčmář
|11. 03.
|14:30
|Sprint – ženy (7,5 km)
|1. Simonová (Fra.), ... 16. Jislová
|12. 03.
|13:00
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
|1. Christiansen (Nor.), ... 24. Krčmář
|12. 03.
|15:15
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|1. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová
|13. 03.
|12:30
|Smíšená štafeta dvojic
|1. Norsko, ... 16. ČR
|13. 03.
|15:15
|Smíšená štafeta
|1. Norsko, ... 5. ČR