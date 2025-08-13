Letenští pod koučem Brianem Priskem vyhráli venku v pohárech jediné z devíti utkání a v sedmi prohráli. Do Arménie odletěli bez šesti hráčů základní sestavy stopeři Jaroslav Zelený, Elias Cobbaut a Filip Panák, kvůli zdravotním potížím jsou mimo i útočník Veljko Birmančevič a středopolař Kaan Kairinen. Ofenzivní záložník Karabec navíc odcestoval do Lyonu, kam přestoupil na hostování.
Naopak připraven už je wingbek Ángelo Preciado. Ve výpravě je i jeho ekvádorský krajan John Mercado, čerstvá posila však nastoupit nemůže, protože pro třetí předkolo není na soupisce.
Pokud Sparta večerní odvetu vyloženě nezkazí a postoupí, v závěrečném play-off o účast v základní fázi Konferenční ligy vyzve s největší pravděpodobností lotyšský Riga FC. Ten první duel nad Beitarem Jeruzalém vyhrál 3:0.
Duel ve Vídni