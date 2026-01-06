Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný sériovému sexuálnímu zabijákovi Hojerovi. Kde ho sledovat, co od něj čekat a jak to bylo doopravdy?
Češi kriminální seriály milují. Temné příběhy inspirované skutečnými událostmi, silné charaktery i poctivě budovaná atmosféra u nás dlouhodobě patří k divácky nejvděčnějším žánrům. Jenže první řada seriálu Metoda Markovič dokázala něco navíc – stala se doslova fenoménem. Diváky pohltila syrová atmosféra normalizační Prahy, precizní retro výprava i netradiční, civilní pojetí práce kriminalistů, které šlo víc po psychologii než po efektech.

Teď se legendární vyšetřovatel vrací. Na platformě Oneplay startuje druhá série Metoda Markovič: Straka, která se zaměřuje na nechvalně proslulého sadistu a případ, jenž hýbal Československem v polovině 80. let. Sexuální vrah se zaměřoval na mladé ženy a počínal si neobvykle brutálně. Jeho aktivita se stupňovala a navíc se blížila spartakiáda – monstrózní sportovní akce s politickým podtextem, která měla do Prahy přivést tisíce mladých cvičenek. Neznámý vrah tak dostal přízvisko „spartakiádní“ a muž, který ho měl dopadnout a předat spravedlnosti, se stal legendou.

Kdy a kde sledovat Metodu Markovič: Straka

Kde sledovat: OnePlay
Počet dílů: 6
Kdy bude první díl: v pátek 9. ledna 2026
Další díly: nový vždy po týdnu v pátek

Skutečný vyšetřovatel

Vyšetřovatel Jiří Markovič patřil už v té době mezi esa pražské kriminálky. Skvělou pověst si vysloužil hlavně díky dopadení jiného sériového vraha Ladislava Hojera. Rozsáhlý případ, jemuž je věnována první série s názvem Metoda Markovič: Hojer, vyřešil díky svému nekonvenčnímu intelektu a lidskému přístupu. Dokázal navázat vztah i s takovým člověkem, jako byl brutální, nepříliš inteligentní a zakomplexovaný zabiják žen s kanibalistickými rysy Hojer.

Legenda pražské mordparty, vyšetřovatel Jiří Markovič (16. listopadu 1942 – 20. října 2022). Mezi jeho nejznámější případy patřil kromě Ladislava Hojera třeba i tzv. spartakiádní vrah Jiří Straka.

Autoři první série nazvali jeho přátelský přístup založený na nesouzení a empatii „metoda Markovič“. Jak tato metoda obstojí tváří v tvář chladnému intelektu spartakiádního vraha?

Metoda Markovič

„V první sérii jsme nastavili metodu pana Markoviče, v druhé ji vlastně trochu ničíme. Je vystavena obrovskému tlaku StB i tlaku sama sebe – metoda totiž najednou nefunguje,“ uvedl producent seriálu Tomáš Hruška.

Na nátlak z nejvyšších míst vzpomínal i sám skutečný kriminalista Jiří Markovič, který vystoupil v roce 2015 v reportáži pro iDNES.cz. Pokrok ve vyšetřování musel tehdy hlásit každých šest hodin. „Když narůstaly vraždy v Praze, tlaky byly nepředstavitelné,“ řekl.

Zločiny Jiřího Straky

Kdy: únor až květen 1985

Zločiny: 3 dokonané vraždy, další 2 ve stádiu pokusu, dále 5 znásilnění, loupeže, krádeže

Místo činu: Praha, zejm. Praha 4

Věk v době vražd: 16 let

Dopadení: 22. května 1985

Trest: 10 let vězení (maximum pro mladistvého)

Další opatření: terapeutická kastrace, sexuologická a psychiatrická léčba

Propuštění: z vězení 1994 (o rok dříve než vypršel trest díky Havlově amnestii), následovala ústavní léčba

Propuštění definitivní: 2024

Dopadení spartakiádního vraha bylo o to těžší, že Markovič musel jít proti proudu, lépe řečeno proti názoru svých nadřízených a zasloužilých seniorních vyšetřovatelů, kteří pachatele chtěli tvrdošíjně hledat mezi již známými recidivisty. Když se Markovič pustil po stopě, která vedla k dosud netrestanému mladíčkovi z dobré rodiny, pouštěl se na tenký led. Ten případ ho mohl stát kariéru – ale nakonec si jím vysloužil nezpochybnitelné ostruhy.

Herci v Metodě Markovič

Markoviče v seriálu ztvárnil Jiří Lněnička, který se kvůli tomu musel s osudy a osobností skutečného vyšetřovatele detailně obeznámit. „S postavou Jiřího Markoviče jsem strávil docela dost času, proto stále platí, že si nesmírně vážím jeho práce. Nejen jeho osobního přínosu, ale i práce jeho kolegů z tehdejší doby i z dnes,“ řekl Lněnička o své roli. Musel pro ni přibrat a začít kouřit. Mezi oběma sériemi si „odskočil“ ještě k natáčení dalšího oceňovaného filmu Vlny z doby pražského jara a invaze do Československa. Lněnička v něm hraje novináře a disidenta Jana Petránka.

Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě (21.prosince 2004)

Antihrdinu v druhé sérii o Markovičových případech ztvárnil Maxmilián Kocek. Diváci ho mohou znát z komediálního seriálu Sex O’Clock, role bestiálního vraha s nevinou tváří na něj ale kladla mnohem náročnější požadavky.

S vyléčeným sadistou chodil na ryby. Markovič nebyl jen postrachem vrahů

Jak přiznal v jednom z rozhovorů, nejtěžší pro něj bylo najít si k této postavě vlastní klíč – ze svých zkušeností čerpat nemohl, osobnost vraha mu nebyla blízká a studium materiálů svádělo k tomu, že bude skutečného vraha imitovat, místo aby vytvořil živoucí postavu. „Zpočátku se nedá úplně odhadnout, nakolik je lepší skutečnou osobu napodobit a nakolik je třeba ji vytvořit podle sebe. S režiséry jsme se snažili to udělat 50 na 50. Neměla by to být úplná imitace, je potřeba tam dát osobní vklad,“ popsal Kocek.

Straka vs. Hojer. Čím se liší seriály?

Seriál o zločinech spartakiádního vraha měl na starosti částečně obměněný tvůrčí tým než první „hojerovskou“ sérii. Jiná byla podle Kocka také dynamika vztahu mezi Markovičem a oběma vrahy, což ovlivňuje i celkový spád jednotlivých dílů. „Oproti první sérii je Straka dynamičtější, má rychlejší tempo,“ srovnává herec.

Srovnání seriálů Metoda Markovič
Metoda Markovič: HojerMetoda Markovič: Straka
Rok 20232025
PlatformaVoyo, v září 2025 TV NovaOnePlay
Počet dílů66
RežiePavel SoukupTomáš Pavlíček, Jan Vejnar
ScénářJaroslav HruškaJaroslav Hruška
V hlavní roliPetr LněničkaPetr Lněnička
Vedlejší rolePetr Uhlík (Hojer)Maxmilián Kocek (Straka)

Metodu Markovič s podtitulem Straka mohli filmoví fanoušci zhlédnout na festivalu Finále Plzeň v září loňského roku. Od pátku 9. ledna 2026 bude na OnePlay dostupná široké veřejnosti. Laťku má nasazenou hodně vysoko. Metoda Markovič: Hojer získala 10 nominací na Českého lva, z toho 3 proměnila (nejlepší seriál, nejlepší herec v hlavní roli seriálu – Lněnička, nejlepší herec ve vedlejší roli seriálu – Uhlík). Na mezinárodním festivalu Serial Killer ho porota zvolila nejlepším promítaným snímkem v hlavní soutěži.

