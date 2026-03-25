Spasitel trhá rekordy. Sci-fi s Ryanem Goslingem málem překonalo Oppenheimera

Metro.cz
  6:00
Ve světových kinech začíná být zase o něco veseleji. Počátek roku sice přinesl pár menších či středních hitů typu Bouřlivé výšiny, Na skok do divočiny či sedmý Vřískot, skutečně obří filmová událost, kvůli níž by praskala kina ve švech, ale chyběla. Tedy až doteď. Epické sci-fi Spasitel totiž o víkendu překonalo všechny tržební předpoklady a málem si vyšláplo i na rekord, který drží Nolanův Oppenheimer. Více o tématu přináší šéfredaktor webu kinobox.cz Milan Rozšafný.
Ryan Gosling ve filmu Spasitel | foto: Amazon MGM Studios

Že nebude snímek Spasitel tržebním propadákem, naznačovaly predikce z uplynulých týdnů čím dál výrazněji. Výtečná trailerová kampaň mezi diváky rezonovala stejně jako velebená předloha spisovatele Andyho Weira, jehož Marťan se před více než deseti lety stal solidním hitem. Velkolepých sci-fi je navíc stále poměrně málo a publikum bere vizuálně poutavé a kritiky oceňované projekty útokem. A to se o uplynulém víkendu stoprocentně potvrdilo.

Rekordní tržby v USA a silný start roku

Vesmírné putování Ryana Goslinga, jenž může jako jediný člověk zachránit Slunce (a tedy i Zemi) před zánikem, utržilo v amerických kinech neuvěřitelných 80,6 milionu dolarů. Čekalo se hodně, taková nálož ale překvapila. Jedná se tak nejen o dosud nejlepší otevírací víkend tohoto roku, ale také o jeden z nejlepších startů pro originální film bez slavné značky či pokračování franšízy.

Snímek z filmu Spasitel

Těsně pod Oppenheimerem

V historickém žebříčku se Spasitel umístil na druhém místě a jen těsně nepřekonal dosavadní jedničku – oceňovaného Oppenheimera od Christophera Nolana (82,4 milionu dolarů). Stačilo to alespoň na nejlepší březnový originální start, který dosud držel horor My od Jordana Peelea.

Zároveň jde o nejlepší otevírací víkend v historii studia Amazon MGM Studios, druhý nejúspěšnější start Ryana Goslinga po Barbie a největší premiéru pro režiséry Phila Lorda a Christophera Millera.

Pán prstenů slaví 25 let. Režisér Peter Jackson přiznává naivitu. Kdy čeká diváky návrat do Středozemě?

Celosvětová čísla potvrzují velký hit

Skvěle si však Spasitel vede i ve zbytku světa. Celosvětově nové sci-fi utržilo za první víkend 140 milionů dolarů, což je na originální látku mimořádný úspěch. Film má navíc všechny předpoklady stát se dlouhodobým hitem, který díky silnému audiovizuálnímu zážitku přiláká diváky do kin i v dalších týdnech.

Konkurence v podobě Super Maria

Už příští týden sice dorazí do kin galaktický Super Mario, od něhož se očekává překonání miliardové hranice, Spasitel ale míří na o něco dospělejší publikum. Nemusel by tak o diváky přijít tak rychle jako jiné blockbustery.

Ryan Gosling ve filmu Spasitel

500 milionů dolarů a návratnost rozpočtu

Chválené sci-fi by se mohlo zastavit až na hranici kolem 500 milionů dolarů. To je sice na žánrový film obrovský úspěch, zároveň jde ale o částku, které by měl snímek dosáhnout, pokud se mají producenti dostat do zisku. Rozpočet filmu se totiž pohyboval okolo dvou stovek milionů dolarů a při tradičním modelu dělení tržeb s kiny je podobný výsledek téměř nutností.

Kdo má nejvíc Oscarů? Jméno polozapomenuté hollywoodské rekordmanky nejspíš neuhodnete

Spasitel jako jeden z největších hitů jara

I přes vysoké náklady podobný start čekal jen málokdo. Už teď je ale téměř jisté, že Spasitel bude patřit mezi největší filmové hity letošní jarní sezony.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo v úterý odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli...

24. března 2026  21:12,  aktualizováno  25. 3. 8:27

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Velikonoční trh na Václavském náměstí.

vydáno 25. března 2026  8:21

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Velikonoční trh v Praze 2 na Vinohradech na Náměstí Míru

vydáno 25. března 2026  8:20

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Velikonoční trh na Václavském náměstí.

vydáno 25. března 2026  8:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tato tabule ve směru jízdy tramvají do Košíř a Řep byla dříve jen osazena v tomto směru ale nikoliv ve směru do centra od Anděla, a tak nyní na nově instalovaný sloup byla konečně umístěna i v tomto...

vydáno 25. března 2026  8:19

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Velikonoční trh v Praze 2 na Vinohradech na Náměstí Míru

vydáno 25. března 2026  8:19

Na konečné tramvají u pobočky této banky se s jejím logem objevila lezecká stěna vybavená nejen kameny pro výstup ale i horolezeckou výbavou v podobě lan a tak zbývají jen zájemci o lezení pod...

vydáno 25. března 2026  8:18

Zděšení v Karviné. Primátor čelí podezření z korupce, na magistrátu se neobjevil

Primátor Karviné Jan Wolf

Obrovské překvapení až zděšení zavládlo v úterý v Karviné po oznámení vyšetřování tamního Městského fotbalového klubu a zejména primátora Jana Wolfa (dříve SOCDEM, nyní nezávislý) kvůli fotbalové...

25. března 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Zavírá Krmítko pro duši. Doba kamenných antikvariátů skončila, říká majitelka

Lenka Cyprisová založením jihlavského antikvariátu Krmítko pro duši vykonala,...

Populární jihlavský antikvariát Krmítko pro duši ve Znojemské ulici odpočítává své poslední dny. Majitelka Lenka Cyprisová po 13,5 letech fungování svůj kamenný obchod před Velikonoci uzavře....

25. března 2026  8:02

Do Letňan míří Bezva Fest. Největší rodinný festival nabídne youtubery i program pro školy

Děti počítačové hry vesměs milují. Zahrají si i na Bezva Festu.

Děti tráví stále více času on-line. Sledují youtubery, hrají hry, komunikují přes obrazovky. A rodiče hledají způsob, jak s nimi trávit čas smysluplně, bezpečně a společně. Právě na tuto proměnu...

25. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Policie nalezla ženu z Třebíče s Alzheimerovou chorobu, je v pořádku

Vůz lotyšské policie (ilustrační foto)

Policie nalezla čtyřiašedesátiletou ženu z Třebíče, která má Alzheimerovu chorobu. Je v pořádku. V noci odešla z domu velmi málo oblečená. Kvůli nízkým teplotám tak mohla být ohrožená na životě,...

25. března 2026  6:52,  aktualizováno  7:51

Chcete pomoct Praze? Máme přehled míst, kde se zapojit do akce Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Jarní akce Ukliďme Česko je po roce zpět. Jejím cílem je zbavit přírodu i města odpadků, které se v krajině hromadí – od plastů přes pneumatiky až po černé skládky. V sobotu 28. března se mohou...

24. března 2026  12:54,  aktualizováno  25. 3. 7:43

