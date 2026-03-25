Že nebude snímek Spasitel tržebním propadákem, naznačovaly predikce z uplynulých týdnů čím dál výrazněji. Výtečná trailerová kampaň mezi diváky rezonovala stejně jako velebená předloha spisovatele Andyho Weira, jehož Marťan se před více než deseti lety stal solidním hitem. Velkolepých sci-fi je navíc stále poměrně málo a publikum bere vizuálně poutavé a kritiky oceňované projekty útokem. A to se o uplynulém víkendu stoprocentně potvrdilo.
Rekordní tržby v USA a silný start roku
Vesmírné putování Ryana Goslinga, jenž může jako jediný člověk zachránit Slunce (a tedy i Zemi) před zánikem, utržilo v amerických kinech neuvěřitelných 80,6 milionu dolarů. Čekalo se hodně, taková nálož ale překvapila. Jedná se tak nejen o dosud nejlepší otevírací víkend tohoto roku, ale také o jeden z nejlepších startů pro originální film bez slavné značky či pokračování franšízy.
Těsně pod Oppenheimerem
V historickém žebříčku se Spasitel umístil na druhém místě a jen těsně nepřekonal dosavadní jedničku – oceňovaného Oppenheimera od Christophera Nolana (82,4 milionu dolarů). Stačilo to alespoň na nejlepší březnový originální start, který dosud držel horor My od Jordana Peelea.
Zároveň jde o nejlepší otevírací víkend v historii studia Amazon MGM Studios, druhý nejúspěšnější start Ryana Goslinga po Barbie a největší premiéru pro režiséry Phila Lorda a Christophera Millera.
Celosvětová čísla potvrzují velký hit
Skvěle si však Spasitel vede i ve zbytku světa. Celosvětově nové sci-fi utržilo za první víkend 140 milionů dolarů, což je na originální látku mimořádný úspěch. Film má navíc všechny předpoklady stát se dlouhodobým hitem, který díky silnému audiovizuálnímu zážitku přiláká diváky do kin i v dalších týdnech.
Konkurence v podobě Super Maria
Už příští týden sice dorazí do kin galaktický Super Mario, od něhož se očekává překonání miliardové hranice, Spasitel ale míří na o něco dospělejší publikum. Nemusel by tak o diváky přijít tak rychle jako jiné blockbustery.
500 milionů dolarů a návratnost rozpočtu
Chválené sci-fi by se mohlo zastavit až na hranici kolem 500 milionů dolarů. To je sice na žánrový film obrovský úspěch, zároveň jde ale o částku, které by měl snímek dosáhnout, pokud se mají producenti dostat do zisku. Rozpočet filmu se totiž pohyboval okolo dvou stovek milionů dolarů a při tradičním modelu dělení tržeb s kiny je podobný výsledek téměř nutností.
Spasitel jako jeden z největších hitů jara
I přes vysoké náklady podobný start čekal jen málokdo. Už teď je ale téměř jisté, že Spasitel bude patřit mezi největší filmové hity letošní jarní sezony.