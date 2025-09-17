Jemný náramek na modré šňůrce s přívěskem ve tvaru srdce odkazuje na barvu, která je celosvětově spojována s autismem, a zároveň na emoci, jež stojí v srdci celé iniciativy – na lásku. Design šperku navrhla mladá dívka na spektru autismu, která do něj promítla nejen svou kreativitu, ale i osobní zkušenost a pohled na svět.
Finanční podpora, ale i osvěta
Výnos z prodeje náramků poputuje na činnost Nadační fond AutTalk, který dlouhodobě pomáhá rodinám dětí s autismem i organizacím, jež se této oblasti věnují. Fond se zaměřuje nejen na finanční podporu, ale i na osvětu, vzdělávání a propojování pečujících rodin, které často čelí náročným životním situacím.
Limitovanou kolekci uvedla na trh česká klenotnická značka Klenoty Aurum, která se tímto projektem rozhodla propojit svět šperků s dobročinnou pomocí. Náramky budou od konce září dostupné ve všech jejích prodejnách po celé republice ve dvou variantách – ve stříbrné a ve zlaté barvě. Každý kousek vzniká ze stříbra, přičemž zlatá verze je navíc pozlacená žlutým zlatem.
Výtěžek jde na podporu rodin s autismem
Cena jednoho náramku je 530 korun a celý výtěžek z prodeje bude věnován Nadační fond AutTalk. Ten prostředky využije na podporu rodin dětí s porucha autistického spektra i neziskových organizací, které se autismu věnují.
Tento projekt ukazuje, že šperk může být víc než jen ozdobou – může se stát symbolem solidarity, laskavosti a naděje. Každý, kdo si náramek pořídí, tím vyjadřuje podporu dětem s autismem i jejich rodinám a zároveň pomáhá šířit povědomí o této důležité tématice.