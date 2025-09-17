Šperk, který přináší poselství. Vznikly ikonické náramky, které pomáhají dětem s autismem

Tereza Šimurdová
  13:40
Spojení designu a dobročinnosti přináší nový projekt, jehož cílem je podpořit rodiny pečující o děti s porucha autistického spektra. Vznikla limitovaná edice náramků, které v sobě nesou nejen estetickou hodnotu, ale i silné poselství solidarity a porozumění. Každý zakoupený kousek se tak stává symbolem podpory i konkrétní pomoci tam, kde je nejvíce potřeba.

Někteří klienti umí pár slov, jiní nemluví. I proto je komunikace s nimi náročná. (31. března 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Jemný náramek na modré šňůrce s přívěskem ve tvaru srdce odkazuje na barvu, která je celosvětově spojována s autismem, a zároveň na emoci, jež stojí v srdci celé iniciativy – na lásku. Design šperku navrhla mladá dívka na spektru autismu, která do něj promítla nejen svou kreativitu, ale i osobní zkušenost a pohled na svět.

Finanční podpora, ale i osvěta

Výnos z prodeje náramků poputuje na činnost Nadační fond AutTalk, který dlouhodobě pomáhá rodinám dětí s autismem i organizacím, jež se této oblasti věnují. Fond se zaměřuje nejen na finanční podporu, ale i na osvětu, vzdělávání a propojování pečujících rodin, které často čelí náročným životním situacím.

Modrá barva patří autismu

Limitovanou kolekci uvedla na trh česká klenotnická značka Klenoty Aurum, která se tímto projektem rozhodla propojit svět šperků s dobročinnou pomocí. Náramky budou od konce září dostupné ve všech jejích prodejnách po celé republice ve dvou variantách – ve stříbrné a ve zlaté barvě. Každý kousek vzniká ze stříbra, přičemž zlatá verze je navíc pozlacená žlutým zlatem.

Výtěžek jde na podporu rodin s autismem

Cena jednoho náramku je 530 korun a celý výtěžek z prodeje bude věnován Nadační fond AutTalk. Ten prostředky využije na podporu rodin dětí s porucha autistického spektra i neziskových organizací, které se autismu věnují.

Kateřina Sokolová, modelka a spoluzakladatelka Nadačního fondu AutTalk

Tento projekt ukazuje, že šperk může být víc než jen ozdobou – může se stát symbolem solidarity, laskavosti a naděje. Každý, kdo si náramek pořídí, tím vyjadřuje podporu dětem s autismem i jejich rodinám a zároveň pomáhá šířit povědomí o této důležité tématice.

