Kde lidé podle vás v ochraně před sluncem nejčastěji chybují? Je to nízký SPF, malé množství krému, zapomínání na opakované mazání, nebo třeba pocit, že když je pod mrakem, nic nehrozí?
Ve skutečnosti jde o kombinaci všech zmíněných faktorů. Stále se najde mnoho lidí, kteří používání SPF považují za zbytečné nebo zvolí příliš nízký faktor. I ti, kteří se mažou, ale často chybují v nedostatečném množství aplikovaného krému nebo zapomínají na pravidelnou reaplikaci. Problematické je také spoléhání se na falešný pocit bezpečí, když je pod mrakem. UV záření totiž mraky propouštějí a k poškození kůže tak může dojít i bez přímého slunce.
Jak by měl vypadat úplný základ letní ochrany pokožky pro běžný den ve městě?
Dokonalá letní ochrana pokožky spočívá v každodenním používání širokospektrálního přípravku s faktorem minimálně SPF 30, ideálně však SPF 50+, aplikovaného v dostatečné vrstvě ještě před odchodem z domova. Důležitá je také pravidelná reaplikace, například pomocí obličejových mlh s SPF 50+, které nenaruší make-up.
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Jak se liší od ochrany u moře, na horách nebo u vody?
V náročnějším prostředí, jako je moře či hory, doporučuji volit ideálně SPF 50+ v kombinaci s ochranným oděvem s UV filtrem. Sluneční brýle a pokrývku hlavy považuji za samozřejmost, stejně jako vyhledávání stínu zejména v kritických hodinách mezi 11. a 15. hodinou.
Často se říká, že opalovací krém je potřeba nanášet opakovaně. Po jaké době a v kterých situacích je to opravdu nutné?
Opalovací krém rozhodně není jednorázová záležitost, protože ochranná vrstva na pokožce podléhá v průběhu dne postupné degradaci. Obecně platí pravidlo reaplikace po dvou hodinách přímého pobytu na slunci, protože UV filtry se vlivem slunečního záření postupně rozkládají a ztrácejí svou účinnost. V mnoha situacích je ale nutné ochrannou vrstvu krému obnovit dříve, zejména při sportu, koupání nebo hře v písku. Pravidelná obnova ochranného faktoru je pak jediným způsobem, jak udržet správnou úroveň ochrany a skutečně předejít poškození kůže, předčasnému stárnutí i riziku vzniku kožního nádoru.
V letním období vyžadují zvýšenou pozornost zejména děti, jejichž tenká kůže nemá ještě plně vyvinuté obranné mechanismy, a senioři, u nichž se schopnost regenerace tkání přirozeně snižuje.
Na které části těla lidé nejčastěji zapomínají, i když se jinak mažou poměrně poctivě?
Pravidelně se stává, že bez ochrany zůstávají ušní boltce, nárty nebo citlivá pokožka hlavy v okolí pěšinky či vlasová hranice, kde následné spálení bývá obzvláště úporné. Často přehlíženou partií jsou také rty, které jako sliznice postrádají ochrannou pigmentaci, či zadní strana krku a dekolt, které jsou slunci vystaveny velmi intenzivně. Opomíjené jsou také vnitřní strany paží nebo oblast podpaží. I zde se totiž mohou vyskytnout nehezké spáleniny.
Kdo by měl být v létě obzvlášť opatrný a proč?
V letním období vyžadují zvýšenou pozornost zejména děti, jejichž tenká kůže nemá ještě plně vyvinuté obranné mechanismy, a senioři, u nichž se schopnost regenerace tkání přirozeně snižuje. Lidé se světlou pletí jsou ohroženi okamžitým spálením, zatímco jedinci s citlivou či atopickou pokožkou mohou trpět slunečními alergiemi a vyrážkami. Proto všem těmto skupinám doporučuji v kritických hodinách mezi 11. a 15. hodinou pobyt ve stínu, navíc v kombinaci s prostředky mechanické ochrany, jako jsou klobouky, sluneční brýle či UV oděvy, a s poctivou aplikací opalovacích prostředků s vysokým faktorem SPF 50+. Pravidelná obnova ochranné vrstvy je prostě klíčová pro udržení bezpečí po celý den.
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