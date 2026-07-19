SPF nestačí nanést jen ráno, krém je potřeba během dne obnovovat, varuje dermatoložka

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:38
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Dermatoveneroložka Lucie Rajská | foto: Archiv L. R.

Slunce dokáže pokožku poškodit i ve chvíli, kdy se schovává za mraky. Přesto mnoho lidí stále sahá po příliš nízkém ochranném faktoru, nanáší malé množství krému nebo během dne zapomíná jeho vrstvu obnovovat. Dermatoveneroložka Lucie Rajská, zakladatelka vlastní dermatologické kliniky v Praze, vysvětluje, jak by měla vypadat správná letní ochrana pokožky, na které části těla se často zapomíná a kdo by měl být na slunci obzvlášť opatrný.

Kde lidé podle vás v ochraně před sluncem nejčastěji chybují? Je to nízký SPF, malé množství krému, zapomínání na opakované mazání, nebo třeba pocit, že když je pod mrakem, nic nehrozí?
Ve skutečnosti jde o kombinaci všech zmíněných faktorů. Stále se najde mnoho lidí, kteří používání SPF považují za zbytečné nebo zvolí příliš nízký faktor. I ti, kteří se mažou, ale často chybují v nedostatečném množství aplikovaného krému nebo zapomínají na pravidelnou reaplikaci. Problematické je také spoléhání se na falešný pocit bezpečí, když je pod mrakem. UV záření totiž mraky propouštějí a k poškození kůže tak může dojít i bez přímého slunce.

Jak by měl vypadat úplný základ letní ochrany pokožky pro běžný den ve městě?
Dokonalá letní ochrana pokožky spočívá v každodenním používání širokospektrálního přípravku s faktorem minimálně SPF 30, ideálně však SPF 50+, aplikovaného v dostatečné vrstvě ještě před odchodem z domova. Důležitá je také pravidelná reaplikace, například pomocí obličejových mlh s SPF 50+, které nenaruší make-up.

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Jak se liší od ochrany u moře, na horách nebo u vody?
V náročnějším prostředí, jako je moře či hory, doporučuji volit ideálně SPF 50+ v kombinaci s ochranným oděvem s UV filtrem. Sluneční brýle a pokrývku hlavy považuji za samozřejmost, stejně jako vyhledávání stínu zejména v kritických hodinách mezi 11. a 15. hodinou.

Často se říká, že opalovací krém je potřeba nanášet opakovaně. Po jaké době a v kterých situacích je to opravdu nutné?
Opalovací krém rozhodně není jednorázová záležitost, protože ochranná vrstva na pokožce podléhá v průběhu dne postupné degradaci. Obecně platí pravidlo reaplikace po dvou hodinách přímého pobytu na slunci, protože UV filtry se vlivem slunečního záření postupně rozkládají a ztrácejí svou účinnost. V mnoha situacích je ale nutné ochrannou vrstvu krému obnovit dříve, zejména při sportu, koupání nebo hře v písku. Pravidelná obnova ochranného faktoru je pak jediným způsobem, jak udržet správnou úroveň ochrany a skutečně předejít poškození kůže, předčasnému stárnutí i riziku vzniku kožního nádoru.

V letním období vyžadují zvýšenou pozornost zejména děti, jejichž tenká kůže nemá ještě plně vyvinuté obranné mechanismy, a senioři, u nichž se schopnost regenerace tkání přirozeně snižuje.

Na které části těla lidé nejčastěji zapomínají, i když se jinak mažou poměrně poctivě?
Pravidelně se stává, že bez ochrany zůstávají ušní boltce, nárty nebo citlivá pokožka hlavy v okolí pěšinky či vlasová hranice, kde následné spálení bývá obzvláště úporné. Často přehlíženou partií jsou také rty, které jako sliznice postrádají ochrannou pigmentaci, či zadní strana krku a dekolt, které jsou slunci vystaveny velmi intenzivně. Opomíjené jsou také vnitřní strany paží nebo oblast podpaží. I zde se totiž mohou vyskytnout nehezké spáleniny.

Kdo by měl být v létě obzvlášť opatrný a proč?
V letním období vyžadují zvýšenou pozornost zejména děti, jejichž tenká kůže nemá ještě plně vyvinuté obranné mechanismy, a senioři, u nichž se schopnost regenerace tkání přirozeně snižuje. Lidé se světlou pletí jsou ohroženi okamžitým spálením, zatímco jedinci s citlivou či atopickou pokožkou mohou trpět slunečními alergiemi a vyrážkami. Proto všem těmto skupinám doporučuji v kritických hodinách mezi 11. a 15. hodinou pobyt ve stínu, navíc v kombinaci s prostředky mechanické ochrany, jako jsou klobouky, sluneční brýle či UV oděvy, a s poctivou aplikací opalovacích prostředků s vysokým faktorem SPF 50+. Pravidelná obnova ochranné vrstvy je prostě klíčová pro udržení bezpečí po celý den.

Román, který se na slunci zbarví do červena

  • Na rizika spojená s UV zářením upozorňuje také netradiční letní kampaň dm. Její součástí je román Vladimíry Staňkové, jehož stránky se postupně zbarvují do červena podobně jako spálená pokožka. Proč značka zvolila právě spojení literatury a edukace, vysvětluje Lucie Fürstová, mluvčí dm.
Na rizika spojená s UV zářením upozorňuje také netradiční letní kampaň dm. Její...
  • „Chtěli jsme otevřít téma ochrany před sluncem způsobem, který veřejnost zaujme a motivuje k ochraně pokožky. Opakovaně totiž vidíme, že většina lidí si rizika UV záření uvědomuje, ale v praxi ochranu často podceňuje. Proto vznikl román Vladimíry Staňkové, jehož stránky se postupně zbarvují do červena – podobně jako pokožka vystavená slunci bez dostatečné ochrany. Čtenář tak přímo během čtení dostává vizuální připomínku, že čas strávený na slunci není neomezený a že SPF je potřeba pravidelně reaplikovat. Věříme, že právě spojení příběhu, emocí a edukace dokáže oslovit širší veřejnost než klasická informační kampaň,“ říká pro Metro Fürstová.
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