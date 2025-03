Špičkoví umělci i nová identita. Dvořákova Praha oslaví 18. ročník velkolepě

„Dvořákova Praha dosáhla pomyslné dospělosti. Do 18. ročníku vstupuje ve skvělé kondici a s odpovídajícím sebevědomím mladého člověka, který jasně ví, co chce sdělit, aniž by popíral svůj věk. Přináší vize a je připraven sdílet je s posluchači všech generací nejen samotným obsahem, ale i vlastní formou,“ uvedl ředitel pořádající Akademie klasické hudby Robert Kolář.

Nová vizuální identita podle pořadatelů festivalu spojuje tradiční hodnoty s moderním přístupem. Redesign loga stylizovaným písmenem „D“ odkazuje na Antonína Dvořáka, zatímco geometrické prvky inspirované experimentálním notovým zápisem dodávají festivalu svěží podobu.

S vizuální proměnou přichází také nové webové stránky, které přinášejí přehlednější strukturu a vylepšený uživatelský zážitek, slibují pořadatelé. Cílem změn bylo nabídnout divákům přehlednější a modernější prostředí, ve kterém snadno najdou koncerty i další důležité informace o festivalu, uvádí web festivalu.

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha se uskuteční od 5. do 23. září.

Opět nabídne přední domácí i zahraniční orchestry a sólisty a navíc představí novinku – koncertní řadu Bez kravaty. Tento program propojí klasickou hudbu s humorem, nadsázkou a s jinými hudebními žánry.