Spider-Man co trhá hlavy sítěmi i lidožravý Kapitán Amerika. Hororový seriál ze světa Marvelu má úspěch. Dočkáme se druhé řady?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
14:00
Jak by to vypadalo, kdyby se Iron Man, Thor či Kapitán Amerika proměnili v zombíky? Přesně touhle otázkou se zabývá vynikající komiksová série Marvel Zombies, v níž je pojídání lidského masa často tou nejméně bizarní záležitostí.
Marvel Zombies je známou a především úspěšnou komiksovou sérií, jejíž nejsilnější stránkou byl moment překvapení.

S alternativní realitou, kde se nejmocnější hrdinové světa proměňují v hororová monstra, jsem se seznámil už před lety. Stalo se tak díky komiksové knize Zombie z Marvelu od Roberta Kirkmana. Sbírka tehdy vyšla v rámci Ultimátního komiksového kompletu – stodvacetidílné série komiksových knih původně vydaných americkým nakladatelstvím Marvel. Temná alternativní verze komiksového světa, ve kterém byli všichni hrdinové planety nakaženi a postupně přeměněni v nemrtvé, mi tehdy na papíře učarovala.

Když se tedy o pár let později ukázalo, že je marvelovská zombie apokalypsa i na obrazovkách platformy Disney+ vděčným tématem, a to díky speciální tématické epizodě jiného kresleného seriálu - Co kdyby...? (What If...), stačilo už jen čekat na plnohodnotný přídavek. Toho se dočkáváme nyní prostřednictvím čtyřdílné minisérie Marvel Zombies.

Stálo čekání za to? Ano i ne. Zhruba dvě a čtvrt hodinky dlouhý seroš Marvel Zombies nicméně nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Konec se blíží

V posledních měsících to se seriálovým světem Marvelu vypadá dost bledě. Projekty jako Ironheart či animovaný seroš Oči Wakandy zaslouženě propluly pod radary většiny diváků. A pokud náhodou ne, mnoho nových fanoušků nenasbíraly. Počiny, jako je Marvel Zombies, jsou však zaplaťpánbůh důkazem, že mají příběhy ze světa Marvel Cinematic Universe (MCU) stále co nabídnout.

Animovaná, leč hororová marvelovka, je bezesporu jedním z nejdivočejších příspěvků do MCU vůbec. Nejmocnější hrdinové světa, respektive poslední zbytky těch nenakažených, se snaží zabránit neodvratnému konci lidstva. Ústřední hrstka přeživších v čele s Yelenou (nová Black Widow), Red Guardianem, Ms. Marvel a Blade Knightem, tedy alternativní verzí legendárního lovce upírů zkříženého s drsňákem Moon Knightem, to nemá jednoduché. MacGuffin (předmět, jenž je nezbytný pro motivaci postav a pohyb celého příběhu, ale sám o sobě je pro děj relativně významově nepodstatný či zaměnitelný), který může potenciálně svět spasit, totiž nefunguje jak má. A naděje neumírá poslední. Spíše už ji dávno někdo sežral.

Slibná krvavá pohodička, aneb
What If... Zombies?!

Pokud jste minisérii Marvel Zombies ještě neviděli, případně jste, podobně jako mnoho dalších naivních diváků, uvěřili řečem tvůrců o tom, že není třeba nic zpětně načítat, ani nakoukávat, mám pro vás špatnou zprávu. Seriál se totiž odehrává ve stejné realitě jako výše zmiňovaná epizoda seriálu Co kdyby…?, konkrétně pět let po jejím závěrečném cliffhangeru, v němž sehrál klíčovou roli zombie záporák Thanos. Čtyřdílný seriál sice v podstatě funguje jako menší dějově jakž takž uzavřený animovaný film, pokud ale chcete vědět například to, proč jsou skoro všichni původní Avengeři na začátku prvního dílu již dávno mimo hru, nejspíš bude dobré si na díl What If... Zombies?! kliknout.

Co se zpracování týče, už první upoutávky naznačovaly, že nás čeká netradiční marvelovská podívaná, která bude jakž takž zacílena na starší publikum. Vulgarit se sice při sledování dočkají povětšinou jen ti diváci, kteří na minisérii koukají v originále, tedy bez českého dabingu, a dialogy obsahově stále přece jen cílí spíše na „mladé“, kreativní krvavé zabíjení a kosení zombíků tvůrci ovšem naštěstí servírují v dostatečně velkých porcích. Blade s obličejem herce Mahershaly Aliho rozsekává lidi na kousky, Spider-Man trhá svými pavučinami hlavy po desítkách, drtí se tu končetiny, ukusují prsty, vytrhávají se orgány zaživa z těl, jeden mlátí druhého dokud nenatáhne bačkory. Prostě zábavná hororová pohodička.

Co bude dál?

Marvel Zombies je známou a především úspěšnou komiksovou sérií, jejíž nejsilnější stránkou byl odjakživa moment překvapení. Když jde totiž o papír a alternativní svět, mají tvůrci barevných příběhů většinou k dispozici všechny známé postavy, které navíc mohou dle libosti brutálně zabíjet či, v tomhle konkrétním případě, přeměňovat v nemrtvá monstra. Čtyřdílná minisérie tím pádem, podobně jako komiksová předloha, nutně trpí jistou formou schematičnosti. Přesto je sakra zábavné sledovat, jak se s různými postavami v tomto postapokalyptickém světě pracuje. Tvůrci Zeb Wells a Bryan Andrews odvedli dobrou práci. Otázkou ovšem zůstává, zda to bude stačit na další řadu. Její vznik by byl vzhledem k otevřenému konci té aktuální více, než logický. Vznikne ale? Kritici ze seriálu povětšinou moc nadšení nejsou, divácké rekordy prozatím také nepadají. Něco mi ale říká, že si tuhle látku Marvel, respektive Disney, v budoucnu ještě v nějaké formě zpracuje. Marvelovští zombíci totiž, stejně jako ti z klasických i moderních hororů, nevědí, kdy mají vyklidit pole.

Marvel Zombies

  • Tvůrci: Zeb Wells
  • Režie: Bryan Andrews
  • Předloha: Robert Kirkman (komiks)
  • Scénář: Zeb Wells
  • Hrají: Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Elizabeth Olsen, David Harbour, Awkwafina, Dominique Thorne, Randall Park, Simu Liu, Iman Vellani, Todd Williams a další.
  • Produkce: Danielle Costa, Carrie Wassenaar
  • Zvuk: Jeff King
  • Scénografie: Paul Lasaine

