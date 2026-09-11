Graffiti nemusí znamenat jen ničení cizího majetku. Když se sprej dostane do správných rukou, dokáže oživit šedou zeď, podchod nebo jinak přehlížené místo a dodat mu úplně novou atmosféru. Mezi špičky oboru patří například Vladimír Hirscher nebo David Reichelt. Jejich díla najdete i v naší sbírce.
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Umění je od slova umět. Streetartoví umělci tvořili na legální stěně v Braníku. Byli jsme u toho
Máte skvělé graffiti i ve vašem okolí?
V našem průzkum ulic, který probíhal letos a částečně loni, jsme se pohybovali hlavně v Braníku, Podolí, Libni a ve Vršovicích. Originální graffiti ale najdete i jinde. Pokud máte ve svém okolí masterpiece, který si zaslouží zařadit do naší galerie, neváhejte nám ho poslat marek.hyr@metro.cz.
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