Spider-Man měl být propadák. Proč se z podivného hrdiny stal fenomén generací?

Metro.cz, Filip Jaroševský
  18:00
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Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den | foto: Falcon

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Horní řada zleva: Sue Storm a Ben Grimm, dolní řada zleva: Reed Richards,...
The Thing na plakátu ke snímku Fantastická čtyřka: První kroky
Superrodinka
71 fotografií
Spider-Man si publikum získal také tím, že byl lidský. Na rozdíl od dokonalých superhrdinů své doby řešil obyčejné starosti dospívajícího člověka – školu, vztahy, peníze i vlastní nejistotu. Právě díky tomu se z původně riskantního nápadu stal jeden z největších popkulturních fenoménů, který oslovuje nové generace už více než šedesát let.

Ještě před více než šedesáti lety působil nápad na dospívajícího superhrdinu s pavoučími schopnostmi jako risk, kterému příliš nevěřili ani vydavatelé. V současnosti patří Spider-Man k největším popkulturním ikonám. A zájem o něj rozhodně neopadá. Nejnovější film Spider-Man: Zbrusu nový den už v českých kinech překonal hranici sedmi set tisíc diváků. Jak se z nepravděpodobného hrdiny stal fenomén, který oslovuje další a další generace?

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Spider-Man měl být risk. Vydavatelé mu zpočátku nevěřili

Současný úspěch pavoučího hrdiny je o to pozoruhodnější, že jeho vznik před více než šedesáti lety provázely pochybnosti. Když autoři představili dospívajícího hrdinu s pavoučími schopnostmi, vydavatelé nebyli nápadem příliš nadšeni. Teenageři tehdy v komiksech zpravidla nevystupovali jako hlavní hrdinové a ani spojení superhrdiny s pavoukem nepůsobilo na první pohled příliš atraktivně.

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„Jediným štěstím bylo to, že se v té době Marvel chystal uzavřít epizodickou sérii Amazing Fantasy. Měla malé prodeje. Jelikož už se nedalo nic zkazit, umožnili vydavatelé tvůrcům Stanu Leeovi a Steve Ditkovi, aby tohoto podivného hrdinu zařadili do posledního, patnáctého čísla. A zrodil se totální hit – sešit Amazing Fantasy 15 se stal jedním z nejprodávanějších marvelovských komiksů,“ říká Jiří Pavlovský, šéfredaktor Nakladatelství Crew, které komiksy se Spider-Manem v českém překladu vydává už přes dvacet let.

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Amazing Spider-Man odstartoval cestu ke komiksové legendě

„Na záchranu série už sice bylo pozdě, ale otevřelo to cestu novému typu hrdiny. První číslo Amazing Spider-Mana vyšlo o půl roku později a vychází dodnes,“ dodává Pavlovský.

Spider-Man zaujal tím, že řešil školu, peníze i vztahy

Spider-Man si publikum získal také tím, že se na rozdíl od mnoha tehdejších superhrdinů potýkal s běžnými starostmi dospívajícího člověka. Vedle boje se zločinci řešil školu, vztahy, nedostatek peněz i vlastní nejistotu.

Harrison Ford jako Red Hulk. Jedná se o druhý film, v němž hraje amerického prezidenta. Poprvé to bylo ve filmu Air Force One (1997).
Horní řada zleva: Sue Storm a Ben Grimm, dolní řada zleva: Reed Richards, Johnny Storm a robotický pomocník Herbie
The Thing na plakátu ke snímku Fantastická čtyřka: První kroky
Superrodinka
71 fotografií

„Předváleční hrdinové, jako byl Superman nebo Batman, byli vytvářeni jako dokonalé ikony. Marvel díky Stanu Leeovi přišel v šedesátých letech s konceptem lidských hrdinů, kteří měli i své slabé stránky. A Spider-Man v tomhle opravdu vede. Má problémy s penězi, se školou, se vztahy, s názorem veřejnosti, s příliš starostlivou tetičkou. Častokrát to schytává a prohrává, ale přesto řeší své problémy s humorem. Je to asi jeden z nejlidštějších superhrdinů a postava, která je člověku blízká,“ popisuje Pavlovský.

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Spider-Man: Zbrusu nový den potvrzuje, že fenomén pokračuje

Úspěch nejnovějšího filmu ukazuje, že zájem o Spider-Mana nepolevuje ani po více než šesti desetiletích. Spider-Man: Zbrusu nový den se v českých kinech zařadil mezi největší filmové hity letošního roku a dál přitahuje diváky i několik týdnů po premiéře. To, co kdysi působilo jako slabina – dospívající hrdina s obyčejnými problémy a poněkud neobvyklými schopnostmi – se nakonec stalo jedním z důvodů jeho výjimečnosti. A Spider-Man tak i po více než šedesáti letech dokazuje, že dokáže oslovovat stále nové a nové generace.

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