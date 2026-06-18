Spielberg měl režírovat Harryho Pottera. Kvůli slibu Kubrickovi ale odešel jinam

Metro.cz
  6:00
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Legendární režisér odešel od kouzelnického projektu kvůli závěti jiného velikána – Stanleyho Kubricka. Steven Spielberg měl původně režírovat Harryho Pottera a Kámen mudrců, nakonec však dal přednost dokončení dlouho připravovaného sci-fi projektu A.I. Umělá inteligence. Jak toto rozhodnutí ovlivnilo jednu z nejúspěšnějších filmových franšíz historie a proč jej Spielberg ani po letech nelituje? Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu Kinobox.cz.
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Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) | foto: © Warner Bros

Steven Spielberg, jenž právě do kin posílá svou konspirační sci-fi Den odhalení (Disclosure Day), má dávno tu nejúspěšnější kariéru ze všech filmových režisérů. Kdyby se ale kolečka osudu pootočila jen trochu jinak, tvůrce Jurského parku a Čelistí mohl kormidlovat ještě minimálně dvě legendární franšízy. Zatímco k Jamesi Bondovi jej nikdy nepustili, Harryho Pottera měl na sklonku 90. let oficiálně režírovat a rozevřít bradavickou bránu v Kameni mudrců. Až v průběhu preprodukce ale vycouval kvůli závazku k zesnulému kolegovi Stanleymu Kubrickovi.

Spielberg a neuskutečněný Harry Potter

Kouzelnická sága vplula v listopadu 2001 do kin na povznášejících notách Johna Williamse a ve studiu Warner Bros. přirozeně chtěli, aby magický tandem zůstal kompletní a skladatelovy melodie doprovodil památnými obrazy právě Spielberg. Jeden z čelních konstruktérů moderních letních blockbusterů vyhrál krátce po sobě dva Oscary za režii a po tematicky těžkém Zachraňte vojína Ryana byl zjevně připravený na něco lehčího. Konkrétně na adaptaci první knihy z fantaskní ságy J. K. Rowlingové, která šla po celém světě na dračku.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

„Ve skutečnosti jsem odstoupil od Harryho Pottera, kterého jsem měl jako svůj příští film režírovat. Vzdal jsem se toho. Měl to být obrovský film, protože kniha už tehdy byla mimořádným kulturním fenoménem,“ prozradil devětasedmdesátiletý Spielberg v novém rozhovoru pro TCM. Hollywoodský mogul, jenž dvě dekády závodil sám se sebou v produkci nejvýdělečnějších filmů historie (po E.T. vedl Jurský park a až potom jej srazil Cameron s Titanicem), se Kameni mudrců upsal a s Rowlingovou absolvoval raná castingová kolečka. Mělo se za to, že nakonec cuknul kvůli dlouhodobému stěhování do Londýna v době, kdy vychovával spoustu malých dětí, ale hlavní důvod byl velmi osobní z jiného pohledu.

Příslib daný Stanleymu Kubrickovi

„Toho všeho jsem se vzdal, abych v podstatě natočil A.I.,“ zmínil sci-fi Umělá inteligence, která v jeho režii vyšla pět měsíců před Potterem. Šlo o projekt, který takřka dvě dekády připravoval Spielbergův starší kolega a do jisté míry mentor Stanley Kubrick. Autorský tvůrce Vesmírné odysey či Osvícení měl políčeno na povídku Briana Aldisse Supertoys Last All Summer Long a do jeho britského azylu za ním v průběhu let jezdila řada scenáristů, kteří s ním pracovali na draftu (to byla Kubrickova běžná praxe). Zájem o danou tematiku v něm narostl po zhlédnutí E.T. – Mimozemšťana a se Spielbergem navázal hutnou komunikaci, přičemž jejich kariéry byly nezištně, ale fatálně propojené. Kubrick po úspěchu Schindlerova seznamu zrušil práce na vlastním filmu o holokaustu; vizuální triumf Jurského parku jej pro změnu přesvědčil, že nastal čas Aldissův příběh zfilmovat. Místo toho ale natočil erotickou Spalující touhu a krátce před její premiérou zemřel. Zůstal po něm mimo jiný obsáhle rozpracovaný projekt A.I. – a také jedno závazné přání.

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„Po Stanleyho smrti jsem byl na pohřbu u něj doma,“ vyprávěl Spielberg, jenž roku 1999 uvedl na Oscarech Kubrickovu osobní sekci in memoriam. „Christiane Kubrick (vdova) a její bratr Jan Harlan mě oslovili s tím, zda bych po Stanleym nepřevzal jeho práci a nenatočil ten film, jak si Stanley přál.“

Jak vznikla filmová magie bez Spielberga

Spielberg se přítelově žádosti podvolil a před světem čar a kouzel upřednostnil futuristickou kulisu, v níž lidstvo produkuje „superhračky“ – dokonalé robotické kopie malých chlapců, kteří touží po mateřské lásce a opravdové lidskosti. Kamene mudrců se ujal Spielbergův chráněnec Chris Columbus, jenž napsal amblinovská dobrodružství Gremlini či Rošťáci a režíroval megahit Sám doma. Harry Potter se stal i v jeho rukách největším hitem roku a vznikla kolosální filmová franšíza, která mohutně podepřela intermediální kouzelnický brand.

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Letos se mimochodem chystá velký restart v podobě seriálové adaptace nejprve Kamene mudrců a následně zbylých šesti knížek, z nichž každá dostane jednu sérii na HBO Max.

Indiana Jones jako náhrada za Jamese Bonda

Režisér Steven Spielberg rozhodnutí určitě nelituje, ačkoli A.I. neupadlo do takové komerční přízně, jak byl blockbusterový mág zvyklý. V rychlém sledu pak vydával hutná a různorodá díla jako Minority Report nebo Chyť mě, když to dokážeš, přičemž na dané období se zpětně pohlíží jako na jeho možná nejsilnější. Víc ho stále mrzí starší odmítnutí ze strany bondovských producentů, jimž se sám nabízel po úspěchu svých Čelistí. Broccoliovi ho ale trvale odmítali, takže Spielberg a George Lucas raději natočili vlastního Bonda v podobě Indiany Jonese. Správná náhrada je zkrátka důležitá.

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