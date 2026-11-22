„Je to bez nadsázky historický okamžik. O propojení obou částí střediska sníme od roku 1994,“ říká v rozhovoru pro deník Metro René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn a dodává, že projekt stál více než miliardu. Definitivní obousměrné propojení má přijít v sezoně 2027/2028, kdy přibude desetimístná kabinová lanovka na Medvědín.
Splněný sen? Jak zásadní okamžik to pro Špindl je?
O propojení Svatého Petra a Medvědína se ve Špindlu mluví od roku 1994. Reálně se plánuje od roku 2006 a v roce 2012 se dostalo do územního plánu. Jsem rodilý Špindlák, takže to vnímám i osobně. Celé dětství jsem slýchal, že by to někdy nějak jednou mělo jít propojit. A je to tady! Letos dvanáctého prosince se otevře první etapa, nová lanovka Audi Line Přehradní a s ní dvě nové sjezdovky. Poprvé tak bude možné letos přejet z Medvědína do Svatého Petra jen na lyžích. Nechceme, aby letošní SkiOpening byl jen symbolickým přestřižením pásky. Má to být začátek nové etapy Špindlu.
Jak náročné bylo získat všechna povolení? A cena?
Celý projekt propojení vychází přibližně na 1,2 miliardy korun. Je to největší investice v historii střediska, kterou financujeme z vlastních zdrojů a bankovním úvěrem, bez dotací. Nejdražší jsou samotné lanovky, každá stojí zhruba čtvrt miliardy. Povolování bylo nejtěžší částí celého příběhu. Proběhl proces EIA a dlouhá léta jednání se Správou KRNAP a dalšími dotčenými orgány, ke stavebnímu povolení jsme se dostávali asi osm let. Hledali jsme kompromis mezi lyžováním a ochranou přírody, kterou samozřejmě maximálně respektujeme. Zásah do lesa jsme oproti prvotním plánům snížili o 60 procent, kvůli území Natura 2000 a hnízdišti lejska malého jsme také museli upustit od vedení lanovky až na vrchol Medvědína.
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Co bylo nejtěžší při stavbě?
Při samotné stavbě byly nejsložitější oba mosty. Ten přes Labe jsme v listopadu 2025 usazovali s největším mobilním jeřábem v republice. Druhý jsme v srpnu osadili přes hlavní silnici II/295. A samozřejmě horské počasí, které harmonogram nikdy ne usnadní.
Co to přinese lyžařům? Bude možné projet celý Špindl bez skibusu a auta?
Letos vzniká jednosměrné propojení. Z Medvědína sjedete po nové sjezdovce Lesní přes lyžařský most k terminálu P1. Tam nasednete na novou lanovku Audi Line Přehradní a vyvezete se na Hromovku a dál do Svatého Petra, popřípadě zůstanete lyžovat na nové sjezdovce a lanovce. Bez auta a bez skibusu. Lanovka uveze až dva tisíce lidí za hodinu a nahoru vás vyveze zhruba za čtyři minuty. Nově se otevírají dvě sjezdovky, červená Přehradní a Lesní, obě s nejmodernějším technickým zasněžováním v celé délce. Přehradní bude díky své šířce a profilu podle mě nejlepší červená sjezdovka v Česku. Velkou změnu to znamená také pro část Bedřichov, kde je jak hodně ubytování, tak zde také žije většina místních obyvatel. Z této části města pak všichni většinou pohodlně dojdou na sjezdovku pěšky, čistě v režimu ski-in, ski-out. Obousměrně propojený areál bude hotový v sezoně 2027/28, kdy přibude kabinová lanovka na Medvědín.
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Nová lanovka Audi Line Přehradní má vyhřívané sedačky a ochranné bubliny. Je to nyní už standard?
V Alpách je to dnes běžný standard, u nás zatím pořád spíš výjimka. Chceme, aby lyžař ve Špindlu dostal stejný komfort jako v zahraničních střediscích. Lanovky nakupujeme na stejném trhu a za stejné ceny jako například rakouští kolegové. Audi Line Přehradní je šestisedačka od italského výrobce Leitner, s vyhříváním a ochrannou bublinou proti větru a mrazu. Koupili jsme ji v nejvyšším dostupném standardu a technickém provedení. V Krkonoších, kde umí pořádně foukat, to není luxus, ale věc pohodlí i bezpečnosti. Hlavní důraz jsme dávali na bezpečnost a komfort cestujících. Pro rodiny s dětmi je jízda ve vyhřívané sedačce pod bublinou úplně jiný zážitek.
Jak bude fungovat parkování u nového terminálu P1? Chcete tím také ulevit centru Špindlerova Mlýna od aut?
Nejde nám o to přivézt do Špindlu víc aut. Chceme, aby se návštěvníci pohybovali po celém areálu, z jedné strany údolí na druhou a zpět na lyžích nebo lanovkami, bez nutnosti využívat právě auta. Loni byl otevřen nový vjezd na parkoviště Hromovka a postupně je rozvíjen navigační systém, který ukáže volná místa na jednotlivých parkovištích. Terminál P1 bude v příštím roce zároveň nástupním bodem skibusů pro oba areály, takže linky nebudou muset kličkovat úzkými ulicemi. Centrum se tak má zklidnit a vrátit chodcům. Rychleji se k zraněným dostanou i záchranáři a horská služba.
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Špindl je vnímán jako prestižní středisko, ale i jako poměrně drahá destinace. Jak chcete přesvědčit české rodiny, aby sem jezdily častěji?
Špindl má pověst prémiového střediska a za tou kvalitou si stojíme. To ale neznamená, že musí být nedostupný. Skipasy již několik let prodáváme on-line přes Gopass na principu flexibilních cen, podobně jako letenky. Kdo si lyžovačku naplánuje dopředu a koupí on-line, platí nejméně. Denní skipas do Špindlu začíná pod pětistovkou a on-line je vždy levnější než na pokladně. Do konce listopadu je v předprodeji za zvýhodněnou cenu i sezonka Gopass SKI. Platí v deseti střediscích ve čtyřech zemích a nabízí večerní lyžování zdarma. A máme i další akce. Od 8. 3. až do Velikonoc bude třeba lyžování ve Špindlu jen za 490 korun na den.
Součástí novinek je také nová ski-in & ski-out restaurace Alpina v těsné blízkosti sjezdovky Přehradní. V čem by měla být výjimečná?
Alpina nebude klasická restaurace, jaké provozujeme na jiných místech areálu. Zvolili jsme unikátní, na horách neobvyklý koncept All you can eat s dovětkem Chef’s table. Platí se jedna pevná cena a jídelní lístek tu nenajdete, nabídku jídel budeme průběžně obměňovat. Host přijede na lyžích k nové sjezdovce Přehradní, odloží lyže, na recepci uhradí vstup 790 korun a pak už jen vybírá z bohaté nabídky rautu nebo přímo od plotny. Kuchaři totiž v otevřené kuchyni průběžně připravují atraktivní finger food. Host kolem nich prochází, vybírá očima, může si s nimi popovídat a pro další chody se vrací vlastním tempem. Cena je stejná celý den, ať přijdete na snídaňový raut do jedenácti, na oběd, nebo odpoledne. Místo si rezervujete na časový slot a vstup jde koupit předem přes Gopass, pokud je volno, tak i na místě.
Kuchyni povede Jan Horký, který vařil i pro Baracka Obamu. Co si od něj slibujete?
Jan Horký dvacet let vedl národní tým kuchařů a cukrářů, vařil v hotelu InterContinental i v Obecním domě a v roce 2022 se probojoval do finále Global Chefs Challenge v Abú Zabí. Slibujeme si od něj, že ukáže, že horská kuchyně může patřit ke gastronomické špičce. A že jídlo na horách není jen rychlé zasycení mezi dvěma jízdami, ale kus kultury a tradice, kterou si host může opravdu vychutnat. Večer se Alpina promění v Chef’s Dinner Experience. Je to zážitková večeře pod taktovkou Jana Horkého, na kterou hosté jedou rolbou. Je vypsaná na šest termínů: 30. prosince a pak 11., 18. a 25. února a 4. a 11. března.
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Mění se tedy samotná podstata lyžařské dovolené?
Určitě. Dřív byl typický klient sportovec, který strávil celý den na sjezdovce, patnáctkrát si sjel černou a večer odjel domů. Dnes je lyžování jednou ze součástí dne na horách, ne jeho jedinou náplní. Proto vedle lanovek a sjezdovek investujeme do gastronomie a pořádáme akce jako Špindl SkiOpening, Gopass Festival nebo pravidelné apres-ski s živou hudbou nebo dýdžeji. V tomto směru bude letošní velkou novinkou George Bar, kompletně zrekonstruovaný a redesignovaný bar ve Svatém Petru.
A když se podíváme do budoucnosti? Jak to bude s druhou etapou výstavby?
V dubnu 2027 začneme stavět desetimístnou kabinovou lanovku z terminálu P1 na Medvědín. Pro zimu 2027/28 tak bude areál propojený obousměrně a Svatý Petr, Hromovka i Medvědín budou fungovat jako jedno středisko. Teprve pak budu moci hovořit o splněném snu. Následně víme, že stávající lanovka na Medvědín nebude sloužit věčně, a její modernizaci připravujeme jako samostatný projekt. Za pět let bych chtěl vidět propojený, moderní a bezpečný resort srovnatelný s nejlepšími v Evropě.