Skiareál Špindlerův Mlýn patří mezi nejznámější české skiareály. I letos je na své návštěvníky připraven.
U dolních stanic lanovek najdete půjčovny lyžařského a snowboardového vybavení, kde vám odborně poradí. Samozřejmostí je i škola lyžování a snowboardingu Skol Max s individuálním přístupem a rodinnou atmosférou pro začátečníky i pokročilé.
Rakouské a švýcarské dobroty
Po dni stráveném na svahu vás na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru čeká občerstvení v samoobslužné nově vybavené restauraci Stadion s vyhřívanou terasou, která nabízí široký výběr jídel inspirovaných rakouskou a švýcarskou kuchyní. Doporučujeme ochutnat raclette nebo tyrolský gröstl v pánvi. Odpoledne si můžete na terase dopřát kávu od Nespressa v novém coffee pointu nebo stále více oblíbený nápoj matcha od Matcha Crew. Pokud si budete chtít dopřát oběd s výhledem na vrcholky hor, pak je tu restaurace Medvědín s nabídkou pokrmů z české i světové kuchyně.
Večer si můžete „vyrobit“ manšestr
Svůj pobyt na horách si můžete zpestřit zážitkovou jízdou v rolbě. Přímo z kokpitu uvidíte podvečerní upravování sjezdovek a dozvíte se o celém procesu úprav od toho nejpovolanějšího – profesionálního rolbaře. Naopak ti, co si přivstanou a vyrazí na ranní FreshTrack, čeká perfektní manšestr, prázdné sjezdovky a bohatá snídaně v horské restauraci. Svěží start dne na horách, na který se vyplatí si přivstat.
Gurmánský zážitek si můžete dopřát na romantické Večeři zážitků, kde vás čeká degustační pětichodové menu spolu s dobrodružnou jízdou rolbou tam i zpět.