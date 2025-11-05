Největší český lyžařský areál pokračuje v rozsáhlé modernizaci. V úterý 4. listopadu proběhlo ve Špindlerově mlýně usazení ocelové konstrukce mostu přes Labe, který se stane klíčovým prvkem projektu propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Akce, při níž byl využit největší jeřáb v České republice, představuje zásadní krok k vytvoření jednoho z nejmodernějších a nejkomplexnějších lyžařských středisek v zemi.
Konec přejíždění mezi areály
Nový most je součástí projektu „Propojení areálů – Lyžařský terminál P1“, který má odstranit dlouholetou bariéru mezi dvěma hlavními částmi špindlerovského skiareálu. Cílem je umožnit lyžařům plynulý pohyb mezi Svatým Petrem a Medvědínem bez nutnosti přesunu autem či pěšky.
„Propojení areálů je jedním z největších milníků v historii Špindlerova Mlýna. Konečně zmizí nepohodlné přesuny přes město. Chceme, aby byl pohyb lyžařů komfortní, bezpečný a bez aut,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.
Projekt zároveň sníží dopravní zátěž v samotném městě a zlepší dostupnost sjezdovek. Součástí rozvoje je i nová šestisedačková lanovka z parkoviště P1 na Hromovku, která by měla být v provozu už v prosinci 2026.
Most přes Labe. Technický unikát
Další fáze propojení
Po dokončení mostu bude na jaře 2026 následovat výstavba nové lanovky z parkoviště P1 na Hromovku. Ta bude obsluhovat novou sjezdovku Přehradní a umožní rychlý přístup na svahy Svatého Petra. Moderní vyhřívaná lanovka s bublinou od společnosti Leitner vznikne ve spolupráci se značkou Audi, dlouhodobým partnerem skiareálu.
V následujících letech budou vybudovány i další části propojení – nová sjezdovka Lesní, most přes příjezdovou komunikaci z Vrchlabí a kabinová lanovka směrem na Medvědín.
Největší lyžařský areál v Česku
Skiareál Špindlerův Mlýn nabízí přes 25 kilometrů sjezdových tratí, moderní lanovky, snowpark i zázemí pro rodiny a sportovní kluby. Modernizace areálu probíhá od roku 2023 a zahrnuje rozšíření a úpravy sjezdovek, nový systém zasněžování a ekologická opatření, včetně čerpání vody z Labské přehrady pro stabilní provoz během celé sezóny.
Celkový projekt propojení Svatého Petra a Medvědína má z Špindlerova Mlýna učinit lyžařské centrum evropského formátu, které nabídne komfortní zážitky bez dopravních komplikací.
Podívejte se na fotky v naší galerii