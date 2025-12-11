Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od skutečného příjmu a také od toho, jaká byla v uplynulém roce průměrná mzda v národním hospodářství za první tři kvartály. Tuto částku sděluje ministerstvo práce a sociálních věcí koncem roku. Zatím to ještě neudělalo, z dat Českého statistického úřadu ale vyplývá, že toto číslo se vyšplhalo na 48 171 korun.
„Způsob využití těchto dat ze strany MPSV však nespadá do kompetence Českého statistického úřadu a nemůžeme za ně tedy nést jakoukoliv záruku a odpovědnost,“ upozornil mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. Loni se sdělení ministerstva s daty statistického úřadu shodovalo. Proto jsme si dovolili vycházet z údajů statistiků i pro rok 2026 a nečekat na krok ministerstva.
Připravili jsme kalkulačku, v níž si můžete spočítat, na jakou podporu byste měli nárok právě vy. Údaj berte zatím jako orientační, v případě, že se ministerstvo od dat statistiků odchýlí, budeme kalkulačku aktualizovat.
Zatímco kalkulačky pro uplynulé roky zohledňovaly, zda jste z práce odešli z vlastní vůle nebo ne, v nové kalkulačce pro rok 2026 toto políčko nenajdete. Nejde o omyl, ale o reakci na fakt, že ministerstvo podporu sjednotilo a počítá se stejně u lidí, kterým skončila smlouva, i u těch, co dali výpověď.
Přehled všech změn v podpoře nezaměstnanosti 2026 najdete zde:
