Vidět tomu druhému na konto, nebo posílat všechno na jeden účet? Zatímco v dávných časech lidé dostávali výplatu v hotovosti a doma ji ukládali do společného šuplíku, v posledních desetiletích se to výrazně proměnilo.
Peníze jsou navýsost citlivé téma
Peníze v páru jsou minové pole s růžovou mašlí. Ne proto, že by lidé byli nezodpovědní, ale protože se tu míchá láska, moc, strach, stud i zvyky z dětství. Data potvrzují, že ačkoli se o financích mluví čím dál otevřeněji, v partnerských vztazích zůstávají jedním z nejcitlivějších témat.
V Česku většina lidí hospodaří podle několika málo modelů (podrobněji viz box). „Čísla ukazují, že Češi jsou v otázce partnerských financí pragmatičtí a flexibilní. Přesto se peníze dlouhodobě řadí mezi nejčastější zdroje napětí ve vztazích. Důvodem nebývá samotný zvolený model, ale chybějící komunikace,“ říká Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank.
Co takhle podle výše platu?
Největším nebezpečím ovšem bývá, když jsou rodinné finance tabu. Jakmile se o penězích přestane mluvit, nastupují domněnky, pocit nespravedlnosti a tiché křivdy. Peníze v páru nejsou účetní úloha. Jsou dohoda. A existuje jen jeden opravdu funkční model – ten, na kterém se oba shodnou, rozumí mu a cítí se v něm bezpečně.
„Když jsem šla na rodičovskou, bylo pro mě důležité, abych se necítila jako někdo, kdo si musí o peníze říkat. Domluvili jsme se s manželem, že každý přispíváme podle toho, kolik právě vyděláváme. Funguje to, ale právě jen proto, že o penězích vždy mluvíme otevřeně a pravidelně,“ hodnotí fungující domácí finance dvaatřicetiletá Anna.
Čtyři modely