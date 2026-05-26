Společný, nebo oddělený účet? Partnerské finance mohou být tancem v minovém poli!

Pavel Hrabica
  8:01
Přebírají děti finanční model svých rodičů, nebo hospodaří podle svých kamarádů? V Česku jede několik modelů. Jaký by nejlépe vyhovoval vám? Není snadné poradit. Určitě se ale vyplatí otevřenost v partnerské komunikaci.

V partnerských vztazích bývají často společné finance pod drobnohledem. Určitě se vyplatí o nich nemlčet. | foto: ČTK

Vidět tomu druhému na konto, nebo posílat všechno na jeden účet? Zatímco v dávných časech lidé dostávali výplatu v hotovosti a doma ji ukládali do společného šuplíku, v posledních desetiletích se to výrazně proměnilo.

Peníze jsou navýsost citlivé téma

Peníze v páru jsou minové pole s růžovou mašlí. Ne proto, že by lidé byli nezodpovědní, ale protože se tu míchá láska, moc, strach, stud i zvyky z dětství. Data potvrzují, že ačkoli se o financích mluví čím dál otevřeněji, v partnerských vztazích zůstávají jedním z nejcitlivějších témat.

V Česku většina lidí hospodaří podle několika málo modelů (podrobněji viz box). „Čísla ukazují, že Češi jsou v otázce partnerských financí pragmatičtí a flexibilní. Přesto se peníze dlouhodobě řadí mezi nejčastější zdroje napětí ve vztazích. Důvodem nebývá samotný zvolený model, ale chybějící komunikace,“ říká Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank.

Co takhle podle výše platu?

Největším nebezpečím ovšem bývá, když jsou rodinné finance tabu. Jakmile se o penězích přestane mluvit, nastupují domněnky, pocit nespravedlnosti a tiché křivdy. Peníze v páru nejsou účetní úloha. Jsou dohoda. A existuje jen jeden opravdu funkční model – ten, na kterém se oba shodnou, rozumí mu a cítí se v něm bezpečně.

„Když jsem šla na rodičovskou, bylo pro mě důležité, abych se necítila jako někdo, kdo si musí o peníze říkat. Domluvili jsme se s manželem, že každý přispíváme podle toho, kolik právě vyděláváme. Funguje to, ale právě jen proto, že o penězích vždy mluvíme otevřeně a pravidelně,“ hodnotí fungující domácí finance dvaatřicetiletá Anna.

Čtyři modely

  • Jeden tým. Partneři mají společný účet, kam posílají všechny své výdělky.
  • Každý sám. Oddělené účty si momentálně drží více než polovina párů, a to 56 procent.
  • Život v kompromisu. Mají vlastní účty a jeden společný. Na ten ukládají předem dohodnutou sumu.
  • Každému podle jeho ohodnocení. Partneři se nevzdávají vlastního konta, ale mají společný účet, kam posílají domluvenou částku, která se odvíjí podle výše jejich platu. Kdo vydělá víc, ten víc dá.

