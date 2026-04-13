Spor o summit NATO má pokraèování: Babiš odmítá úèast Pavla v delegaci

Lukáš Karbulka
  17:00
Blížící se summit NATO v Ankaøe vyvolává spor mezi vládou a prezidentem o to, kdo bude Èesko reprezentovat. Premiér Andrej Babiš odmítá spoleènou úèast s Petrem Pavlem. Do konfliktu se navíc zapojila i opozice.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026)

Na èervencový summit NATO v turecké Ankaøe vyrazí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vládní delegace. Po jednání kabinetu v pondìlí uvedl, že si nedokáže pøedstavit, že by se akce zúèastnil souèasnì i prezident Petr Pavel, který má ambici delegaci vést.

Podle Babiše to není logické ani z hlediska bezpeènosti. Zdùraznil také, že hlavním nositelem zahranièní politiky je vláda a postoje prezidenta se v nìkterých otázkách od kabinetu liší.

Vláda chce rozhodnutí odložit

Premiér zároveò opakovanì zdùraznil, že otázka složení delegace zatím není aktuální. Vláda se k ní chce vrátit až po jednání ministrù zahranièí a generálního tajemníka NATO Mark Rutte, které se uskuteèní v kvìtnu ve Švédsko.

„My se k tomu vrátíme po tom zasedání ministrù, kdy už pøesnì budeme vìdìt, na co se máme pøipravit,“ uvedl Babiš.

Prezident chce delegaci vést

Prezident Pavel minulý týden v dopise premiérovi napsal, že chce v souladu se svými pravomocemi stát v èele èeské delegace. Zároveò vyjádøil ochotu, aby se summitu zúèastnil i premiér.

Babiš však spoleènou úèast odmítá. „Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?“ uvedl s tím, že takový model nedává smysl a mùže být problematický i z bezpeènostního hlediska.

Prezident Petr Pavel chce do Ankary na summit NATO, Babiš také. Kdo povede èeskou delegaci?

Summitù NATO se v minulosti úèastnili jak prezidenti, tak premiéøi. Petr Pavel se zúèastnil všech alianèních setkání od svého nástupu do funkce – napøíklad ve Vilnius, Washington, D.C. èi v Haag.

Napìtí mezi vládou a Hradem ale sílí. Premiér pøipomnìl, že prezident v minulosti pøipustil, že o složení delegace rozhoduje vláda. Zároveò odmítl veøejnou debatu o ústavních kompetencích.

Kritika z opozice

Do sporu se vložila i opozice. Pøedseda ODS Martin Kupka vyzval vládu a prezidenta k dohodì. Souèasnou situaci oznaèil za „žabomyší války“.

„Místo posilování pozice Èeské republiky sledujeme dìtinské spory o to, kdo kam pojede,“ uvedl Kupka. Premiéra zároveò oznaèil za slabého lídra.

Na dva kusy rozøíznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdøíve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Èesku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v øíjnu 2023 kvùli výstavbì nové ètvrti...

Dvorecký most promìní také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký pøehled

Dvorecký most

Pøíští pátek se slavnostnì otevøe Dvorecký most, nová 361 metrù dlouhá spojnice pøes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna pøinese most zásadní zmìny v pražské MHD – promìní...

Netradièní dobrodružná høištì dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritì i Žižkovì

Na høištích vznikají bunkry, prolézaèky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspìšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v Èeské republice usazuje natrvalo. Netradièní høištì vracejí dìtem do rukou skuteèné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatanèí rockerka, spekuluje se o populární hereèce i tenisové legendì

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneèní soutìž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených taneèníkù o pøízeò divákù. Jubilejní roèník soutìže slibuje zvuèná jména...

Dvorecký most otevøe za týden. Zatím je tu staveništì se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevøe 17. dubna, pravidelný provoz...

Už pøíští týden se po novém Dvoreckém mostì projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimeèný. Auta na nìj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pìší i cyklisty a...

Soud zrušil další pokutu za loterijní vyhlášku od ÚOHS pro Prahu

ilustraèní snímek

Krajský soud v Brnì zrušil další pokutu za chyby v loterijní vyhlášce, kterou Praze vymìøil Úøad pro ochranu hospodáøské soutìže (ÚOHS). Tentokrát jde o pokutu...

Putin poruèil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárù

Antonov An-2

Èeští parašutisté ji dobøe znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokùm mnoha generacím výsadkáøù v civilu i v armádì. Rusové ho chtìli nahradit moderním...

Dvoreèák a ty další. Navštivte s námi všech 8 tramvajových mostù pøes Vltavu

Dvorecký most se otevøe 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Praha má mosty jako malvaz. Od zdobného Èechova mostu až po vytížený Hlávkùv most, který dennì zvládá nápor aut i tramvají. Každý z nich má svùj pøíbìh, rytmus i tramvajové linky, které po nìm...

Žena ze Zlínska pøišla podvodem o milion korun, peníze pøedala domnìlému bankéøi

ilustraèní snímek

Žena ze Zlínska pøišla podle policie podvodem o milion korun. Peníze si po psychickém nátlaku podvodníkù pùjèila, naèež je v nìkolika èástkách osobnì pøedala...

V Pøíbrami zaènou opravy bøezohorských ulic, zkomplikuje se parkování

ilustraèní snímek

Stavbaøi budou v Pøíbrami od pøíštího pondìlí opravovat Nádvoøí Msgre. Korejse a pøilehlou Majerovu ulici na Bøezových Horách. Práce potrvají mìsíc a omezí...

Lidovci a hnutí STAN zahájili v Brnì kampaò, chtìjí pøívìtivìjší vedení mìsta

Lidovci a Starostové, kteøí v komunálních volbách v Brnì opìt kandidují spoleènì, odstartovali dnes na brnìnské náplavce pøedvolební kampaò. Lídrem a...

NSS zamítl stížnost kvùli dopravnímu napojení nového zdroje v Dukovanech

ilustraèní snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasaèní stížnost Dìtí Zemì proti rozhodnutí o umístìní 16 staveb, které umožní napojení nového jaderného zdroje v Dukovanech...

Èeské Lípì došla trpìlivost s holuby, jejich krmení bude øešit jako pøestupek

Holub u pítka (10. èervence 2023)

Èeskolipští zastupitelé schválili novou vyhlášku, která by mìla pøispìt k èistotì mìsta. Lidé podle ní tøeba nesmìjí krmit holuby. Tamní strážníci budou porušení vyhlášky øešit jako pøestupek.

Pøijeïte, mají zbranì. Vydìšená žena spustila policejní manévry, vše bylo jinak

Vystrašená žena mìla strach o život. Na policii oznámila, že se ozbrojení...

K naléhavému oznámení vyjíždìli v pondìlí dopoledne pardubiètí policisté do místní Gagarinovy ulice. Žena volala na tísòovou linku, že se jí do bytu dobývají sousedé se støelnými zbranìmi. Po...

Na Vysoèinì dnes hasièi zasahují u nìkolika lesních požárù na Jihlavsku

ilustraèní snímek

Na Jihlavsku hasièi likvidují lesní požáry u Nové Vsi blízko Batelova a u Zbilid, na obou pozemcích se jim už podaøilo požáry lokalizovat. U Batelova využili...

Masarykova univerzita založila firmu zamìøenou na terapii silných emocí

ilustraèní snímek

Masarykova univerzita v Brnì založila firmu, která chce rozšíøit úèinnou terapii pro pacienty trpící extrémními emocemi, sebepoškozováním a sebevražedným...

