Na èervencový summit NATO v turecké Ankaøe vyrazí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vládní delegace. Po jednání kabinetu v pondìlí uvedl, že si nedokáže pøedstavit, že by se akce zúèastnil souèasnì i prezident Petr Pavel, který má ambici delegaci vést.
Podle Babiše to není logické ani z hlediska bezpeènosti. Zdùraznil také, že hlavním nositelem zahranièní politiky je vláda a postoje prezidenta se v nìkterých otázkách od kabinetu liší.
Vláda chce rozhodnutí odložit
Premiér zároveò opakovanì zdùraznil, že otázka složení delegace zatím není aktuální. Vláda se k ní chce vrátit až po jednání ministrù zahranièí a generálního tajemníka NATO Mark Rutte, které se uskuteèní v kvìtnu ve Švédsko.
„My se k tomu vrátíme po tom zasedání ministrù, kdy už pøesnì budeme vìdìt, na co se máme pøipravit,“ uvedl Babiš.
Prezident chce delegaci vést
Prezident Pavel minulý týden v dopise premiérovi napsal, že chce v souladu se svými pravomocemi stát v èele èeské delegace. Zároveò vyjádøil ochotu, aby se summitu zúèastnil i premiér.
Babiš však spoleènou úèast odmítá. „Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?“ uvedl s tím, že takový model nedává smysl a mùže být problematický i z bezpeènostního hlediska.
|
Prezident Petr Pavel chce do Ankary na summit NATO, Babiš také. Kdo povede èeskou delegaci?
Summitù NATO se v minulosti úèastnili jak prezidenti, tak premiéøi. Petr Pavel se zúèastnil všech alianèních setkání od svého nástupu do funkce – napøíklad ve Vilnius, Washington, D.C. èi v Haag.
Napìtí mezi vládou a Hradem ale sílí. Premiér pøipomnìl, že prezident v minulosti pøipustil, že o složení delegace rozhoduje vláda. Zároveò odmítl veøejnou debatu o ústavních kompetencích.
Kritika z opozice
Do sporu se vložila i opozice. Pøedseda ODS Martin Kupka vyzval vládu a prezidenta k dohodì. Souèasnou situaci oznaèil za „žabomyší války“.
„Místo posilování pozice Èeské republiky sledujeme dìtinské spory o to, kdo kam pojede,“ uvedl Kupka. Premiéra zároveò oznaèil za slabého lídra.