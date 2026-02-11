Na první pohled jen pár slov na ochranné přilbě. Pro Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ale problém. Ukrajinská freestyle lyžařka Kateryna Kocarová musela na zimních hrách v Itálii odložit helmu s nápisem „Buďte stateční jako Ukrajinci“. Výbor jej označil za nepovolenou propagandu.
Helma, která vadila
„Asi týden před začátkem her mi přišel e-mail, že s touto helmou závodit nemůžu,“ uvedla pětadvacetiletá reprezentantka v ukrajinské televizi. Překvapení bylo o to větší, že stejnou helmu používá už od roku 2022 a Mezinárodní lyžařská federace proti nápisu nikdy nic nenamítala.
Na olympiádě ale platí přísnější pravidla. Kocarová tak nakonec nastoupila jen s malou ukrajinskou vlajkou. „Možná jsem neměla dost zkušeností a sebevědomí, abych se víc ozvala,“ připustila.
Pravidlo 50 v akci
Podobný zásah zažil i skeletonista Vladyslav Heraskevyč. Na trénink vyrazil s helmou, na níž měl portréty ukrajinských sportovců zabitých během ruské invaze. Mezi nimi čtrnáctiletou vzpěračku Alinu Perehudovou, boxera Pavla Iščenka nebo hokejistu Oleksije Lohinova. Někteří z nich byli jeho přátelé.
Podle Heraskevyče jej oslovil zástupce MOV Tošio Tsurunaga a odkázal na takzvané pravidlo 50. To zakazuje na olympijských sportovištích jakékoli politické, náboženské či rasové projevy.
Helma tak dostala stopku.
„Nezradím je“
Olympijský výbor nabídl kompromis: černou pásku na paži. Sedmadvacetiletý sportovec to odmítl. „Díky jejich oběti tu dnes můžeme být jako tým. Nezradím je,“ prohlásil v Cortině přímo pod olympijskými kruhy. Připomínku padlých chce podle svých slov použít i v den závodu.
Na síti X mu následně poděkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Připomněl světu cenu našeho boje. Pravda nemůže být označována za politickou demonstraci,“ uvedl.
Sport a válka