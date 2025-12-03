Spotify Wrapped 2025 je venku. Nejstreamovanější písní planety je duet

Autor: Metro.cz
  16:03
Předvánoční období přináší každoroční dárek pro milovníky statistik: Spotify Wrapped je tady. A letošní žebříčky mají jasného vítěze – portorický fenomén Bad Bunny se po dvou letech vrací na první místo nejstreamovanějších umělců světa. Nasbíral přes 19,8 miliardy streamů a sesadil Taylor Swift, která vládla v letech 2023 a 2024.

Spotify | foto: Flickr, downloadsource.fr CC-BYCreative Commons

Globální top pětku doplňují The Weeknd, Drake a Billie Eilish. V USA je pořadí jen lehce jiné – tam vede Swift následovaná Drakem, Morganem Wallenem a Kendrickem Lamarem. Bad Bunny je v Americe pátý.

Platforma dál upevňuje svou dominanci – Spotify má už 713 milionů uživatelů a 281 milionů předplatitelů ve více než 180 zemích.

Vede duet Bruna Marse a Lady Gaga

Nejposlouchanějším albem roku se celosvětově stalo Bad Bunnyho Debí Tirar Más Fotos. Následuje soundtrack k KPop Demon Hunters a loňské tituly Billie Eilish (Hit Me Hard and Soft), SZA (SOS Deluxe: LANA) a Sabrina Carpenter (Short n’ Sweet). Nejstreamovanější písní planety je duet Bruna Marse a Lady Gaga Die with a Smile s více než 1,7 miliardou přehrání.

Novinky roku 2025

Spotify Wrapped 2025 přináší také několik novinek. Poprvé ukazuje žebříčky „Top Albums“, věk poslechových návyků nebo interaktivní funkci Wrapped Party, která umožňuje porovnat svůj Wrapped s ostatními uživateli. Vrací se i populární statistiky jako „Top Genres“ a vylepšený přehled „Top Songs“ včetně počtu přehrání.

