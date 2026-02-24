Správa železnic vstupuje do rozsáhlé reorganizace, jejímž klíčovým bodem je rušení pracovních míst a zeštíhlování vedení. Cílem změn je snížení nákladů, omezení byrokracie a efektivnější nakládání s veřejnými prostředky. Instituce v rámci úspor zruší celkem 121 pracovních pozic, a to především v administrativě a managementu.
Zásadní proměnou projde i řízení organizace. Od dubna se zjednoduší struktura managementu, sníží se výdaje na marketing, IT a právní služby o 20 procent a dojde k centralizaci klíčových činností. Například dosavadních 21 provozních obvodů se sloučí pod centrální dispečerská pracoviště v Praze a Přerově. Ušetřené prostředky chce Správa železnic využít zejména na přípravu investic a dlouhodobou stabilitu organizace.
Avizované změny přinesou roční úsporu 335,6 milionu korun, přičemž propouštění se nemá dotknout zaměstnanců zajišťujících samotný provoz železnice. Generální ředitel Tomáš Tóth upozorňuje, že organizace byla dlouhodobě zatížena nadbytečnými řídicími strukturami. „Struktura vedení byla velmi robustní. Přesto se podařilo dosáhnout shody napříč managementem a spustit změny bez větších konfliktů,“ uvedl.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) je nutné, aby stát hospodařil s penězi daňových poplatníků maximálně odpovědně. „Železnice je páteří dopravy a má zásadní vliv na ekonomiku i kvalitu života v Česku. Očekávám, že nové vedení dokáže omezit přebujelou byrokracii a nastavit fungování Správy železnic tak, aby infrastrukturu stavěla rychleji, kvalitněji a levněji,“ uvedl ministr.
Reorganizace schálena správní radou
Reorganizační plán schválila správní rada Správy železnic. Její předseda Martin Kolovratník zdůraznil, že instituce musí fungovat jako moderní investor. „Správa železnic patří mezi největší státní organizace. O to důležitější je, aby dokázala hospodařit úsporně, transparentně a s důrazem na kvalitu projektů,“ řekl.
Součástí změn je také otevření veřejných zakázek širšímu okruhu dodavatelů. Instituce sníží administrativní bariéry, upraví kvalifikační požadavky a začne více využívat předběžné tržní konzultace. U velkých investic se počítá s dělením zakázek podle profesí, což má přilákat specializované firmy a snížit cenu projektů.