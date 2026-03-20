Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených

Lukáš Karbulka
Sport   18:01
V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Nejlépe dojel z Čechů Michal Krčmář.
Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

Páteční biatlonový program v norském Oslu obstarali muži. Do posledního sprintu sezony nastoupili i čtyři Češi. Z nich si nejlépe vedl Michal Krčmář, jenž se po třech letech umístil ve sprintu v TOP 10 – obsadil totiž desáté místo. Počtvrté zvítězil Nor Sturla Holm Laegreid před Émilienem Jacquelinem Francie.

Postupně se představilo kvarteto českých biatlonistů. Nechyběl ani nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig, kterému se však závod příliš moc nevydařil – po třech chybách se umístil na 45. místě. Zazářil naopak Mikuláš Karlík, který obsadil 16. místo. Tomáš Mikyska kvůli pomalejšímu běhu obsadil až 70. příčku.

Perrot ovládl sezonu

Francouzský biatlonista Éric Perrot si zajistil v předstihu triumf v celkovém hodnocení Světového poháru. Jistotu získal díky dnešnímu třetímu místu ve sprintu v Oslu a dva závody před koncem sezony už nemůže být na vedoucí pozici předstižen.

Jak jsou na tom Češi?

Mužům patřilo před poslední zastávkou v Poháru národů 6. místo. Před sedmými Američany měli Češi luxusní náskok 154 bodů. A tu také po pátečním sprintu udrželi.

Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig se v celkovém hodnocení posunul na 17. příčku. Na 18. Švéda Nelina má náskok šesti bodů. Jeho maximem je loňská 20. příčka.

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)Hanna Oeberg (Šve)10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)10. Michal Krčmář (+0:55,2)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15

