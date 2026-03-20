Páteční biatlonový program v norském Oslu obstarají muži. Ty čeká od 16.15 sprint. Do posledního sprintu sezony nastoupí i Češi.
Postupně se představí kvarteto českých biatlonistů. Chybět nebude nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig. Dále ho doplní Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Televizní přenos odvysílá ČT sport. Poslech zajistí Radiožurnál Sport.
Jak jsou na tom Češi?
Mužům patří před poslední zastávkou v Poháru národů 6. místo. Před sedmými Američany mají Češi luxusní náskok 154 bodů. Na pátou Itálii už je to ale daleko – rozdíl 206 bodů.
Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig se v celkovém hodnocení posunul na 17. příčku. Na 18. Švéda Nelina má náskok šesti bodů. Jeho maximem je loňská 20. příčka.
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Neděle 22. března
|16:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Poslední české úspěchy na SP v Oslu
|Umístění
|Jméno
|Disciplína
|Sezona
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|2016/17
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|2016/17
|1. místo
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|2014/15
|3. místo
|Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|2014/15