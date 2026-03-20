Biatlon mužů v Oslu: Hornig a další Češi jdou do posledního sprintu sezony

Lukáš Karbulka
Sport   6:00
V pátek se v Oslu poprvé představí muži, které čeká poslední sprint sezony. Do závodu nastoupí i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Češi zároveň budou hájit svou pozici v Poháru národů.
Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Páteční biatlonový program v norském Oslu obstarají muži. Ty čeká od 16.15 sprint. Do posledního sprintu sezony nastoupí i Češi.

Postupně se představí kvarteto českých biatlonistů. Chybět nebude nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig. Dále ho doplní Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Televizní přenos odvysílá ČT sport. Poslech zajistí Radiožurnál Sport.

Jak jsou na tom Češi?

Mužům patří před poslední zastávkou v Poháru národů 6. místo. Před sedmými Američany mají Češi luxusní náskok 154 bodů. Na pátou Itálii už je to ale daleko – rozdíl 206 bodů.

Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig se v celkovém hodnocení posunul na 17. příčku. Na 18. Švéda Nelina má náskok šesti bodů. Jeho maximem je loňská 20. příčka.

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)Hanna Oeberg (Šve)10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

