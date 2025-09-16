Sražených zvířat letos zase přibude. I přes to, že jich záchranné stanice přijaly už skoro jedenáct tisíc

„Záchranné stanice Národní sítě přijaly v tomto roce už deset a půl tisíce zraněných zvířat. Z toho bylo 1 661 zvířat prokazatelně zraněných silniční dopravou. Ke střetům s automobily dochází zejména u nezkušených mláďat v době jejich osamostatňování – tedy během letních měsíců,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo z ČSOP.
Půl milionu ročně zahyne?
Za celý rok 2024 přijaly záchranné stanice 14 251 zraněných zvířat, z toho celkem 2 243 bylo prokazatelně zraněných na silnici. Je tedy pravděpodobné, že budou při současném vývoji letošní statistiky smutnější než ty loňské. „Vzhledem k tomu, že zvířata po střetu s auty téměř vždy na místě zahynou, lze velmi hrubě odhadnout, že do stanic se po kolizi s automobilem dostane méně jak půl procenta zvířat. Tedy jich více jak půl milionu ročně zahyne. Ale možná je toto číslo ještě mnohem mnohem vyšší,“ dodává Stýblo.
Holubi i orli
Nejčastěji stanice letos ze silnic přijímaly holuby a káňata, ze savců pak zajíce. Na silnici sražený se však našel i extrémně vzácný orel křiklavý. „Úmrtnost takto zraněných zvířat je přes veškerou péči obrovská. Do přírody se jich nevrátí ani dvacet procent,“ vysvětluje Stýblo.
Stanice v tomto roce ze silnic přijaly 159 holubů domácích a 131 holubů hřivnáčů. Velmi vysoký je také počet takto zraněných káňat lesních, a to 146. Ze savců bylo zatím nejvíce zajíců polních, celkem 117. „Ale toto prvenství se určitě může změnit, protože právě teď probíhá sezona ježků. Zraněných ze silnic bylo letos již šedesát ježků západních a čtyřicet ježků východních. Jejich příjmy teď narůstají každý den,“ krčí rameny Stýblo. Záchranné stanice fungují díky podpoře ministerstev, krajů, obcí a soukromých dárců. „Když už nemůžeme zabránit houstnoucí silniční dopravě, a tedy častým střetům se zvířaty, můžeme alespoň pomoci následky těchto střetů eliminovat,“ uzavírá Stýblo.