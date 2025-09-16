Sražených zvířat letos zase přibude. I přes to, že jich záchranné stanice přijaly už skoro jedenáct tisíc

  12:00
Když se řekne srážka auta se zvířetem, většině se patrně vybaví klasické české klišé, tedy střet jedoucího vozu se zvěří na okresní silnici. Podle zástupců Národní sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) však ve statistikách vedou mnohem menší živočichové. A střetů, alespoň těch, o kterých víme, každým rokem přibývá.
Zajíc polní je podle statistik ochránců přírody nejčastěji přijímaný savec zraněný silniční dopravou. | foto: ZS PAVLOV

„Záchranné stanice Národní sítě přijaly v tomto roce už deset a půl tisíce zraněných zvířat. Z toho bylo 1 661 zvířat prokazatelně zraněných silniční dopravou. Ke střetům s automobily dochází zejména u nezkušených mláďat v době jejich osamostatňování – tedy během letních měsíců,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo z ČSOP.

Půl milionu ročně zahyne?

Za celý rok 2024 přijaly záchranné stanice 14 251 zraněných zvířat, z toho celkem 2 243 bylo prokazatelně zraněných na silnici. Je tedy pravděpodobné, že budou při současném vývoji letošní statistiky smutnější než ty loňské. „Vzhledem k tomu, že zvířata po střetu s auty téměř vždy na místě zahynou, lze velmi hrubě odhadnout, že do stanic se po kolizi s automobilem dostane méně jak půl procenta zvířat. Tedy jich více jak půl milionu ročně zahyne. Ale možná je toto číslo ještě mnohem mnohem vyšší,“ dodává Stýblo.

Holubi i orli

Nejčastěji stanice letos ze silnic přijímaly holuby a káňata, ze savců pak zajíce. Na silnici sražený se však našel i extrémně vzácný orel křiklavý. „Úmrtnost takto zraněných zvířat je přes veškerou péči obrovská. Do přírody se jich nevrátí ani dvacet procent,“ vysvětluje Stýblo.

Floskule typu „Řidiči, jezděte opatrně“ dle ochránců nefungují.

Stanice v tomto roce ze silnic přijaly 159 holubů domácích a 131 holubů hřivnáčů. Velmi vysoký je také počet takto zraněných káňat lesních, a to 146. Ze savců bylo zatím nejvíce zajíců polních, celkem 117. „Ale toto prvenství se určitě může změnit, protože právě teď probíhá sezona ježků. Zraněných ze silnic bylo letos již šedesát ježků západních a čtyřicet ježků východních. Jejich příjmy teď narůstají každý den,“ krčí rameny Stýblo. Záchranné stanice fungují díky podpoře ministerstev, krajů, obcí a soukromých dárců. „Když už nemůžeme zabránit houstnoucí silniční dopravě, a tedy častým střetům se zvířaty, můžeme alespoň pomoci následky těchto střetů eliminovat,“ uzavírá Stýblo.

