Srnka bez reflexních prvků, králíček a 5 stehů. Pojišťovny řeší příběhy, které zní jako román

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  20:15
Fantazie klientů pojišťoven nemá hranic – a rok 2025 to znovu potvrdil. Od kreativních autopodvodů přes ztracené telefony v Toi Toi až po poeticky popsaný střet s nepozornou srnkou. Likvidátoři odhalují nejpodivnější pojistné události, které baví i šokují.
Fotogalerie2

Řidič připojil k hlášení o střetu s vysokou místo nákresu umělecké ztvárnění celé nehody. | foto: ARCHIV GENERALI ČP

Už hodně vousatý případ, kdy vesnický neumětel se dvěma pivy v krvi naboural chalupářův vůz. Silně mu promáčkl dveře. Protože neměl ke vší smůle povinné ručení, vymysleli vesničané fintu. Traktorista zdejšího družstva přijel s traktorem s radlicí. Tu narafičili do výšky, kde bylo auto nabourané, ještě trochu přimáčkli a zavolali dopravku. A chalupář byl nakonec pojišťovnou odškodněn.

Nikdo podvod neodhalil, nikdo to nepráskl, ale ve vesnici se o tom dodnes v hospodě vypráví.

Autopodvody jsou věčné

Pojišťovny řeší ročně stovky tisíc případů. Důležité je, jak jsou agenti pojišťoven úspěšní v odhalování nepravostí. Slavia pojišťovna loni zachránila jen v první polovině roku 2025 takřka sedm miliard korun, které se snažili lidé získat klamným hlášením. Jedním z případů, kdy pojišťovna zachránila půl milionu korun, bylo poškození návěsu. Klient oznámil, že při jízdě na nerovném povrchu mu nadskočil návěs plný štěrku a následně spadl na bok. Šetření na místě a analýza fotodokumentace odhalily, že k poškození došlo při vysypávání nákladu, na což se pojistka nevztahovala.

Praha elektrické taxíky neprosadí. Na méně smradlavé drožky si počkáme nejmíň do roku 2030

„Když chtěl vyšetřovatel vidět zvedací píst návěsu, který by potvrdil nebo vyvrátil převrácení nákladu při vysypávání, poškozený tvrdil, že ho někdo ukradl,“ říká vyšetřovatel pojišťovny Michal Kasekr.

Technologie nezaostávají ani v hlášeních

Humor se však z mnoha záznamů nevytrácí. Likvidátoři připouštějí, že je někdy nesnadné zachovat kamennou tvář, ale jsou profesionálové.

„I když některé události mohou působit úsměvně nebo neobvykle, pro pojištěné představují skutečné starosti. Ke každé škodě proto přistupujeme s respektem, profesionalitou a především lidsky. Za každým případem je konkrétní člověk a jeho příběh,“ říká Jozef Hrdý, ředitel likvidace pojistných událostí Generali České pojišťovny.

Také tento nákres nehody nepostrádá výtvarné ambice.

V pojistných případech se pochopitelně objevují jak tradiční „viníci“, například zvířata, tak i nejnovější technologie, třeba drony. Klient hlásil pojistnou událost telefonicky. A co se stalo? „Zachraňoval jsem dron, při přelézání plotu jsem si sedřel kůži z břicha a hrudníku,“ uvádí záznam call centra.

Jeden z poškozených se domáhal plnění popisem záchrany domácího mazlíčka. Jak uvádí přepis telefonického hlášení úrazového děje, klient šel zachránit psa, který se zamotal do pletiva. „Ten ho reflexivně kousl do ucha a odkousnutou část snědl. Pes je očkovaný, klient zůstal bez části ušního lalůčku,“ zaznamenali do hlášení pracovníci pojišťovny.

Popis jako od romantika

Klient se opravdu na hlášení vydováděl. „Při jízdě vozidlem z Olbramkostela došlo u velkokapacitního kravína (takzvané vékáčko) ke střetu s nepozornou srnkou, která nepozorována vyběhla z pole po levé straně silnice, a aniž by se rozhlédla či na sebe umístila jakýkoliv reflexní prvek, bezmyšlenkovitě přebíhala asfaltovou cestu na druhou stranu lehce šikmo proti směru vozidla. Spatřil jsem tu mršku sice, ale ani přes střelhbitou reakci nedošlo k natolik dostatečné akci, aby se vozidlo zcela zastavilo či srnka zmizela.

Dvorecký či most Anežky České? Slibovaná anketa pro Pražany se smrskla na výběr ze dvou možností

Následkem toho došlo k nárazu srnky do automobilu (nebo automobilu do srnky, zde záleží, z kterého pohledu na událost nahlížíme), načež srnka nejprve narazila do levé části nárazníku u světla, prosmýkla se jeho paprsky a zmizela na pravé straně vozovky v poli, aniž by po sobě zanechala (až na pár chlupů v prasklině nárazníku) jakýchkoliv stop, ani kontakt z ní nevypadl, zjevně byla z celé situace též v šoku.

Po zastavení vozidla, což vlastně činilo se srážkou jeden okamžik, neb jsem ani nemrknul, zjistil jsem na vozidle poškození v oblasti nárazníku a předního světla hlavního i níže umístěného obrysového a taktéž ostřikovače světla, přičemž kapalina odtékala věrna gravitaci níže po silnici,“ uzavírá klient popis události.

Mříže, toalety a tajné písmo. V hlášeních se objevují nepředstavitelné situace a zdůvodnění

  • Některé pojistné události a jejich zaznamenání by možná inspirovaly zpívajícího právníka Ivo Jahelku...
  • Telefon. „Na stavbě ve Veselí nad Lužnicí jsem šel vykonávat potřebu do Toi Toi toalety a vypadl mi do ní z kapsy služební telefon. Vzhledem k situaci, kam telefon spadl, již nebylo možné ho zachránit.“
  • Žhavé odhalení. Otec pojišťovně popsal, jak se stal synovi úraz: „K pojistné události došlo při pokusu s tajným písmem, kdy se na papír mlékem napíše vzkaz a následně se teplem zjeví. Zjevení písma se učinilo nad hořící svíčkou, která zapálila papír. Syn místo aby papír upustil, tak ho běžel odhodit do umyvadla. Hořící papír mu popálil palec.“
  • Králíček a 5 stehů. „Na veterině jsem viděl králíčka po operaci. Udělalo se mi špatně, po chvíli jsem omdlel a prý jsem začal padat dozadu a bouchl se do hlavy o mříže u dveří, následně jsem byl v nemocnici a šití mělo pět stehů.“
  • Hnijící útroby plyšáka. Otec dítěte přiblížil likvidátorům pojistnou událost: „Při hře s plyšáky si dcerka jednoho rozkuchala a molitan z jeho výplně narvala do dutiny nosní. Dceři týden intenzivně smrdělo z nosu, jako by jí v něm něco umřelo – hnilobný zápach. Po poradě s pediatrem na ORL vylovili výplň z hračky z nosohltanu.“
  • Zlomenina na WC. „Při zvedání z toalety jsem se prudce zapřel o pravou ruku, ve které mi prasklo. K úrazu došlo v pracovní době, ale nebyl uznán bezpečnostním technikem jako pojistná událost, jelikož k němu nedošlo při výkonu práce.“
  • Kamery v akci. Popis pracovního úrazu doplněný kamerovým záznamem: „Při návratu z přestávky před docházkovým terminálem bez vnější příčiny zaměstnanci spadly kalhoty ke kolenům, což bylo příčinou pádu. Kolega dopadl na obě ruce. Ze záznamu není zřejmé, že by utrpěl jakékoliv zranění. Kamerový záznam je k dispozici.“
  • Hrábě v nose. Přepis telefonického hlášení: Jmenovaná si v práci během hrabání pískoviště vrazila rukojeť hrábí do nosu, následkem je zlomenina nosových kostí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Vlak na Kutnohorsku srazil a zranil muže, nehoda na hodinu zastavila provoz

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

V Záboří nad Labem na Kutnohorsku ve středu večer srazil osobní vlak muže, který přecházel kolejiště v místech se zákazem vstupu. Muž ze střetu vyvázl s poraněním, uvedla pro iDNES.cz policejní...

28. ledna 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

Muž v Brně přepadl trafiku. Policie ho hledá, může být nebezpečný

Policie v Hudcově ulici v Brně-Medlánkách.

Policie hledá muže, který ve středu večer přepadl trafiku v brněnských Medlánkách. Se zbraní požadoval peníze, utekl ale, když prodavačka stiskla tísňové tlačítko. Policie to uvedla na sociální síti...

28. ledna 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

Ovocný trh

Ovocný trh

Bruslení na Ovocném trhu

vydáno 28. ledna 2026  21:49

Policie v Plzni prověřuje údajné vyhrožování mezi žáky základní školy

ilustrační snímek

Plzeňští kriminalisté se zabývají oznámením o možném vyhrožování mezi žáky jedné ze základních škol ve městě. ČTK o tom dnes informovala policejní mluvčí...

28. ledna 2026  19:54,  aktualizováno  19:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Garáž Klíčov

Garáž Klíčov

Na jaře 2026 bude na Praze 5 elektrifikována autobusová linka 137 ta se změní na trolejbusovou linku 52 k zast. U Waltrovky bude prodloužena od Jinonic linka 219.

vydáno 28. ledna 2026  21:22

Policisté našli mladíka z Buštěhradu, po němž pátrali od dnešního rána

PolicistĂ© naĹˇli mladĂ­ka z BuĹˇtÄ›hradu, po nÄ›mĹľ pĂˇtrali od dneĹˇnĂ­ho rĂˇna

Policisté našli třiadvacetiletého muže z Buštěhradu, po kterém pátrali od dnešního rána. Šlo o psychiatrického pacienta. Nyní je v péči lékařů, řekla ČTK dnes...

28. ledna 2026  19:03,  aktualizováno  19:03

Novinky.cz: Státní zástupkyně obžalovala Pelce kvůli loňské smrtelné nehodě

ilustrační snímek

Státní zástupkyně obžalovala někdejšího předsedu představenstva podniku na výrobu gramofonových desek GZ Media Zdeňka Pelce kvůli loňské nehodě u Nového...

28. ledna 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Jizerská padesátka má své místo mezi elitou. Přehled programu a historie závodu

Momentka z hlavního ženského závodu na Jizerské 50.

Jizerská padesátka patří k pevným bodům kalendáře světového běžeckého lyžování. Tradiční český závod každoročně spojuje domácí špičku se světovou elitou a výjimečný je i tím, že dává šanci amatérům....

28. ledna 2026  20:25

Srnka bez reflexních prvků, králíček a 5 stehů. Pojišťovny řeší příběhy, které zní jako román

Řidič připojil k hlášení o střetu s vysokou místo nákresu umělecké ztvárnění...

Fantazie klientů pojišťoven nemá hranic – a rok 2025 to znovu potvrdil. Od kreativních autopodvodů přes ztracené telefony v Toi Toi až po poeticky popsaný střet s nepozornou srnkou. Likvidátoři...

28. ledna 2026  20:15

Pafos vs. Slavia v TV: Vytáhne kyperský šampion proti sešívaným brazilského veterána?

Slávističtí fotbalisté před zápasem Ligy mistrů proti Barceloně.

O nic už jim nejde. Přesto chtějí za každou cenu vyhrát. Soupeř jim ale body rozhodně nehodlá odevzdat. Pafos totiž stále hraje o postup. Slavii na Kypru čeká těžká šichta i proto, že za domácí může...

28. ledna 2026  19:55

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...

28. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Vstupenky na ZOH 2026: Olympiáda na vlastní oči? Fanoušci mají stále šanci

HROMADNÝ START. Běžci na lyžích ve vytrvalostním závodě na 50 km. (23. února...

Už za pár dní začíná olympiáda. Hry v Miláně a Cortině jsou sportovní událostí roku 2026. Tomu odpovídá i zájem o vstupenky. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde...

28. ledna 2026  19:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.