V pondělí 8. prosince otevře v pražském obchodním domě Máj úplně první pobočka amerického řetězce rychlého občerstvení Five Guys. Zakládá si na čerstvosti surovin a patří mezi ty nejdražší fastfoody. Za jediné menu tu dáte až 565 korun.
Kdo je nejlevnější?
Jaká je ale nabídka na opačném konci spektra? Za kolik lze pořídit tu nejlevnější položku v nabídce čtveřice (a brzy již pětice) řetězců?
Prošli jsme nabídky pražských poboček restaurací McDonalds’s, KFC, Burger King, Popeyes a také chystané pobočky Five Guys. V prvních třech se nabídka ani cenová politika příliš neliší, ve dvou zbývajících už budete muset do kapsy sáhnout hlouběji.
V nabídkách společností jsme hledali co nejlevnější burgery, sendviče nebo například wrapy, stejně jako výhodná menu. V porovnání jsme nebrali ohled na různé snacky a přílohy.
McDonald’s
Stálicí na českém trhu jsou pobočky s červenožlutým M v logu. Dávno pryč jsou sice doby, kdy se tu dalo najíst za dvacet korun, dostupnost si základní burgery však stále drží. Nejnižší cenovku v McDonald’s má však jen jeden.
- Nejlevnější: Hamburger – 45 Kč
- Nejlevnější menu: pět kombinací výhodnějšího NicePrice komba – 72 Kč
KFC
Pověst hlavního rivala „zlatého M“ nedávno pošramotila kauza používání zkaženého masa, firma však později nařčení odmítla a vysvětlila, že postupy i suroviny pravidelně kontroluje. Ceny v KFC jsou příjemné – za stejnou nejnižší částku nabízí hned tři produkty:
- Nejlevnější: itwist/Cheeseburger/Longer – 45 Kč
- Nejlevnější menu: B-smart v pěti kombinacích – 69 Kč
Burger King
Řetězec prodejen rychlého občerstvení dotváří velkou trojku fastfoodových značek na českém trhu, čemuž odpovídá i cenová politika. I v Burger Kingu jsou základní ceny orientované na dostupnost a nejlevnější burger přijde jen na pár desítek korun.
- Nejlevnější: Hamburger – 45 Kč
- Nejlevnější menu: tři varianty výhodnějšího Kingdealu – 69 Kč
Popeyes
Cenová politika doposud nejmladšího přírůstku na českém trhu rychlého občerstvení už se od předchozí trojice liší. Burgery za „čtyři pětky“ tu tedy nečekejte, ceny v Popeyes míří trochu výše.
- Nejlevnější: Kuřecí sendvič – 125 Kč
- Nejlevnější menu: střední menu s pěti nugety, hranolkami a bezedným nápojem – 144 Kč
Five Guys
Americký řetězec, jehož první pobočka otevře už za pár dní, klade extra důraz na čerstvost surovin a nabídce na míru, což se odráží na cenovce. Ceny ve Five Guys jsou ještě o něco vyšší než u předchozího podniku.
- Nejlevnější burger – 175 Kč
- Nejlevnější menu – necelých tři sta korun
Kdy otevře Five Guys?
Co přesně bude menu obsahovat a jaké bude složení nejdostupnějšího burgeru, bude jasné až 8. prosince. Už nyní se ale ví, že jedna položka bude ve Five Guys zdarma.