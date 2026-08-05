Srpen je v Česku měsícem Harryho Pottera. Začíná očekávaná výstava a LexiCon už oznámil dva hosty

Marek Hýř
Marek Hýř
  11:19
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Emma Watsonová a Stanislav Janevski ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár (2005)

Emma Watsonová a Stanislav Janevski ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár (2005) | foto: © Warner Brothers

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Fanoušci Harryho Pottera mají důvod k oslavám. V Praze se otevírá dlouho očekávaná výstava Harry Potter: The Exhibition, do kin se po 25 letech vrací první film a do české metropole navíc letos zavítají dva herci, kteří se ve filmové sáze objevili.

Výstava Harry Potter: The Exhibition dlouho poletovala kolem Česka. Fanoušci za ní jezdili do Vídně nebo Krakova. V roce 2026 ale konečně přistála i v Praze. Už zítra se veřejnosti otevře v areálu PVA EXPO Praha Letňany.

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Návštěvníci si zde zblízka prohlédnou kostýmy Harryho Pottera, Hermiony Grangerové, Rona Weasleyho i dalších známých postav a objeví detaily, které na filmovém plátně často zanikly. Součástí expozice budou také interaktivní stanoviště.

Harry Potter se vrací do kin

Srpen nabídne českým fanouškům malého kouzelníka ještě jednu lahůdku. U příležitosti letošního 25. výročí se film Harry Potter a Kámen mudrců vrátí do kin. Do Česka dorazí 27. srpna 2026 – řetězce Cinema City a CineStar jej budou promítat v českém dabingu.

K výročí uvedení prvního filmu do kin je připraven také speciální merch a diváci v některých zemích se dočkají i rozšířené verze filmu. Síť kin Cinestar však na sociálních sítích uvedla, že českých kin se sběratelské předměty netýkají. Z programu kina navíc vyplývá, že je v plánu promítání „základní“ verze Kamene mudrců. Čeští fanoušci tak mají smůlu.

cinemark

A closer look at our Harry Potter merch NOW AVAILABLE in theatres! Stay tuned for more coming soon!

31. července 2026 v 16:01, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 12:06
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Mimochodem, potterheadi, jak se fanouškům říká, už před pár dny dostali dva další dárky. Festival LexiCon totiž oznámil dva filmové hosty. V sobotu 5. září 2026 do Prahy dorazí Hebe Beardsall, která ztvárnila Arianu Brumbálovou. O den později festival inspirovaný světem Harryho Pottera navštíví Stanislav Janevski, kterého fanoušci znají především jako Viktora Kruma.

Vše nejlepší Harry!

  • Knižní postava Harry Potter má narozeniny 31. července a narodil se v roce 1980. Letos je mu tedy 46 let. V prvním díle ságy mu bylo 11 let, v závěru sedmého dílu (při bitvě o Bradavice) mu bylo 17 let.
  • Daniel Radcliffe začal natáčet prvního Harryho Pottera ve svých 11 letech (v roce 2000) a do kin film vstoupil, když mu bylo 12 let. Roli kouzelnického učně ztvárňoval celých deset let až do svých 21 let, kdy natáčení celé série uzavřel poslední díl v roce 2011. Letos mu bylo 37 let.
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