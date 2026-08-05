Výstava Harry Potter: The Exhibition dlouho poletovala kolem Česka. Fanoušci za ní jezdili do Vídně nebo Krakova. V roce 2026 ale konečně přistála i v Praze. Už zítra se veřejnosti otevře v areálu PVA EXPO Praha Letňany.
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Harry Potter míří do Prahy. Na výstavě přesadíte mandragoru a vyzkoušíte si famfrpál
Návštěvníci si zde zblízka prohlédnou kostýmy Harryho Pottera, Hermiony Grangerové, Rona Weasleyho i dalších známých postav a objeví detaily, které na filmovém plátně často zanikly. Součástí expozice budou také interaktivní stanoviště.
Harry Potter se vrací do kin
Srpen nabídne českým fanouškům malého kouzelníka ještě jednu lahůdku. U příležitosti letošního 25. výročí se film Harry Potter a Kámen mudrců vrátí do kin. Do Česka dorazí 27. srpna 2026 – řetězce Cinema City a CineStar jej budou promítat v českém dabingu.
K výročí uvedení prvního filmu do kin je připraven také speciální merch a diváci v některých zemích se dočkají i rozšířené verze filmu. Síť kin Cinestar však na sociálních sítích uvedla, že českých kin se sběratelské předměty netýkají. Z programu kina navíc vyplývá, že je v plánu promítání „základní“ verze Kamene mudrců. Čeští fanoušci tak mají smůlu.
Mimochodem, potterheadi, jak se fanouškům říká, už před pár dny dostali dva další dárky. Festival LexiCon totiž oznámil dva filmové hosty. V sobotu 5. září 2026 do Prahy dorazí Hebe Beardsall, která ztvárnila Arianu Brumbálovou. O den později festival inspirovaný světem Harryho Pottera navštíví Stanislav Janevski, kterého fanoušci znají především jako Viktora Kruma.
Vše nejlepší Harry!