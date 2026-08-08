Odborníci na finance si už roky stěžují, že Češi syslí peníze na neúročených účtech a že vůbec neumějí investovat. A že se bojí investovat. Jejich klasická rada zní: třetina majetku v penězích na nějakých lépe zhodnocených účtech, třetina v nemovitostech a třetina v investicích, ať už obrazech, nebo akciích a fondech.
Jenže to má stinnou stránku. Strašák, že inflace za třicet let sežere klidně polovinu a více hodnoty hotovosti, a neustálé ponoukání k investování vedlo k obrovskému vzestupu nejrůznějších investičních společností. Není divu, že lákat peníze z lidí je i náplní „činnosti“ podvodných skupin kyberšmejdů.
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Strach jako důvod úspěchu
Právě strach o peníze v nejrůznější podobě vede k tomu, že podvodníci, především během telefonických hovorů, uspějí i u lidí jinak racionálně uvažujících.
„Když se člověk ocitne v nebezpečí, mozek v tu chvíli nepřemýšlí, snaží se nás dostat do bezpečí,“ vysvětluje bývalá vojenská psycholožka Helena Sováková, která řešila obdobné situace i s našimi vojáky v zahraničních misích. „Funguje zúžená pozornost, rozhodujeme se bez ověřování. Takže když vám někdo zavolá, představí se jako policista a sdělí vám, že vaše peníze jsou v ohrožení a pokud teď hned nic neuděláte, o všechny přijdete, má šanci, že uděláte vše, co vám takzvaně poradí,“ říká Sováková.
Kdo z vás kupoval dálniční známku poté, co vjel na dálnici a uvědomil si, že ji nemá?
Pavel Šašek, expert Komerční banky přes bezpečnost
Ilustruje tak jednu z modelových situací, kterou stále častěji využívají kyberpodvodníci pro okrádání lidí. Že jsou úspěšní, dokazují množící se případy, kdy podvedení lidé pošlou na takzvaně bezpečné účty celoživotní úspory nebo jako nedávno úřednice v Hradci Králové desítky milionů korun z radniční kasy.
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Jsme předimenzovaní a tak oslabení?
Neschopnost správně zpracovat lživý požadavek připisují odborníci i „informační obezitě“ současné moderní společnosti. Každý člověk, který denně hledí do mobilu, na televizní obrazovku a vnímá i další média, je denně vystaven až deseti tisícům marketingových sdělení. Na zpracování tak má zlomky sekund.
Zkoušejí to
Pravidla obrany
Obětí kyberzločinců se stávají nejčastěji lidé v „nejlepším věku“, čtyřicátníci až padesátníci, více muži než ženy. Jsou kariérně na vrcholu, už se stačili finančně zajistit. Když jim někdo oznámí, že právě přicházejí o úspory a musejí okamžitě jednat, mohou selhat i lidé s akademickými tituly. „Kdo z vás kupoval dálniční známku poté, co vjel na dálnici a uvědomil si, že ji nemá?“ ptá se Pavel Šašek, expert Komerční banky přes bezpečnost. Je to podle něho ukázková stresové situace.
„Zastavíte na nejbližším parkovišti a v rychlosti zadáte v mobilu nákup dálniční známky. Samozřejmě se na prvních místech objeví placené odkazy na nestátní prodejce, kteří si přidávají k oficiální ceně stovku, dvě, ale i tisíc korun,“ říká Šašek.
Je to legální, ale bankovní specialista Šašek tím jen ilustruje modelovou situaci, která je podobná, když zazvoní mobil a na druhém konci začne varovat „policista“, jehož většina z nás vnímá jako nezpochybnitelnou autoritu bezpečí.