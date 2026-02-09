Nejvíce tím trpí senioři a lidé s dýchacími potížemi, u nichž mohou plísně vyvolávat alergie i dlouhodobé zdravotní komplikace. Řešení ale nemusí být drahé ani hlučné. Pomoci může obyčejná pokojová rostlina.
Přírodní odvlhčovač bez elektřiny
Mnozí lidé sahají po elektrických odvlhčovačích vzduchu, které však bývají hlučné a zvyšují spotřebu elektřiny. Granulový vysoušeč vlhkosti zase nebývá tolik účinný.
Kolik to stojí?
Bostonská kapradina (Nephrolepis exaltata) je dostupná pokojová rostlina, jejíž cena se obvykle pohybuje mezi 150 až 600 Kč v závislosti na velikosti a prodejci. Menší rostliny začínají na cca 150-200 Kč, zatímco vzrostlejší exempláře v dekorativních květináčích mohou stát 500 Kč a více.
Stále častěji se proto mluví o přirozených alternativách. Jednou z nich je bostonská kapradina, nenáročná pokojová rostlina, která dokáže ze vzduchu pohlcovat přebytečnou vlhkost. Pokud ji umístíte do ložnice nebo jiné problematické místnosti, může pomoci snížit vlhkost už během několika dní.
Kam rostlinu postavit
Kapradině se daří tam, kde je vlhčeji. Ideální je umístit ji do míst, kde se často sráží voda nebo je cítit zatuchlý vzduch. Typicky jde o ložnice, koupelny, sklepy nebo místnosti s pračkou. Dobrou volbou jsou také parapety oken, na kterých se tvoří kondenzace.
|
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Důležité je rostlinu nepřelévat. Substrát by měl zůstat spíše vlhký než mokrý. Jednou týdně je vhodné květináč otočit, aby měla kapradina světlo rovnoměrně ze všech stran.
Pozor na přímé slunce
Bostonská kapradina nemá ráda ostré sluneční paprsky. Nejlépe prospívá na světlém místě s rozptýleným světlem. Při správné péči si zachová husté, zelené listy a bude fungovat nejen jako dekorace, ale i jako přirozený pomocník v boji proti vlhkosti.
Jak v zimě snížit vlhkost v bytě