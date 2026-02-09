Stačí jedna obyčejná rostlina v ložnici. Pomůže s vlhkostí i plísní, radí odborníci

Autor: Metro.cz
  14:17
Zima je v plném proudu, topná sezona jede naplno a okna zůstávají kvůli mrazům často zavřená. Právě v tomto období se v bytech a domech nejčastěji objevují problémy se zvýšenou vlhkostí. Orosená okna, zatuchlý vzduch a černé mapy na zdech jsou jasným signálem, že je v místnosti narušená rovnováha vlhkosti.

Kapradiny patří mezi nenáročné pokojové rostliny, které pohlcují vlhkost a nevyžadují moc světla. | foto: Profimedia.cz

Nejvíce tím trpí senioři a lidé s dýchacími potížemi, u nichž mohou plísně vyvolávat alergie i dlouhodobé zdravotní komplikace. Řešení ale nemusí být drahé ani hlučné. Pomoci může obyčejná pokojová rostlina.

Přírodní odvlhčovač bez elektřiny

Mnozí lidé sahají po elektrických odvlhčovačích vzduchu, které však bývají hlučné a zvyšují spotřebu elektřiny. Granulový vysoušeč vlhkosti zase nebývá tolik účinný.

Kolik to stojí?

Bostonská kapradina (Nephrolepis exaltata) je dostupná pokojová rostlina, jejíž cena se obvykle pohybuje mezi 150 až 600 Kč v závislosti na velikosti a prodejci. Menší rostliny začínají na cca 150-200 Kč, zatímco vzrostlejší exempláře v dekorativních květináčích mohou stát 500 Kč a více.

Stále častěji se proto mluví o přirozených alternativách. Jednou z nich je bostonská kapradina, nenáročná pokojová rostlina, která dokáže ze vzduchu pohlcovat přebytečnou vlhkost. Pokud ji umístíte do ložnice nebo jiné problematické místnosti, může pomoci snížit vlhkost už během několika dní.

Kam rostlinu postavit

Kapradině se daří tam, kde je vlhčeji. Ideální je umístit ji do míst, kde se často sráží voda nebo je cítit zatuchlý vzduch. Typicky jde o ložnice, koupelny, sklepy nebo místnosti s pračkou. Dobrou volbou jsou také parapety oken, na kterých se tvoří kondenzace.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Důležité je rostlinu nepřelévat. Substrát by měl zůstat spíše vlhký než mokrý. Jednou týdně je vhodné květináč otočit, aby měla kapradina světlo rovnoměrně ze všech stran.

Pozor na přímé slunce

Bostonská kapradina nemá ráda ostré sluneční paprsky. Nejlépe prospívá na světlém místě s rozptýleným světlem. Při správné péči si zachová husté, zelené listy a bude fungovat nejen jako dekorace, ale i jako přirozený pomocník v boji proti vlhkosti.

Jak v zimě snížit vlhkost v bytě

  • Větrejte krátce a intenzivně. I v mrazech je lepší několikrát denně otevřít okna dokořán na pár minut než je mít dlouho pootevřená.
  • Nepřetápějte místnosti. Příliš vysoká teplota zvyšuje kondenzaci vlhkosti na oknech a studených zdech.
  • Sušte prádlo s rozumem. Pokud nemáte jinou možnost než sušení v bytě, větrejte a ideálně ho umístěte do jedné místnosti.
  • Používejte digestoř a ventilátor. Při vaření a sprchování vzniká nejvíce vlhkosti, která se jinak drží v bytě.
  • Odstraňte zdroje plísně hned. Jakmile se objeví černé skvrny, nečekejte – plíseň se šíří rychle.
  • Pomohou i další rostliny. Kromě kapradiny zvládnou vlhkost pohlcovat také lopatkovec nebo břečťan.

