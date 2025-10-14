Stačí tři čtvrtě dioptrie a nevidíte chodce! Přes sto tisíc řidičů nad osmdesát pět let brázdí české silnice. Co na to lékaři?

  11:22
Po českých silnicích jezdí přes sedm milionů řidičů, z toho více než 1,6 milionu seniorů starších 65 let. A pozor – za volant usedá i téměř 100 tisíc lidí ve věku 85+. Zatímco nyní musejí senioři chodit na povinné lékařské prohlídky už od šedesát pět let, od ledna 2026 se hranice posune až na sedmdesát.

BESIP uvádí, že výskyt dopravních nehod není u řidičů ve věku 65 let a více o nic vyšší než v jiných věkových kategoriích. Skokově se začíná zvyšovat až zhruba od 75 let. Během loňského roku došlo v Česku k 92 217 dopravním nehodám, senioři způsobili téměř 12 tisíc z nich. Každý řidič starší 65 let má zákonnou povinnost absolvovat zdravotní prohlídku u praktického lékaře.

„Dříve narození řidiči musejí na první povinnou lékařskou prohlídku dorazit ve svých 65 letech, další následuje v 68 letech a poté každé dva roky. Prohlídku je možné absolvovat půl roku před narozeninami, nejpozději v jejich den. Smyslem není seniory ze silničního provozu vyřazovat, ale pomoci jim řídit bezpečně a včas odhalit potíže, které by mohly ohrozit je samotné i ostatní,“ řekla praktická lékařka kliniky Venova Martina Bábová.

Onemocníš, neřídíš

Lékařská prohlídka zahrnuje celkové posouzení zdravotního stavu a nehradí ji pojišťovna. Cena vyšetření se pohybuje v rozmezí od 300 do 700 korun.

„Vyšetření zahájí odběr anamnézy, kdy lékař posoudí celkový zdravotní stav. Následuje fyzikální vyšetření, měření krevního tlaku, kontrola srdce, nervového systému, pohybového aparátu, zraku a sluchu. Součástí prohlídky je také posouzení užívaných léků, které ovlivňují schopnost řízení a posouzení výskytu onemocnění, která vylučují nebo omezují způsobilost k řízení, těmi jsou například demence, epilepsie, těžké srdeční choroby nebo diabetes. Podle potřeby může lékař doplnit laboratorní testy nebo si vyžádat konzultaci u specialistů,“ vyjmenovává lékařka.

Podle zkušeností praktických lékařů až 15 procent řidičů nedorazí do ordinace včas nebo vůbec. Nejčastějším důvodem zanedbání povinné lékařské prohlídky jsou obavy, že o řidičský průkaz přijdou. Ty jsou ale zpravidla zbytečné.

„Většina řidičů je schopna prohlídkou projít. Odhadem o způsobilost přijde kolem pěti procent řidičů nad 65 let, u vyšší věkové kategorie nad 75 let je to zhruba deset procent. Lékař může také vydat zdravotní posudek s omezením, kdy si řidič smí sednout za volant například jen s dioptrickými brýlemi, za denního světla nebo může ujet jen určitou vzdálenost,“ popsala Bábová.

Dioptrické vady, které vadí až moc

Právě zhoršení zraku bývá jedním z nejčastějších důvodů pro vydání omezení. „Už tři čtvrtě dioptrie stačí na to, aby řidič zahlédl chodce ze vzdálenosti o polovinu kratší než řidič bez dioptrické vady. Zatímco zdravé oko ho vidí ze vzdálenosti zhruba 200 metrů, oko s vadou -0,75 dioptrie až ze vzdálenosti 100 metrů, oko s vadou minus dvě dioptrie pak ze vzdálenosti pouhých dvaceti metrů. Navíc řidiči se špatným zrakem vůbec nepostřehnou až čtvrtinu dopravních značek,“ upozornil přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka.

Řidiči často nevědí, že mají povinnost mít originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti vždy u sebe. V případě, že ho jen zapomenou, mohou ho bez sankce doložit zpětně, když to neudělají, o řidičák přijdou. Pokud prohlídkou neprojdou a posudek nezískají, mohou se odvolat.

„Když lékař usoudí, že pacientův zdravotní stav neumožňuje bezpečné řízení, vydá posudek o nezpůsobilosti a zašle ho příslušnému registru řidičů – úřadu obce s rozšířenou působností. Řidič je poté vyzván k odevzdání řidičského průkazu. Může se ale odvolat nebo požádat o přezkumné řízení. Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat úřadu, který jej vydal, do 15 dnů ode dne jeho obdržení,“ uvedla Bábová.

Důležitá změna

Až do konce letošního roku jsou povinni absolvovat zdravotní prohlídku řidiči starší 65 let. Česko po vzoru jiných evropských států od roku 2026 věkovou hranici posune o pět let. Sedmdesátiletou věkovou hranici pro povinné zdravotní prohlídky seniorů má například Finsko, Kypr, Slovinsko nebo Spojené království. Nizozemsko zvýšilo věkovou hranici pro povinné zdravotní prohlídky až na 75 let.

„Podporovatelé změny argumentují tím, že dnešní populace stárne pomaleji a v současné době neprojde prohlídkou jen malé procento řidičů do 70 let. Úprava zároveň sníží administrativní zátěž praktických lékařů. Odpůrci však upozorňují na riziko pozdního zachycení zdravotních problémů, jako jsou poruchy zraku nebo demence, a na možnost zvýšení nehodovosti u starších řidičů. Z lékařského hlediska je posunutí hranice na 70 let rozumné a odpovídá vývoji zdravotního stavu populace. Změna by však měla být doprovázena posílením informovanosti seniorů o nutnosti sledovat svůj zdravotní stav a možností flexibilních mimořádných kontrol u těch, u nichž má lékař podezření na zhoršení způsobilosti,“ uzavřela lékařka.





14. října 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

























