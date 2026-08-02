Velká část lidí stále dává přednost cestovní kanceláři, ale někteří lidé naopak rádi cestují svobodněji a operativněji po vlastní ose. Pro ně to donedávna vypadalo podobně. Otevřít Google, oblíbené magazíny či sociální sítě, projít desítky článků, porovnat hotely, hledat restaurace, zajímavá místa i dopravu a z jednotlivých informací si postupně poskládat vlastní plán cesty.
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Letos se ale způsob plánování dovolených začíná viditelně měnit. Stále více lidí využívá umělou inteligenci, která během několika vteřin připraví kompletní itinerář včetně dopravy, ubytování, restaurací, výletů i doporučení podle konkrétních zájmů.
„Nejde přitom pouze o technologickou novinku. AI postupně mění způsob, jakým lidé cestování vybírají, plánují i rezervují. Zároveň nutí celý cestovní ruch přemýšlet nad tím, jak své služby prezentovat nové generaci digitálních cestovatelů,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce.
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Méně vyhledávání, více hotových doporučení
Zatímco ještě nedávno lidé trávili plánováním dovolené dlouhé hodiny, dnes stále častěji očekávají, že jim umělá inteligence připraví celý návrh cesty během jediné konverzace. Místo hledání jednotlivých informací zadávají požadavky typu „naplánuj týdenní dovolenou v Toskánsku s vinařstvím, kulturou a gastronomií“ nebo „najdi klidnější alternativu k přeplněným středomořským letoviskům“.
Tomuto vývoji odpovídají také letošní evropské studie. Například dle Phocuswright Europe Consumer Travel Report 2026 cestovatelé ve Velké Británii, Německu a Francii věnují plánování méně času než před rokem a význam umělé inteligence při výběru dovolené rychle roste. AI se stále častěji podílí nejen na samotném plánování, ale už také ovlivňuje výběr destinace.
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AI už není jen rádce. Začíná plánovat celou cestu
Vývoj jde navíc mnohem dál než k jednoduchému doporučování zajímavých míst. Společnosti Omio a Rome2Rio letos zpřístupnily své služby přímo v ChatGPT. „Uživatelé mohou během jediné konverzace vyhledávat, porovnávat a plánovat cesty vlakem, autobusem, letadlem nebo trajektem, včetně aktuálních spojení a cen bez nutnosti přecházet mezi několika weby,“ vysvětluje Venglář.
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Namísto přepínání mezi několika rezervačními portály uživatel získá celý návrh cesty na jednom místě. Dle výzkumu společnosti Rome2Rio využívá umělou inteligenci při plánování dovolené už přibližně každý třetí cestovatel a řada z nich se na AI obrací ještě dříve, než si vůbec vyberou konkrétní destinaci.
To zároveň mění očekávání zákazníků. Nestačí nabídnout pouze kvalitní hotel nebo výhodnou cenu. Lidé stále častěji hledají kompletní zážitek. Od dopravy přes ubytování až po restaurace, kulturní program nebo aktuální tipy na méně známá místa v okolí.
Výzva pro alternativní místa
Proměna se netýká pouze samotných cestovatelů. Významně zasahuje také hotely, turistické destinace i cestovní kanceláře. Nestačí být dobře vidět ve vyhledávačích nebo na rezervačních portálech. Stále důležitější bude, aby informace o destinaci byly kvalitně strukturované, aktuální a snadno využitelné také pro AI asistenty.
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Jedním z největších problémů evropského cestovního ruchu je přetíženost nejznámějších destinací. Díky personalizovaným doporučením může AI častěji nabízet alternativní místa, rozprostřít návštěvnost do širšího území nebo doporučovat cestování mimo hlavní sezonu.
„Lze očekávat, že čím jednodušší bude cesta k rezervaci, tím víc budou lidé při výběru destinace řešit kvalitu služeb, autentickou gastronomii, místní atmosféru či pestrost aktivit. Právě proto mohou v následujících letech získávat výhodu destinace a ubytovací zařízení, která nabídnou také promyšlený soubor zážitků,“ dodává Venglář.
Rady na závěr
Aby AI vytvořila realistický itinerář, měla by znát aspoň sedm základních údajů. Čím konkrétnější zadání dostane, tím menší je pravděpodobnost, že navrhne příliš drahou, únavnou nebo logisticky nesmyslnou cestu.
Hotový plán je vhodné brát jako pracovní návrh. Následovat by měla kontrola klíčových míst na oficiálních stránkách a v aktuálních mapách. Zvlášť opatrně je třeba přistupovat k cenám, jízdním řádům, vízovým podmínkám, dopravním omezením a náročnosti turistických tras.