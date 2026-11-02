Stačilo 23 dobrovolníků a kus historie je zpátky. Starý zlatý důl se znovu odhaluje

Autor: Metro.cz
  8:24
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Parta pracantů. Zlatodůl Roudný | foto: Stezky z lásky

Zapomenuté pozůstatky zlatokopecké minulosti se znovu dostávají na světlo. Dvaadvacet? Ne, celkem 23 dobrovolníků se pustilo do obnovy naučné stezky Roudný na Benešovsku. Odstranili náletové dřeviny, opravili schody a odkryli části historických staveb, které připomínají někdejší slávu zdejšího zlatého dolu.

Naučná stezka Roudný vede krajinou, která má za sebou mimořádně zajímavou hornickou minulost. Právě tady se kdysi nacházel významný zlatý důl, jehož historie dodnes zanechala v okolí řadu stop. Návštěvníci se na trase mohou seznámit s někdejší těžbou i technologiemi, kterými se zlato získávalo.

Náročná práce s náletovými dřevinami

Část historických pozůstatků ale postupně pohltila příroda. Vegetace zakryla některé stavby a přístup k nim byl stále obtížnější. Na pomoc proto přišli dobrovolníci zapojení do projektu Stezky z lásky.

Schody jsou zpět, staré stavby znovu na očích

Do práce se během jediného dne pustilo 23 lidí. Zaměřili se především na okolí bývalé laboratoře a louhovny, kde odstranili náletové dřeviny a odkryli části historických objektů spojených se zpracováním zlata.

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Práce se dočkala také přístupová cesta k bývalému dolu Václav. Dobrovolníci obnovili schody a upravili okolní porost, takže je nyní průchod bezpečnější a pohodlnější.

Dobrovolník

„Máme radost, že se nám díky dobrovolníkům podařilo vrátit tomuto místu kus jeho původní podoby. Nejde jen o údržbu turistické stezky, ale také o připomenutí historie, která by jinak postupně mizela pod nánosy vegetace,“ říká koordinátorka projektu Stezky z lásky Svatava Mejvaldová.

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Výlet za zlatou historií

Naučná stezka Roudný tak nabízí návštěvníkům přístupnější cestu do minulosti zdejšího kraje. Místo, kde se kdysi dobývalo zlato, dnes připomíná nejen hornickou historii, ale také práci lidí, kteří se rozhodli zachovat její stopy pro další generace.

Do obnovy se zapojilo celkem 23 dobrovolníků, kterým organizátoři projektu za jejich nasazení poděkovali.

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