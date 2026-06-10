V souboji roztomilosti by možná zahnali na útěk i bandu žlutých Mimoňů, ale v dnešních kinech to Mandalorian a Grogu prohrávají na celé čáře. První Star Wars film po sedmi letech – a celkově teprve dvanáctý – ve třetím týdnu nadále strmě padá a v zámoří se nedostal ani do top pětky ve víkendové návštěvnosti.
Vytlačili ho mimo jiné noví Vládci vesmíru, z nichž ale profitující trhák také nebude, a především trojice hitů od režírujících youtuberů, kteří vrhají vůbec největší stín na možný soumrak půlstoleté blockbusterové éry.
Historický neúspěch
Měl to být sebejistý návrat k magii předaleké galaxie, který povznese květnovou návštěvnost a připraví základy pro nové vedení Lucasfilmu a jeho – velmi zárodečnou a neurčitou – produkční strategii. Místo toho se Mandalorian a Grogu, navazující na tři sezony streamovací show Mandalorian, pomalu štelují do pozice nejméně úspěšného Star Wars filmu všech dob.
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Snímek v režii Jona Favreaua (Iron Man) má aktuálně z celého světa 293 milionů dolarů a z bažin planety Dagobah vzhlíží k dosud nejchudší kinopremiéře z celé ságy, jíž je (byla) sólovka mladého Hana Sola s názvem Solo: Star Wars Story z roku 2018. Ta tehdy v kinech propadla s výdělkem 392 milionů dolarů, což by v dnešních penězích dělalo 520 milionů.
Diváci dávají přednost hororům
Lovec Din Djarin (Pedro Pascal) a jeho roztomilý komplic Grogu se tak vysoko určitě nevyhrabou, jelikož mezitýdenní poklesy tržeb jsou celkem brutální. Zámořský otvírák filmu, nejlépe charakterizovaný heslem „neurazí, nenadchne“, za 81 milionů dolarů byl nejslabší ze série, přičemž druhý víkend přinesl drtivý 70procentní propad.
Lidé nejen v Severní Americe hromadně upřednostnili hororové premiéry Posedlost a Backrooms, které Star Wars vytlačily na třetí místo. Zejména Posedlost od šestadvacetiletého Curryho Barkera už čtyři týdny prakticky neklesá a je bezprecedentním hitem, který v globálních tržbách překročil hranici 220 milionů dolarů a s rozpočtem kolem tři čtvrtě milionu se řadí mezi nejziskovější projekty kinematografie.
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Backrooms od dvacetiletého youtubera Kanea Parsonse sice ve svém druhém víkendu spadly o 68 procent – i vinou komplikovanějších recenzí – ale také jejich úspěch (už mají 212 milionů z desetimilionového rozpočtu) výrazně ovlivňuje komerční tvorbu a osud Star Wars, tedy té nejkomerčnější značky minulosti.
Scary Movie 6 a Vládci vesmíru berou další diváky
Mandalorian a Grogu se v uplynulém víkendu propadli o dalších 59 procent, v zámoří utržili 10 milionů a vypadli z první pětky, kterou čerstvě ovládá premiéra šestého Scary Movie. Comeback ujeté hororové parodie bude zřejmě pro mnohé cennější než nové dobrodružství z předaleké galaxie a globálně otevřel za 105 milionů dolarů, přičemž 55 milionů bylo z Ameriky.
Na druhé místo se dostala druhá velká premiéra minulého týdne, která Star Wars přímo sebrala část diváků. Vládci vesmíru na motivy hračkového impéria He-Mana jsou barevným vesmírným akčňákem pro celou rodinu a také remakem osmdesátkového kultu s Dolphem Lundgrenem – tedy lehce obskurní záležitostí s energií Flashe Gordona, což se nyní neprodává moc snadno.
Snímek inkasuje 29 milionů dolarů ze zámoří a 55 milionů celosvětově, což nejsou v nabité konkurenci špatná čísla. Rozpočet se ale pohybuje kolem 200 milionů a v Amazonu budou čistě na kinodistribuci tratit, i když diváci jsou s filmem relativně spokojení.
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Před Star Wars, o nichž se v médiích už v podstatě nemluví, je také animovaný žánrový patvar The Amazing Digital Circus: The Last Act od youtuberky Gooseworx, která do kin převedla svůj seriál The Amazing Digital Circus od Netflixu. Všechno potvrzuje nadvládu virálních projektů, mezi něž Hvězdné války u nové generace nespadají.
Budoucnost Star Wars v ohrožení
Nadcházející týdny jim navíc zatnou tipec ještě úsečněji. Nejenže Posedlost dál zaplňuje i české kinosály mladými diváky, jimž zatlačuje úvodní posměšky a spouští brady na prsa, ale do kin mašíruje nový, hlavně v zámoří či v Británii promovaný Spielberg a jeho Den odhalení. Další týden dojde na páté Toy Story a není vyloučené, že Star Wars to letos nedotáhnou ani do top dvacítky nejúspěšnějších filmových premiér. Kdo by to byl předpokládal před čtrnácti lety, kdy Disney největší značku kinematografie kupoval.