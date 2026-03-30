První oficiálně představenou soutěžící je zpěvačka Marta Jandová, jejíž angažmá televize potvrdila prostřednictvím sociálních sítí. Známá rockerka přináší do soutěže silné charisma i pódiové zkušenosti.
Soutěžící StarDance 2026
Aktuální informace z kuloárů však naznačují, že seznam účastníků doplní další výrazné osobnosti. Velmi pravděpodobná je účast herce a zpěváka Vojtěcha Dyka, o jehož startu se v souvislosti s prestižním projektem spekulovalo již v uplynulých dnech.
Sestavu by podle neoficiálních zdrojů měla doplnit herečka Sara Sandeva a bývalý úspěšný tenista Radek Štěpánek. Zatímco Sandeva patří k nejžádanějším tvářím mladé herecké generace, Štěpánek by v soutěži zastupoval tradiční linii vrcholových sportovců, kteří se v minulosti pravidelně probojovávali až do finálových kol.
Jubilejní ročník oblíbené show
Ačkoli tato jména na oficiální stvrzení od České televize prozatím čekají, jejich účast by jen podtrhla mimořádnost nadcházející čtrnácté řady. Sezona 2026 je pro tento televizní fenomén přelomová, neboť letos uplyne přesně dvacet let od chvíle, kdy se tento formát na obrazovkách veřejnoprávní televize objevil poprvé.