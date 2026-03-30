StarDance 2026: Na parket zamíří Marta Jandová. Kdo další bude tančit po boku české rockerky?

Veronika Reicheltová
  10:32
Fanoušci elegantní taneční soutěže StarDance se po napínavém čekání konečně dočkali. Česká televize začíná postupně odkrývat karty a odhalovat jména soutěžících. Přestože zákulisní spekulace tentokrát víří zejména kolem mužských idolů, první oficiálně potvrzené tváře patří podle letitých tradic pořadu právě ženám.
Fotogalerie3

TÁTA. Petr Janda je legendou bigbítu.

Obsah

Seznam celebrit pro sezonu 2026 už má svou první tvář. Podle tradice se nejprve odhalují jména tanečnic. První, na kterou se mohou fanoušci soutěže těšit, je zpěvačka a rockerka Marta Jandová. Její působení oficiálně potvrdila Česká televize na sociálních sítích soutěže StarDance.

Soutěžící StarDance 2026

Před startem každého ročníku se tradičně rozvíří spekulace o tom, které celebrity se letos odváží na parket, aby po boku profesionálů bojovaly o přízeň publika. První oficiálně potvrzenou vlaštovkou se stala zpěvačka Marta Jandová, jejíž účast slibuje pořádnou dávku energie. Aktuální zákulisní odhady se však točí i kolem dvou zvučných mužských jmen. Mezi potenciálními soutěžícími by mohl být herec a zpěvák Vojtěch Dyk, nebo také hudebník Tomáš Polák, frontman populární kapely O5 a Radeček.

Marta Jandová (2025)

„Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl pro deník Metro za Českou televizi Radek Konečný. Účastníci soutěže budou podle Konečného představování v průběhu jarních dnů. „Soutěžní páry pak zveřejníme na tiskové konferenci 21. dubna,“ doplnil Konečný.

Kdy bude StarDance 2026?

Ačkoli není konkrétní termín začátku vysílání StarDance 2026 ještě potvrzený, návrat tanečního fenoménu na obrazovky je již hotovou věcí. Fanoušci se mohou připravovat na tradiční podzimní start. V minulých letech začínaly první přímé přenosy v průběhu října či na samém začátku listopadu.

Kdo bude moderovat StarDance 2026?

Moderátorské duo Marek Eben a Tereza Kostková tvoří neochvějný pilíř pořadu již od jeho premiéry před dvěma dekádami. Pro televizní diváky je tato dvojice natolik spjatá s identitou StarDance, že si pokračování bez jejich přítomnosti lze jen stěží představit, a žádná změna na těchto postech se tedy nepředpokládá.

V soutěži StarDance v listopadu 2021 tančila Tereza Černochová s Dominikem Vodičkou. „Říkala jsem si, co tam vůbec dělám, vždyť na to nemám,“ vzpomíná účastnice, která se protančila až do čtvrtfinále, diváci ji na parketu chtěli vidět celých osm z deseti večerů. Skončila na 4. místě.

Kdo bude v porotě StarDance?

Jubilejní ročník taneční show slibuje návrat velkých jmen. Jako vůbec první potvrzenou osobnost oznámil facebookový profil StarDance návrat přísného, ale diváky milovaného porotce Zdeňka Chlopčíka. Obávaný expert, který výkony celebrit nekompromisně hodnotil od samého počátku, se do porotcovského křesla vrací po roční pauze, kdy v historii soutěže poprvé chyběl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.