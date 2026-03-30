Obsah
Seznam celebrit pro sezonu 2026 už má svou první tvář. Podle tradice se nejprve odhalují jména tanečnic. První, na kterou se mohou fanoušci soutěže těšit, je zpěvačka a rockerka Marta Jandová. Její působení oficiálně potvrdila Česká televize na sociálních sítích soutěže StarDance.
Soutěžící StarDance 2026
Před startem každého ročníku se tradičně rozvíří spekulace o tom, které celebrity se letos odváží na parket, aby po boku profesionálů bojovaly o přízeň publika. První oficiálně potvrzenou vlaštovkou se stala zpěvačka Marta Jandová, jejíž účast slibuje pořádnou dávku energie. Aktuální zákulisní odhady se však točí i kolem dvou zvučných mužských jmen. Mezi potenciálními soutěžícími by mohl být herec a zpěvák Vojtěch Dyk, nebo také hudebník Tomáš Polák, frontman populární kapely O5 a Radeček.
„Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl pro deník Metro za Českou televizi Radek Konečný. Účastníci soutěže budou podle Konečného představování v průběhu jarních dnů. „Soutěžní páry pak zveřejníme na tiskové konferenci 21. dubna,“ doplnil Konečný.
|
Kdy bude StarDance 2026?
Ačkoli není konkrétní termín začátku vysílání StarDance 2026 ještě potvrzený, návrat tanečního fenoménu na obrazovky je již hotovou věcí. Fanoušci se mohou připravovat na tradiční podzimní start. V minulých letech začínaly první přímé přenosy v průběhu října či na samém začátku listopadu.
Kdo bude moderovat StarDance 2026?
Moderátorské duo Marek Eben a Tereza Kostková tvoří neochvějný pilíř pořadu již od jeho premiéry před dvěma dekádami. Pro televizní diváky je tato dvojice natolik spjatá s identitou StarDance, že si pokračování bez jejich přítomnosti lze jen stěží představit, a žádná změna na těchto postech se tedy nepředpokládá.
Kdo bude v porotě StarDance?
Jubilejní ročník taneční show slibuje návrat velkých jmen. Jako vůbec první potvrzenou osobnost oznámil facebookový profil StarDance návrat přísného, ale diváky milovaného porotce Zdeňka Chlopčíka. Obávaný expert, který výkony celebrit nekompromisně hodnotil od samého počátku, se do porotcovského křesla vrací po roční pauze, kdy v historii soutěže poprvé chyběl.