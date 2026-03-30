StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Veronika Reicheltová
  16:38
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména tanečníků i návrat obávaného porotce. Co přinese čtrnáctá řada StarDance, která letos oslaví dvě dekády od svého premiérového vysílání?
Marta Jandová (2025) | foto: Michal Sváček, MAFRA

Čtrnáctá řada StarDance se na televizní obrazovky vrátí po roční pauze, během níž produkce realizovala celorepublikové turné. Nadcházející sezóna je pro projekt klíčová, neboť letos uplyne přesně dvacet let od prvního vysílání tohoto formátu v České televizi.

Soutěžící StarDance 2026

Jako první oficiálně potvrzenou účastnici, která se na podzim zapojí do souboje o přízeň diváků, oznámila televize zpěvačku Martu Jandovou.

  • Sestavu by podle neoficiálních zdrojů mohla doplnit herečka Sara Sandeva.
  • Dalším účastníkem soutěže by mohl být bývalý úspěšný tenista Radek Štěpánek.
  • V médiích se začaly objevovat spekulace také o herci a zpěvákovi Vojtěchu Dykovi.
  • Možným účastníkem soutěže je také hudebník Tomáš Polák, frontman kapely O5 a Radeček.

„Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl pro deník Metro za Českou televizi Radek Konečný.

V minulých letech byl výběr soutěžících velmi pestrý. Vedle populárních herců a zpěváků nechyběli ani vrcholoví sportovci nebo osobnosti z online světa. „Účastníky letošního ročníku StarDance budeme představovat v následujících dnech, soutěžní páry pak zveřejníme na tiskové konferenci 21. dubna,“ doplnil Konečný.

Jména soutěžícíchProfeseOficiálně potvrzeno
Marta JandováZpěvačkaANO
Sara SandevaHerečkaNE
Radek ŠtěpánekTenistaNE
Vojtěch DykHerec a zpěvákNE
Tomáš PolákHudebníkNE

Kdy bude další StarDance?

Přestože televizní programové plány jsou prozatím v režimu utajení, oficiální potvrzení návratu show už padlo. Diváci se mohou těšit na podzimní premiéru taneční soutěže.

  • Show StarDance v minulých letech startovala v říjnu nebo začátkem listopadu.
  • Produkce standardně dodržuje tříleté cykly, aby udržela prestiž celého projektu a připravila pro diváky dostatečně atraktivní casting.
  • Absence soutěže v loňském roce byla strategickým krokem.

V soutěži StarDance v listopadu 2021 tančila Tereza Černochová s Dominikem Vodičkou.

Kdo bude moderovat StarDance 2026?

Dvojice moderátorů Marek Eben a Tereza Kostková k pořadu neodmyslitelně patří už od jeho vzniku před 20 lety. Jejich účast je pro fanoušky prakticky synonymem pro StarDance, proto se jejich obměna ani neočekává.

Kdo bude v porotě StarDance?

V nadcházející jubilejní řadě se do porotcovského křesla vrací Zdeněk Chlopčík, jehož návrat už oficiálně potvrdil facebookový profil StarDance k obrovské radosti fanoušků. Přísný porotce se znovu ujme své role poté, co ve třinácté sezóně poprvé v historii show chyběl a byl nahrazen Janem Tománkem. Zda po jeho boku zasedne sestava z minulého ročníku, kterou tvořili Tatiana Drexler a Richard Genzer, je stále ve hvězdách.

Oslavy 20 let od zahájení fenoménu

Očekávání pro letošní 14. ročník soutěže jsou velká. Je to přesně dvacet let od chvíle, kdy se v Česku poprvé představila česká verze britské taneční soutěže s názvem Strictly Come Dancing. Od té doby se StarDance vypracovala v kulturní událost, která k obrazovkám láká miliony diváků. Lze očekávat, že 20. výročí se promítne i do dramaturgie jednotlivých večerů, možná i návratem některých ikonických tváří z minulosti.

