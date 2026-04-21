Oblíbená taneční show už je v plné sestavě. Česká televize prozradila taneční páry, moderátory i porotce. První díl letošní 14. řady StarDance se bude vysílat 10. října, poslední je naplánovaný na 12. prosince 2026.
Čtrnáctá řada StarDance se na televizní obrazovky vrátí po roční pauze, během níž produkce realizovala celorepublikové turné. Nadcházející sezóna je pro projekt klíčová, neboť letos uplyne přesně dvacet let od prvního vysílání tohoto formátu v České televizi.
Soutěžící StarDance 2026
Seznam desti hvězdných tanečníků, kteří se na podzim zapojí do souboje o přízeň diváků, je kompletní. Zazáří mimo jiné zpěvačka Marta Jandová, tenisová legenda Radek Štěpánek, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, herec Tomáš Matonoha, herečka a režisérka Petra Nesvačilová a herec a hudebník Vojtěch Dyk.
|Jména soutěžících
|Profese
|Věk
|S kým bude tančit?
|Marta Jandová
|Zpěvačka
|51 let
|Martin Prágr
|Tomas Sean Pšenička
|Herec a muzikant
|21 let
|Natálie Otáhalová
|Sara Sandeva
|Herečka
|28 let
|Daniel Makovec
|Radek Štěpánek
|Tenista
|47 let
|Vanda Bartošová Dětinská
|Hana Dvorská
|Kaskadérka
|65 let
|Michal Kurtiš
|Tomáš Matonoha
|Herec
|55 let
|Lenka Nora Návorková
|Luciana Tomášová
|Herečka
|29 let
|Robin Ondráček
|Tomáš Polák
|Zpěvák
|46 let
|Adriana Mašková
|Petra Nesvačilová
|Herečka a režisérka
|40 let
|Filip Hudlický
|Vojtěch Dyk
|Herec a zpěvák
|40 let
|Catharina Malek
- Jako první oficiálně potvrzenou účastnici oznámila televize zpěvačku Martu Jandovou.
- Posledním odhaleným tanečníkem byl herec a zpěvák Vojtěch Dyk.
- Na tiskové konferenci 21. dubna 2026 odhalila Česká televize finální podobu tanečních párů. Dvojice najdete také v galerii níže.
Páry, porota i moderátoři
Kdy bude další StarDance?
Diváci se mohou těšit na podzimní premiéru taneční soutěže. První díl StarDance bude v České televizi vysílat v sobotu 10. října. Závěrečný díl je naplánovaný na sobotu 12. prosince 2026.
Kdo bude moderovat StarDance 2026?
Večery bude opět provázet moderátorské duo Marek Eben a Tereza Kostková, kteří jsou s formátem spjati od jeho počátku. Dvojice k pořadu neodmyslitelně patří už od jeho vzniku před 20 lety. Jejich účast je pro fanoušky prakticky synonymem pro StarDance.
Kdo bude v porotě StarDance?
V nadcházející jubilejní řadě se do porotcovského křesla vrací Zdeněk Chlopčík, jehož návrat už oficiálně potvrdil facebookový profil StarDance k obrovské radosti fanoušků.
- Přísný porotce se znovu ujme své role poté, co ve třinácté sezóně poprvé v historii show chyběl a byl nahrazen Janem Tománkem.
- Po jeho boku zasedne sestava z minulého ročníku, kterou tvořili tanečnice Tatiana Drexler, herec a tanečník Richard Genzer a choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.
Oslavy 20 let od zahájení fenoménu
Očekávání pro letošní 14. ročník soutěže jsou velká. Je to přesně dvacet let od chvíle, kdy se v Česku poprvé představila česká verze britské taneční soutěže s názvem Strictly Come Dancing. Od té doby se StarDance vypracovala v kulturní událost, která k obrazovkám láká miliony diváků. Lze očekávat, že 20. výročí se promítne i do dramaturgie jednotlivých večerů, možná i návratem některých ikonických tváří z minulosti.