StarDance 2026: Známe taneční dvojice, porotu a moderátory. S kým bude tančit Dyk nebo Jandová?

Veronika Reicheltová
  14:02
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména tanečníků i návrat obávaného porotce. Co přinese čtrnáctá řada StarDance, která letos oslaví dvě dekády od svého premiérového vysílání?
Marta Jandová a Martin Prágr ve StarDance XIV (2026)

Oblíbená taneční show už je v plné sestavě. Česká televize prozradila taneční páry, moderátory i porotce. První díl letošní 14. řady StarDance se bude vysílat 10. října, poslední je naplánovaný na 12. prosince 2026.

Čtrnáctá řada StarDance se na televizní obrazovky vrátí po roční pauze, během níž produkce realizovala celorepublikové turné. Nadcházející sezóna je pro projekt klíčová, neboť letos uplyne přesně dvacet let od prvního vysílání tohoto formátu v České televizi.

Soutěžící StarDance 2026

Seznam desti hvězdných tanečníků, kteří se na podzim zapojí do souboje o přízeň diváků, je kompletní. Zazáří mimo jiné zpěvačka Marta Jandová, tenisová legenda Radek Štěpánek, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, herec Tomáš Matonoha, herečka a režisérka Petra Nesvačilová a herec a hudebník Vojtěch Dyk.

Jména soutěžícíchProfeseVěkS kým bude tančit?
Marta JandováZpěvačka51 letMartin Prágr
Tomas Sean PšeničkaHerec a muzikant21 letNatálie Otáhalová
Sara SandevaHerečka28 letDaniel Makovec
Radek ŠtěpánekTenista47 letVanda Bartošová Dětinská
Hana DvorskáKaskadérka65 letMichal Kurtiš
Tomáš MatonohaHerec55 letLenka Nora Návorková
Luciana TomášováHerečka29 letRobin Ondráček
Tomáš PolákZpěvák46 letAdriana Mašková
Petra NesvačilováHerečka a režisérka40 letFilip Hudlický
Vojtěch DykHerec a zpěvák40 letCatharina Malek
  • Jako první oficiálně potvrzenou účastnici oznámila televize zpěvačku Martu Jandovou.
  • Posledním odhaleným tanečníkem byl herec a zpěvák Vojtěch Dyk.
  • Na tiskové konferenci 21. dubna 2026 odhalila Česká televize finální podobu tanečních párů. Dvojice najdete také v galerii níže.

Páry, porota i moderátoři

Kdy bude další StarDance?

Diváci se mohou těšit na podzimní premiéru taneční soutěže. První díl StarDance bude v České televizi vysílat v sobotu 10. října. Závěrečný díl je naplánovaný na sobotu 12. prosince 2026.

Kdo bude moderovat StarDance 2026?

Večery bude opět provázet moderátorské duo Marek Eben a Tereza Kostková, kteří jsou s formátem spjati od jeho počátku. Dvojice k pořadu neodmyslitelně patří už od jeho vzniku před 20 lety. Jejich účast je pro fanoušky prakticky synonymem pro StarDance.

Kdo bude v porotě StarDance?

V nadcházející jubilejní řadě se do porotcovského křesla vrací Zdeněk Chlopčík, jehož návrat už oficiálně potvrdil facebookový profil StarDance k obrovské radosti fanoušků.

  • Přísný porotce se znovu ujme své role poté, co ve třinácté sezóně poprvé v historii show chyběl a byl nahrazen Janem Tománkem.
  • Po jeho boku zasedne sestava z minulého ročníku, kterou tvořili tanečnice Tatiana Drexler, herec a tanečník Richard Genzer a choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.

Oslavy 20 let od zahájení fenoménu

Očekávání pro letošní 14. ročník soutěže jsou velká. Je to přesně dvacet let od chvíle, kdy se v Česku poprvé představila česká verze britské taneční soutěže s názvem Strictly Come Dancing. Od té doby se StarDance vypracovala v kulturní událost, která k obrazovkám láká miliony diváků. Lze očekávat, že 20. výročí se promítne i do dramaturgie jednotlivých večerů, možná i návratem některých ikonických tváří z minulosti.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

