StarDance 2026: Vrací se oblíbený porotce, v soutěži by se mohli objevit Dyk nebo Polák

Veronika Reicheltová
  10:52
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Zatím je oficiálně potvrzené jméno prvního porotce, začínají se také objevovat spekulace o soutěžících. Přestože zpravidla bývají nejprve odhaleny dámy, v tuto chvíli v médiích rezonují jména dvou mužů.
Vojtěch Dyk

Přestože se jména soutěžících taneční show StarDance přísně tají a oficiálně budou zveřejněna na tiskové konferenci České televize 21. dubna 2026, v médiích se začaly objevovat spekulace o prvních jménech. Jedním ze soutěžících by mohl být herec a zpěvák Vojtěch Dyk.

Možná účast takto zvučného jména jen podtrhuje ambiciózní plány, které produkce pro podzimní sezónu chystá. Nadcházející čtrnáctá řada totiž na televizní obrazovky vstoupí ve znamení oslav dvacátého výročí od prvního uvedení tohoto populárního formátu.

Soutěžící StarDance 2026

Seznam osobností, které se na podzim roku 2026 pokusí před zraky diváků zvládnout komplikované taneční kreace, je stále tajemstvím. Přesto se s možnou účastní v soutěži skloňuje také hudebník Tomáš Polák, frontman kapely O5 a Radeček.

„Podobně jako před každým ročníkem se i letos objevují spekulace o jménech možných účastníků, žádné z nich však v tuto chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl pro deník Metro za Českou televizi Radek Konečný.

V minulých letech byl výběr soutěžících velmi pestrý. Vedle populárních herců a zpěváků nechyběli ani vrcholoví sportovci nebo osobnosti z online světa. „Účastníky letošního ročníku StarDance budeme představovat v následujících dnech, soutěžní páry pak zveřejníme na tiskové konferenci 21. dubna,“ doplnil Konečný.

Kdy bude další StarDance?

Přestože televizní programové plány jsou prozatím v režimu utajení, oficiální potvrzení návratu show už padlo. Diváci se mohou těšit na podzimní premiéru taneční soutěže, která v minulých letech startovala v říjnu nebo začátkem listopadu.

Absence soutěže v loňském roce byla strategickým krokem. Produkce standardně dodržuje tříleté cykly, aby udržela prestiž celého projektu a připravila pro diváky dostatečně atraktivní casting.

Kdo bude moderovat StarDance 2026?

Dvojice moderátorů Marek Eben a Tereza Kostková k pořadu neodmyslitelně patří už od jeho vzniku před 20 lety. Jejich účast je pro fanoušky prakticky synonymem pro StarDance, proto se jejich obměna ani neočekává.

Kdo bude v porotě StarDance?

V nadcházející jubilejní řadě se do porotcovského křesla vrací Zdeněk Chlopčík, jehož návrat už oficiálně potvrdil facebookový profil StarDance k obrovské radosti fanoušků. Přísný porotce se znovu ujme své role poté, co ve třinácté sezóně poprvé v historii show chyběl a byl nahrazen Janem Tománkem. Zda po jeho boku zasedne sestava z minulého ročníku, kterou tvořili Tatiana Drexler a Richard Genzer, je stále ve hvězdách.

SuperStar se po 5 letech vrátí na obrazovky. Kdy poběží 8. řada soutěže talentů?

Oslavy 20 let od zahájení fenoménu

Očekávání pro letošní 14. ročník soutěže jsou velké. Je to přesně dvacet let od chvíle, kdy se v Česku poprvé představila česká verze britské taneční soutěže s názvem Strictly Come Dancing. Od té doby se StarDance vypracovala v kulturní událost, která k obrazovkám láká miliony diváků. Lze očekávat, že 20. výročí se promítne i do dramaturgie jednotlivých večerů, možná i návratem některých ikonických tváří z minulosti.

