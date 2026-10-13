Milujeme statistiky. Kolik ujdeme kroků, kolikrát měsíčně se milujeme nebo kolik vypijeme svatého národního nápoje. Nejraději se chlubíme spotřebou piva, tam jsem doslova a do písmene světové jedničky, i když to spíše naznačuje na míru alkoholismu než zdravého životního stylu.
Jinou oblastí, kde se rádi „prsíme“, je recyklace. Kdečeho. V plastech a papíru jsme na tom slušně, ale například v drobné elektronice trochu pokulháváme. Kupodivu ne proto, že bychom třeba staré mobily nebo nabíječky vyhazovali do směsného odpadu. My si prostě drobné přístroje, dráty a další elektronické maličkosti syslíme doma.
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Domácí zlatý důl. Doslova a do písmene
Letošní Mezinárodní den elektroodpadu, který připadá na dnešní dnešek, upozorňuje na fenomén takzvaného fast tech, tedy malých a často levnějších elektronických zařízení s relativně krátkou dobou používání. Právě u nich může být jednou z překážek správné recyklace jejich velikost – kvůli jednomu či několika drobným spotřebičům lidé cestu na sběrný dvůr často odkládají.
Vysloužilá elektronika přitom není pouze odpadem. Obsahuje řadu materiálů, které lze při vhodném zpracování využít. V různých typech zařízení se nachází železo, měď, hliník, plasty, sklo, ale v menším množství také drahé kovy. „U drobné elektroniky může hrát velkou roli pohodlí. Starý mobil, fén nebo nabíječka doma nezabírají tolik místa jako lednice nebo pračka, takže jejich odevzdání k recyklaci lidé snadno nechají na jindy a zařízení pak zůstávají dlouhé měsíce v zásuvkách a skříních, nebo v horším případě končí v koši,“ uvádí k českému elektrosyslení Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, která patří mezi tři největší kolektivní systémy zajišťující zpětný odběr elektrozařízení v Česku.
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Lze to i bez námahy
Správné odevzdání drobné elektroniky přitom stále není v Česku samozřejmostí. Podle dlouhodobých dat skončí v Česku každý rok ve směsném komunálním odpadu až tři kilogramy drobných elektrozařízení na jednoho obyvatele. Do běžné černé popelnice přitom elektroodpad nepatří. Spotřebitelé mohou využít sběrné dvory, veřejné sběrné nádoby na drobné elektro, místa zpětného odběru u prodejců nebo další služby určené přímo pro odevzdávání vysloužilých spotřebičů.
Pozor na zákon
Jednou z možností, jak nezahlcovat doma zásuvky nebo neházet vysloužilé přístroje do nesprávných popelnic, je například možnost bezplatného odeslání firmě, která elektroniku recykluje. Služba funguje už od roku 2024. Balík vysloužilých elektrospotřebičů (až 15 kilogramů) lze odnést do podacího místa Balíkovny. Staré mobily, notebooky, nabíječky, malé kuchyňské spotřebiče či domácí tiskárny tak nemusí lidé ani odnášet do sběrného dvora.