Starejme se více o svou duši, říká hraničář, který zorganizoval festival

„Vnímám, že v dnešní materiální době, kde je extrémní fokus na výkon a výsledek, lidé duši zaprodávají penězům. Nestarají se o ni,“ říká pro deník Metro Jonáš Motyčka, který se už deset let zabývá zajímavými projekty. Mezi nimi je třeba pomoc dětem z dětských domovů začlenit se do běžného života. Sám trpí hraniční poruchou, které se také říká rakovina duše. A právě duši se bude věnovat festival, který ke konci září připravuje v prostoru Fuchs2 na pražské Štvanici. Hlavním tématem prvního ročníku akce s názvem Festival o duši bude kreativita a její pozitivní vliv na duševní zdraví. Akce nabídne propojení odborníků z různých oblastí, a tím i rozdílné pohledy na kreativitu. „Cílem je vytvořit offline prostor, kde se lidé budou potkávat, sdílet a čerpat inspiraci,“ říká Motyčka.

Akci bude provázet zkušená moderátorka České televize Klára Radilová. Hosty budou herečka a spisovatelka Vlastina Svátková, zpěvačky Pam Rabbit a Iva Frühlingová, scenáristka Tereza Tobiášová nebo historik umění a odborný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ladislav Kesner. Na návštěvníky čekají workshopy i přednášky zajímavých lidí. Přijde například velmi populární urbexák a spisovatel Ritchie „Unlimited Freedom“ Šmíd, který objevuje skrytá místa. Přijede také Boris Orava, mistr Evropy v kulturistice a výživový poradce a také sám organizátor akce, kreativec, režisér a sociální pracovník Jonáš Motyčka. „Duše je pro mě to, jak člověk pracuje se svým vnitřním světem, svými traumaty – každý je dnes má –, se svým duševním zdravím. Bohužel pro mnohé je to stále tabu, stigma, a proto vnímají jen to hmotné a to uvnitř se snaží zadupat,“ říká Jonáš s tím, že rozkoly ve společnosti mají svůj původ v zadupávání duší v útlém věku každého z nás.

Deník Metro letos v únoru přinesl s Jonášem rozhovor, v němž představoval projekt Správný start. Díky němu pomáhá dětem, které přicházejí do běžného života. „Ať už se jedná o sehnání dočasného bydlení, nebo nalézání vhodného zaměstnání, kde má k dispozici i mentora, či rekvalifikační kurz, který je potřeba pro novou kariéru,“ řekl tehdy.