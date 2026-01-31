„Staří známí“ z centra Prahy nově obsadili Holešovickou tržnici. Hosté Ambiente je dobře znají: v Našem mase je to především hovězí a vepřové od českých chovatelů a uzeniny podle prvorepublikových receptur. V Myšákovi si zase pochutnají na tradičních českých zákuscích, dortech a výběrové kávě. A ve Skô šéfkuchař Tomáš Valkovič servíruje jídla, která si pamatuje z dětství na Slovensku.
Ačkoli v Myšákovi ani Našem mase není mnoho míst k sezení, nabídka obou podniků je uzpůsobena tomu, aby si hosté mohli vzít jídlo s sebou a vychutnat si ho doma nebo venku na společném dvorku. Naopak ve Skô je možné zajít si na večeři a užít si nejen servírované menu, ale také víno převážně od slovenských vinařů. Brzy se přidají i obědy a bufet.
Společný dvorek jako srdce celého projektu
Architekti z AP Atelieru se rozhodli stavebně propojený prostor mezi podniky otevřít a vytvořit živé místo, které bude pulzovat celý den:
„Hosta přivedeme do centra, nalákáme ho na poetiku dvorečku a on následně vstoupí do jednoho z podniků – do Skô, do cukrárny Myšák nebo Našeho masa. A tahle představa funguje i naopak – po návštěvě podniku se lidé potkají uprostřed dvorku a budou mít možnost vzájemně si říct tady je to dobré, běžte taky,“ popisuje vznik dvorku architekt Josef Pleskot z AP Atelieru.
|
Obří demonstrace na Staroměstském náměstí. Desetitisíce lidí v neděli podpoří prezidenta
Za novými podniky stojí týmy zkušených lidí, kteří jsou s Ambiente dlouhodobě propojení. Naše maso vede řezník Adam Zlatohlávek, který pracuje v Naším masem v Dlouhé ulici od jeho počátků. Sladkosti pro Myšáka vznikají pod taktovkou šéfcukráře Lukáše Pohla, stejně jako v Myšákovi ve Vodičkově. Tomáš Valkovič, šéfkuchař Skô, je s Ambiente spjatý už deset let – vařil v Esce a v posledních letech působil jako kreativní šéfkuchař Ambiente. Veřejnost ho navíc zná z pop-upů Langoš Fry Day.
Myšák
Halu 27 Naše maso sdílí s cukrárnou Myšák. Hosté se mohou těšit na tradiční české zákusky podle prvorepublikových receptur, výběrovou kávu z liberecké pražírny Nordbeans a snídaně v podobě plněných a zapečených croissantů, domácí granoly nebo oblíbených buchtiček s vanilkovým krémem. To vše převážně formou prodeje s sebou.
„Světlý a slunný prostor bude ideálním místem, kam si ráno skočíte pro kávu a čerstvý croissant, případně se při odpolední procházce tržnicí zastavíte na náš legendární větrník nebo karamelový pohár. Navíc nabídneme pohodlné vyzvednutí narozeninových dortů, beze stresu a složitého hledání parkování v centru,“ doplňuje generální manažerka Myšáka v Holešovické tržnici Michaela Pham.
|
Přísnost, nebo diskotéka? Výstava DEVADE zkoumá architekturu doby, která je často ignorovaná
Za designem holešovické pobočky stojí, stejně jako v případě Myšáka ve Vodičkově ulici, architektka Tereza Froňková. Jako společný prvek obou provozoven zvolila mahagonové dřevo a atypický lustr inspirovaný marcipánovými figurkami, které cukrárnu kdysi proslavily. Sortiment doplňuje zmrzlina, granola, čokoládové pralinky, ořechová másla a další dobroty na doma.
Skô
Restaurace Skô přináší do Haly 28 domácí kuchyni šéfkuchaře a slovenského rodáka Tomáše Valkoviče, založenou na jeho vzpomínkách a chutích z dětství. „Chceme ukázat, že i pokrmy, které jsme jedli doma, si zaslouží místo třeba i na degustačním menu. Že jednoduchost není nuda, když se to dělá dobře,“ vysvětluje Valkovič. „Budeme vařit jídla, která mám rád a dobře je znám,“ dodává.
Restaurace nabízí zhruba 30 míst a navazuje na ni vinný sklep. Ve Skô se budou podávat například langoše, lokše, halušky, pagáče, privarok, treska v majonéze nebo vlastní uzeniny, které vznikly ve spolupráci s Amasem. Skô servíruje prozatím večeře, do budoucna se plánují přidat obědy a bufet s nabídkou jídel s sebou nebo na stojáka.
|
Lev míří z Rudolfina do Kongresáku. Sošky pro nejlepší filmové tvůrce budou předány 14. března
Důležitou součástí nabídky je pestrá vinná karta zaměřená na menší vinaře ze Slovenska a Česka a doplněná o výběr vín z Itálie, Rakouska, Slovinska či Francie. Vedle lahvových vín mohou hosté ve Skô ochutnat také čepované víno, kterému se zde dostává stejné péče. „Ráda bych hostům ukázala, že víno není věda. Že je důležité především si ho užít,“ říká sommelierka Linda Novohradská.
Naše maso
Nová pobočka Našeho masa v Hale 27 nabízí hovězí a vepřové maso z českých chovů, uzeniny vyráběné podle prvorepublikových receptur i oblíbené řeznické speciality jako burgery, tatarák nebo sekanou v housce.
„Z pobočky v Holešovické tržnici jsem nadšený, je to mekka řeznictví. Nové řeznictví nabídne komfort pro zákazníky i pro personál. A současně se tu dá pohodlně zaparkovat,“ říká generální manažer Našeho masa v Holešovické tržnici Adam Zlatohlávek.
Dominantou interiéru, který navrhl AP Atelier, je masivní výdejní pult ze zeleného řeckého mramoru připomínající zkamenělou trávu. Přes velké vitríny mohou hosté sledovat řezníky přímo při práci. Provoz zahrnuje také dvě výdejní okénka a samoobslužnou vitrínu s připraveným masem, hotovými jídly z Ambiente a pečivem na doma.