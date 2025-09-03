Stárnutí se zraku nevyhýbá. Vetchozrakost je přirozená a souvisí se stárnutím oka. Nepodceňujte vyšetření

Iveta Benáková
  12:08
Nemůže za to ani únava, ani špatné světlo. Začíná to oddalováním mobilu o pár centimetrů dál, postupně se v praxi přidávají typické výzvy, jako například luštění jídelních lístků. Přesně to jsou známky toho, že se pomalu, ale jistě stáváte členem početného klubu presbyopů.

Vetchozrakost. Nemůže za to ani únava, ani špatné světlo. | foto: Unsplash

Presbyopie neboli vetchozrakost je přirozená a souvisí se stárnutím oka. Postupně se objeví téměř u každého, obvykle někde mezi 40. a 45. rokem života. A u někoho se první příznaky mohou hlásit i o pár let dříve.

Stárnutí se zraku nevyhýbá

Příčinou vetchozrakosti je ztráta pružnosti nitrooční čočky. Ta nám odjakživa bez námahy umožňuje rychle přeostřovat mezi různými vzdálenostmi – od displeje telefonu po obzor za oknem. S přibývajícím věkem ale čočka tuhne a svaly, které zaostřování zajišťují, musejí vyvíjet stále větší úsilí. Výsledkem je, že blízké předměty vidíme rozmazaně a oči se rychleji unaví.

Tento proces se nedá zastavit, ale dá se k němu postavit prakticky. „Presbyopie souvisí s přirozeným vývojem oka a brýlovou korekci do blízka budeme potřebovat dříve či později skoro všichni,“ potvrzuje Martin Bartoš, optometrista a Lens Expert Hoya Lens CZ, která se zabývá výrobou brýlových čoček.

S tím souhlasí i Žaneta Gerstbergerová z Avenue Optik: „Rozhodně doporučuji situaci nepodceňovat. I když nejde o nemoc, bez správné korekce – správných brýlí – může vetchozrakost výrazně ovlivnit kvalitu života a způsobit únavu, bolesti hlavy nebo zbytečné přetěžování zraku.“

Brýle z drogerie ne!

Z laického pohledu je to možná rychlé a levné, ale brýle z drogerie jsou nouzový kompromis, který skýtá mnoho nevýhod a zdraví zraku ve výsledku spíše škodí. „I když je tento postup asi pochopitelný a krátkodobě to může i nějak pomoci, tyto brýle neodpovídají dioptricky ani individuálními parametry, což vede k diskomfortu. Je to jako jít v lodičkách na túru, zvládnout se to dá, ale není to ono,“ popisuje Bartoš podle něj typický proces řešení vetchozrakosti.

Není blízko jako blízko

Navíc volně prodejné brýle nezohledňují potřebu ostrého vidění na více vzdáleností, a to je větší problém, než by se mohlo zdát.

Zrak v kondici

  • Prevence presbyopie sice neexistuje, optometristé i oční lékaři nicméně často zdůrazňují zdravé návyky takzvané zrakové hygieny:
  • Pravidelné přestávky při práci na blízko a pravidlo 20/20/20 – každých 20 minut se na 20 sekund podívat do vzdálenosti 20 metrů.
  • Pobyt venku, dostatek denního světla a kvalitní osvětlení při čtení.
  • Dbát na dostatečný spánek a hydrataci.
  • Používat korekci zraku, která skutečně odpovídá potřebám.

Blízko totiž podle odborníků znamená různé vzdálenosti a každá z nich vyžaduje jinou míru zaostření neboli akomodace. Oko jinak ostří na televizi, jinak na počítač, knížku nebo mobil. Rozdíl mezi vzdálenostmi jsou pro oko větší, než si většina z nás myslí. Příliš silné čtecí brýle tak mohou být moc na práci u počítače a naopak. Moderní brýlové čočky podle optometristů dokážou pokrýt různé pracovní vzdálenosti a tím výrazně zvyšují zrakové pohodlí při každodenních činnostech. Zohlednit je třeba i pokročilost vetchozrakosti. „Už existují i speciální čočky pro takzvané pre-presbyopy, tedy pro lidi, kteří jsou na začátku vývoje a zatím potřebují při zaostřování na blízko jen lehkou dopomoc,“ přibližuje Gerstbergerová a dodává: „Tyto čočky jsou ideální třeba pro čtyřicátníky, kteří hodně pracují na počítači nebo si stěžují na únavu očí, ale ‚klasické‘ čtecí brýle ještě nepotřebují.“

„Chytré“ brýlové čočky

Současní čtyřicátníci a padesátníci vedou aktivní život. Pracují často s počítačem, používají mobil, sportují, cestují. Představa neustálého sundávání a nasazování brýlí podle toho, jestli si čtou zprávy na mobilu, sledují prezentaci na počítači nebo se zadívají z okna, je noční můra.

„Pro takové lidi jsou ideální interiérové brýlové čočky, které pokrývají různé pracovní vzdálenosti. Využijí je jak lidé s pokročilou presbyopií, tak i ti, kteří mají teprve začínající potíže. Navíc redukují únavu očí,“ upřesňuje Martin Bartoš z Hoya Lens. Život na ostro stojí za to!

Nepodceňujte vyšetření

Vetchozrakost není nemoc, ale i tak má smysl ji řešit včas. Pokud nemáte jiné zdravotní problémy, stačí navštívit optometristu. Ten provede detailní měření, zjistí, jaký typ korekce je nejvhodnější. „V moderně vybavených optikách zahrnuje měření nejen diagnostiku presbyopie, ale také prevenci očních nemocí,“ dodává Gerstbergerová z Avenue Optik. Využívají se k tomu i pokročilé technologie včetně umělé inteligence, která pomáhá při vyhodnocení dat z vyšetření sítnice a dalších struktur oka.

