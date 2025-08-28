Starší generace plýtvá jídlem méně než mladší, Slováci jsou ještě horší než Češi

Pavel Hrabica
  18:55
Co snědí oči, to nemusí sníst žaludek. Pocit hladu vyvolaný jen pohledem nemusí odpovídat skutečné potřebě. Neumíme odhadnout míru a potraviny končí v koši.

V přepočtu na peníze hodí každý Slovák denně do odpadkového koše jídlo za třináct korun. Čech o něco méně, „jen“ dvanáct. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Tomáš je bezdomovec a pro jídlo si chodívá buď do církevní charity, či do Armády spásy. Nejčastěji ale obráží dlouhodobě vytipované kontejnery, kde nikdy neodejde s prázdnou. Ví, kam někteří obchodníci vyhazují hotová jídla v krabičkách, u kterých neodhadli zájem zákazníků a neprodali je.

Z kontejneru bere hotová jídla i ovoce a zeleninu

„Obvykle je sem házejí ráno, kdy si řidiči s dodávkami přijíždějí pro nové zboží a tady vyhazují to z předešlého dne,“ prozrazuje čtyřicetiletý muž bez přístřeší u jednoho ze svých oblíbených kontejnerů.

Protože zdejší obchodník zásobuje nejen prodejny s hotovkami, ale i restaurace, končí v igelitových pytlích také nespotřebovaná zelenina a ovoce, a tak si někdy přilepší. V černé popelnici ale končí tento druh potravin jen tehdy, když už mají plnou nádobu na gastroodpad.

Potravinový odpad ale nevzniká jenom v obchodech a restauracích. Byť je v celkovém objemu významný. Značný podíl na tom, co skončí v koši, mají i domácnosti.

Nedávný průzkum agentury Ipsos pro platformy Nesnězeno a Munch, které se zaměřují na snižování potravinového odpadu, konstatoval nelichotivá čísla. Mapoval situaci u nás i na Slovensku. A určitě nejsou dobrou vizitkou především pro mladé lidi.

Vůle nechybí, jenže zvyk je železná košile

Jak si potravin vážíme, to hodně záleží i na věku. „Denně nebo několikrát týdně vyhazuje potraviny 16 procent Slováků a 12 procent Čechů. Data ukazují i výrazný generační paradox v obou zemích.

Více slov než činů

  • Podle Eurobarometer Youth Survey 2024 je pro mladé Evropany životní prostředí a změna klimatu druhou největší prioritou.
  • Mladší generace vyhazuje potraviny téměř dvakrát častěji než starší.
  • Jednou týdně vyhodí jídlo 49 procent mladých Slováků a 47 procent mladých Čechů. U lidí 54 až 65 let jde jen o 20 procent Slováků a 16 procent Čechů.

Nejčastěji jídlem plýtvají mladí lidé, i když právě oni bývají často vnímáni jako největší zastánci udržitelnosti,“ zdůrazňuje se v průzkumu. Průměrná roční finanční ztráta činí v přepočtu 5 030 korun na osobu u našich sousedů a 4 636 korun v České republice. Největší finanční ztráty mají v Česku lidé ve věku tří až 44 let – ti ročně vyhodí potraviny v hodnotě něco málo přes šest tisíc korun. A na Slovensku věková skupina 27 až 35 let, na kterou připadá asi 5 900 vyplýtvaných korun za rok. Z hlediska četnosti vyhazování potravin jsou na tom hůře mladší věkové skupiny.

„Jídlo se u nás vyhazuje často úplně zbytečně. Stačí trochu plánovat, méně impulzivně nakupovat a využívat i zbytky. Nejčastěji podle průzkumu plýtvají mladí lidé, důvodem bývá i single život, kdy člověk zkrátka občas nakoupí více, než je schopen sám spotřebovat,“ říká Jakub Henni, zakladatel a výkonný ředitel platformy Nesnězeno.

U mladých lidí se nejedná ani tak o nedostatek jejich dobré vůle jako spíš o rychlé životní tempo, plánování a o rutiny, kterým se později těžko odvyká.

