S jakými předsudky se tito uchazeči nejčastěji potýkají? A co je skutečně brzdí v návratu do práce? O tom jsme se pobavili s Kateřinou Musilovou z Nadace Krása pomoci, která se této věkové skupině věnuje v rámci projektu Zlatá práce. Ve svém poradenství propojuje osobní přístup s konkrétními výsledky a pomáhá lidem, kteří si často připadají neviditelní. „Ti lidé často umí víc, než si sami myslí – jen potřebují pomoc najít v sobě znovu důvěru a směr,“ říká pro Metro Musilová.

V čem podle vás tkví hlavní příčiny toho, že lidé ve věku 50+ často vypadnou z trhu práce? Je to více o předsudcích zaměstnavatelů, nebo o systému, který na tuto skupinu nemyslí?

Často lidé, kteří k nám přichází, jsou pečující – musejí odejít ze zaměstnání, starají se o někoho blízkého, a když se chtějí po čase vrátit, narazí. Pak jsou to lidé, co byli dvacet, třicet let v jednom podniku, přišla reorganizace a najednou nevědí, kde začít. Velký problém je nízké sebevědomí, bojí se, že nebudou stíhat mladým, mají strach z nového prostředí. A taky se špatně orientují na trhu práce – často nevědí, co dělat, dostávají protichůdné rady, takže jsou zmatení. A samozřejmě předsudky. Ty mají nejen zaměstnavatelé, ale i ti lidé sami vůči sobě.

Kde podle vás nejvíce selhává stát při podpoře lidí 50+? Co by se mělo změnit?

Stát by měl v první řadě investovat do osvěty. Nejen směrem k zaměstnavatelům, ale i veřejnosti. Aby každý z nás byl za svoji pracovní kariéru zodpovědný již od mládí. Je potřeba podporovat celoživotní vzdělávání, podporovat podnikání, více dbát na své zdraví. Zaměstnavatelé pak mohou zajistit větší flexibilitu práce, tu už nyní nabízí třeba rodičům vracejícím se po rodičovské. Může jít i cestou příkladů. Vždyť je tolik profesí, kde lidé pracují až do důchodového věku a nikdo se nad tím nepozastaví. Podívejme se třeba na lékaře, profesory, politiky, ale i v technických oborech inženýři pracují do vyššího věku. A samozřejmě není od věci zkvalitnit úroveň poradenství a pomoci přímo na úřadech práce. Mám zkušenosti, kde jsou klienti se svým poradcem spokojení, dává jim plno informací a pomáhá v kariérním uplatnění. Ale mám i opačnou zkušenost, kde naopak klient nedostane žádné informace nebo dokonce se úředník chová diskriminačně.

S jakými největšími mýty o zaměstnávání lidí 50+ se setkáváte?

Nejčastější mýtus je, že neumí s počítačem. Přitom já jsem začínala pracovat v roce 1996 a už tehdy to bez počítače v kanceláři nešlo. Další mýtus je, že se nechtějí učit. Ale oni se chtějí učit, jen jinak – skrze praxi, ne skrze teoretické kurzy. A že jsou pomalí? Někdy si věci víc promýšlí, jsou pečlivější. Naopak bývají loajálnější. Jediný předsudek, který má částečně reálný základ, jsou jazyky. Spousta lidí je v minulosti nepotřebovala, a teď je to pro ně bariéra. Ale i tady pomáhá technika, překladače, nebo si poradí jinak.

Rekvalifikace. Často se o nich mluví, ale jejich efektivita je sporná. Co podle vás opravdu funguje?

Cokoliv, co se člověk naučí, je přínos. Ale nedoporučuji spoléhat na to, že udělám rekvalifikaci a automaticky dostanu práci. Tak to nefunguje. Lepší je najít práci, která mě baví, a v jejím rámci si vzdělání doplnit. Výhodou jsou také rekvalifikace pro zaměstnané za finanční podpory úřadu práce. Anebo když se člověk rozvíjí přímo podle dohody se zaměstnavatelem.

Jsou lidé po padesátce ochotni měnit obor – třeba jít do školství, sociálních služeb nebo neziskovek?

Naopak mám klienty, kteří si řeknou, že chtějí dělat něco smysluplného. Často přichází manažeři z vysoce zodpovědných pozic, kteří chtějí změnit tempo a směr. Ne vždy je to snadné – v nezisku je méně peněz, ale mnozí mají finanční rezervy nebo podporu partnera a vědí, že to zvládnou.

Mnoho lidí nad 50 let prochází nejen profesní krizí, ale i ztrátou sebedůvěry a identity. Jak s těmito bloky ve Zlaté práci pracujete?

Hned při prvním setkání projdeme celou historii i současnou situaci. Není to pohovor, ale kariérní poradenství – často se dostaneme i k osobnímu životu, rodině nebo zdraví. Společně hledáme, co všechno ten člověk vlastně umí. Většinou se podceňují. Řeknou třeba, že nic neumí, ale pak zjistíme, že vedli projekty, organizovali chod kanceláře a podobně. Společně si poskládáme, co je baví, co umí, jestli chtějí pracovat naplno, nebo na zkrácený úvazek. Hodně lidí ode mě odchází s tím, že konečně vědí, jakým směrem se vydat.

Můžete přiblížit, jak vypadá konkrétní spolupráce s klientem?

Je to velmi individuální, každý klient potřebuje jinou míru pomoci. Společně vytvoříme životopis, motivační dopis, připravíme se na pohovor. Vysvětluji, jak reagovat na záludné otázky – třeba věk, děti, důchod. Také aktivně procházíme inzerci a vysvětlujeme si jednotlivé pozice. Ne vždycky jsou podle názvu pochopitelné. Pomáhám i s praktickými věcmi – někomu s prodejem bytu, jinému s rozjezdem podnikání. Někdy zprostředkuji kontakt s firmami, které se ozvou na doporučení. A nabízím také pracovněprávní poradenství a podporu ve zkušební době, aby se klienti udrželi a nevraceli do nezaměstnanosti.

Změnila se podle vás společenská debata o lidech 50+?

Rozhodně. Od roku 2023 je to téma – změnila se důchodová reforma, firmy o tom víc mluví, stát začal řešit populaci v předdůchodovém věku. Ale zároveň mě zaráží, že se teď hlásí i lidé 45+. Nejspíš si už uvědomují, že za pár let může být pozdě. Něco se posouvá – ale pořád to není dost. Měli bychom přestat řešit věk a soustředit se na to, co daný kandidát může firmě nabídnout.