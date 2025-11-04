Stát platí svým úředníkům dobře. Alespoň těm nejvyšším. Některé mzdy vás překvapí

Pavel Hrabica
  12:00
V příštím roce svým zaměstnancům přidá asi 64 procent firem. Na mzdy, které vyplácí stát, to však stačit nebude. Kdo sedí ve státní správě vysoko, ten je ohodnocen královsky.
Guvernér ČNB Aleš Michl

Guvernér ČNB Aleš Michl | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Prezident Petr Pavel
Premiér Petr Fiala
Premiér Petr Fiala
Šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl
6 fotografií

Moc reflektorů na ně nesvítí, často je ale citují. To je Národní rozpočtová rada (NRR). Radí vládě a státu, jak vycházet s penězi, co dělat a co nedělat s financemi. Ministerské mzdy poradců Členové NRR patří k dobře placeným státním zaměstnancům.

Vylepšení je i díky nefinančním bonusům

Její šéf Mojmír Hampl bere plat lepší, než pobírají řadoví poslanci, a nemusí závidět ani členům vlády, kterým radí. Řadoví členové mají necelých 150 tisíc hrubého měsíčně, všichni ale mívají i různá nefinanční ohodnocení.

Šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl

Ve státní správě obecně to bývají služební vozy, telefony, počítače, často také úhrada bydlení pro ty, kteří nemají bydliště v místě výkonu funkce.

Guvernér dává prezidentovi na frak

Asi nejlépe placeným člověkem ve „státní“ správě je guvernér České národní banky (ČNB). Ten současný, Aleš Michl, si letos přijde na necelých 750 tisíc korun hrubého měsíčně, je to o padesát procent víc, než bral v minulých sezonách. V porovnání s prezidentem to je dvojnásobek.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Aleše Michla guvernérem ČNB v roce 2022

Alespoň pokud bychom porovnávali příjem guvernéra se základním platem prezident. Ale i roční příjem guvernéra tvoří nepohyblivá mzda a pohyblivé prémie.

Je nutné ale dodat, že ČNB totiž není součástí veřejných rozpočtů České republiky, je od nich podle zákona naopak striktně oddělena a podle zákona hradí náklady na svoji činnost ze svých vlastních výnosů. ČNB tedy není placena z daní a její náklady tudíž nejsou náklady daňových poplatníků. Jenže aby se ale stal finančník guvernérem „od státu oddělené instituce“, musí ho jmenovat „státní“ prezident...

Místo prémií dostává náhrady

Petr Pavel má letos zákonem stanovenou mzdu 365 tisíc korun, v čistém si vydělá přes 265 tisíc korun. Paušál pro vedlejší výdaje, včetně výdajů na první dámu, mu stát posílá ještě ke mzdě téměř 340 tisíc korun měsíčně. V porovnání s guvernérem ČNB, alespoň za rok 2024, bral měsíčně Petr Pavel o 91 tisíc korun méně.

Prezident Petr Pavel

Lesy jsou zlatý důl

Velice dobře je na tom například generální ředitel organizace, která vlastní značnou část pozemků v Česku. Šéf Lesů ČR Dalibor Šafařík si v loňském roce přišel na 6 540 540 korun před zdaněním. Pravda je, že 2 880 000 korun z tohoto ocenění tvořily roční odměny, je to asi 44 procent celé roční mzdy. Jeho měsíční mzda bez odměn je tedy kolem 305 tisíc korun. Šafaříkova průměrná měsíční odměna byla 240 tisíc korun.

Premiér české vlády a šéfové Senátu i Sněmovny mají měsíčně k dispozici základní mzdu 294 tisíc korun hrubého, ministři vlády dostávají necelých 210 tisíc korun. Průměrná mzda v Česku se letos vyšplhala na 49 402 korun. V roce 2024 to bylo 46 165korun.

