Barokní zámek Milčeves u Žatce se dá v současné době koupit za „pouhých“ devatenáct a půl milionu korun. Za tu cenu zájemce může získat částečně zrekonstruované, ale mimořádně neúsporné 14+2 s přilehlými hospodářskými budovami na pozemku o výměře přes dvanáct tisíc metrů čtverečních. Oproti tomu byt 4+kk v centru Prahy vyjde klidně i na jednatřicet milionů.
Podobných nemovitostí, jako je zámek v Milčevsi lze na trhu najít poměrně dost. Prodávají je majitelé, kteří je získali v restitucích, dědictvím nebo předchozí koupí. Důvody, proč se svých sídel nyní zbavují, můžou být různé, nejčastěji jednoduše proto, že na opravy a provoz už nemají sílu ani peníze. „Zámky se prodávají jako každá jiná realita. Pokud zjistíte, že nemáte finanční prostředky nebo chuť na jejich rekonstrukci, tak je prodáte,“ popisuje Lucie Soukupová, jednatelka realitní společnosti Chateau.cz.
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Tato firma se jako jediná v České republice specializuje právě na prodej bývalých šlechtických sídel a historických objektů. V nabídce jich má momentálně kolem patnácti, mezi nimi například zámky Ořechov u Uherského Hradiště za šestnáct a půl milionu korun nebo Měšice u Tábora za zhruba dvacet devět milionů.
Trh jako každý jiný
Aktuální nabídka realitního portálu Sreality.cz obsahuje zámky v cenovém rozmezí od 16,9 milionu až po 89 milionů korun, jindy je cena pravděpodobně i vyšší, ale v inzerci je „cena pouze na vyžádání“. Určování cen není u zámků tak jednoduché jako u bytů. „K určení ceny slouží porovnávací metoda, ke které je potřeba databáze prodaných zámků,“ vysvětluje Soukupová.
Jak doplňuje, obchod samotný žádná specifická omezení nemá, s významnou výjimkou: některé historické památky se nejprve musí nabídnout státu. Prodat jej lze až poté, co stát neprojeví zájem. Tím však komunikace s úřady nekončí. Většina zámků v Česku je památkově chráněná, tudíž je nutné o budoucnosti a využití objektu jednat s památkovým ústavem. Zámků bez jakékoliv památkové ochrany je u nás málo.
Rekonstrukce bývá dosti náročná
Budovy jsou často značně zanedbané, většinou jako důsledek devastace v období komunistické totality, kdy bylo mnoho zámků používáno jako sklady, zemědělské budovy nebo kasárny. Noví porevoluční majitelé pak často neměli na řádnou údržbu dostatek prostředků.
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Případný zájemce o koupi zámku by si podle realitních odborníků měl nejprve ujasnit, zda lze jeho plány vůbec uskutečnit. Rekonstrukce musí probíhat v souladu se specifickými předpisy, územním plánem nebo kolaudací stavby.
„Nemůžete postavit domov důchodců v zámku, který tomu neodpovídá. Zámek k něčemu takovému musí mít určité parametry, jako například široké dveře, chodby, bezbariérový výtah a podobně,“ vysvětluje Lucie Soukupová.
Památkáři řeší i případné komerční využití, jako jsou přeměny na wellness hotely či kulturní centra. Vzácné dobové interiéry či určité historické prvky mají majitelé povinnost i u nich zachovat.
Obnova jako srdeční záležitost
Jedním z nejznámějších novodobých majitelů zámků a kastelánů v Česku je bývalý politik a herec Matěj Stropnický. Ten na zámku Osečany u Příbrami nejen bydlí, ale také na něm provází, provozuje divadlo, poskytuje ubytování a pořádá svatby. Tím pomáhá splácet dluh z koupě a financovat rozsáhlou rekonstrukci, kterou objekt vyžaduje.
„Finance byly hlavní bod proti koupi. Banky nám půjčit nechtěly, považují památkové nemovitosti za nelikvidní. Nakonec nám půjčila moje maminka, které to stále splácíme,“ říká Stropnický pro Generaci20.
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Stropnického prý ke koupi motivovala láska k historii a touha dát staré budově druhou šanci. „Aby člověk koupil něco za hodně peněz, do čeho zatéká a musí si sám ohřívat vodu na sprchu, musí to dělat srdcem. Zámek je uvnitř nádherný, což bylo skryté pod nánosem naštěstí vratných zásahů a oprav. Postupně to nepůvodní odstraňujeme, je to zábava,“ vysvětluje. Podle Soukupové zájem o stavby podobného typu na českém trhu lehce vzrůstá. Svou roli hraje popularizace úspěšných rekonstrukcí. Ty podle ní v širší veřejnosti zvedají povědomí o tom, že je možné si zámek pořídit – a že to může dopadnout i dobře.
METRO HUB × GENERACE 20