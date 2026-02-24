Statistiky DPP: Každý čtvrtý chodec sražený tramvají v Praze má 25 let a méně

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:45
Počet srážek chodců s tramvajemi v Praze výrazně klesá. Loni jich bylo nejméně za deset let a prudce ubylo i těžkých zranění. Ve čtvrtině případů srážek to byli mladí lidé ve věku do 25 let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Počet srážek chodců s tramvajemi v Praze byl loni nejnižší za posledních deset let, pokud se nepočítají covidové roky s omezeným pohybem obyvatel. Oproti nejhorším předcovidovým rokům klesl počet případů zhruba na třetinu. Pro web Metro.cz. to uvedl Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP).

Meziročně se snížil počet srážek na přechodech o 17 procent, mimo přechody o 15 procent a v tramvajových zastávkách dokonce o 29 procent. Výrazný pokles zaznamenala i statistika těžkých zranění chodců – o 43 procent méně než v roce 2024.

Za srážky může nepozornost a moderní technologie

Podle zástupců DPP má na zlepšení výsledků vliv dlouhodobá prevence, zejména kampaň „Neskákej mi pod kola!“ a spolupráce s BESIP a Policie ČR. Přesto se opakují stejné příčiny nehod: přecházení na červenou, vstup do kolejiště bez rozhlédnutí a nepozornost způsobená mobilními telefony a sluchátky. To dokazuje i video, které DPP sdílel na na sociálních sítích zde.

Počet smrtelných nehod zůstal stejný, ve dvou případech skončily tragicky. A jeden z nich se týkal dítěte. „Loni jsme bohužel zaznamenali první smrtelný úraz dítěte za uplynulých 10 let, nejmladší ročníky narozených po roce 2000 se podílí zhruba čtvrtinou na celkovém počtu srážek chodců s tramvajemi. Smrt nebo těžká zranění chodců s doživotními následky jsou zcela zbytečná, o to víc pokud jsou to mladí lidé,“ uvedl Jan Barchánek, člen představenstva a dopravní ředitel DPP.

Nejvíce srážek v Praze

Nejvíce srážek chodců s tramvajemi bylo zaznamenáno v úseku I. P. Pavlova – Štěpánská. Smrtelné nehody se odehrály v úsecích Vítězné náměstí – Hradčanská a Sídliště Zahradní Město – OC Hostivař.

Nižší počet srážek se týkal také cizinců (–33 procent), žen (–29 procent) i mužů (–9 procent). Počet nehod s dětmi se meziročně nezměnil. Nejmladším účastníkem byl chodec narozený v roce 2017, nejstarším v roce 1936.

Zatímco obvykle k největšímu počtu nehod dochází na podzim, loni se většina srážek odehrála už v první polovině roku. Mezi nejhorší měsíce kromě září s osmi případy patřily červen (s osmi případy), leden, únor, květen a říjen (shodně po sedmi srážkách).

Většina srážek chodců s tramvajemi se ale obvykle stane ve druhé polovině daného kalendářního roku, přičemž nejhoršími měsíci jsou září, kdy začíná školní rok, a závěr roku, tj. listopad a prosinec s vyšší mobilitou obyvatel související s tradičními svátky na konci roku.

Srážky s chodci tvoří jen malý podíl všech nehod MHD. Většinu incidentů dlouhodobě představují střety tramvají a autobusů s osobními a nákladními auty. I těch však bylo loni nejméně za posledních deset let, opět s výjimkou covidového období. U autobusů a trolejbusů jich bylo meziročně o 10,5 procenta méně a u tramvají o 5,6 procenta méně.

Počty srážek chodců tramvajemi:

Rok2025202420232022202120202019201820172016
Celkový počet případů7284748340478710511175
Zranění
Exitus2244003832
Těžká zranění1628241953410711
Lehká zranění46374241243864648043
Bez zranění10201015116161277
Nezjištěno3327429---

Zdroj: DPP

